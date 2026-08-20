A murit soprana Ileana Cotrubaș la vârsta de 87 de ani. Opera Națională: „O artistă de o rară noblețe vocală și scenică”

1 minut de citit Publicat la 16:13 20 Aug 2026 Modificat la 16:13 20 Aug 2026

Soprana Ileana Cotrubaș, în 1990, după un concert în București. Foto: Agerpres

Soprana Ileana Cotrubaș a murit la vârsta de 87 de ani. Artista a cântat, de-a lungul carierei ei, la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Opera Națională a transmis că a fost o „artistă de o rară noblețe vocală și scenică”, relatează Agerpres.

„Opera Națională București deplânge dispariția sopranei Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai importante voci românești ale secolului XX și un reper al artei lirice internaționale.

Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică. Drum lin către stele, Maestră!”, a transmis Opera Națională București pe pagina oficială de Facebook.

Ileana Cotrubaș s-a născut la Galați, la 9 iunie 1939, într-o familie de muzicieni. Drumul ei artistic a început la vârsta de doar nouă ani, în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române.

Stabilită la București din 1952, pentru a urma cursurile Școlii Speciale de Muzică, artista a debutat pe scena Operei din București în 1964, înainte de a cuceri marile scene ale lumii.

Laureată a unor prestigioase concursuri internaționale, Ileana Cotrubaș a cântat la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York.

Momentul din 1975, când a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimi din „La Boheme”, la Scala din Milano, a rămas emblematic pentru cariera sa.

„Admirată pentru unicitatea vocii, inteligența frazării și forța expresivă a interpretării, Ileana Cotrubaș a colaborat cu dirijori legendari și a lăsat o amprentă profundă asupra repertoriului liric, de la Mozart și Verdi la Puccini, Bizet și Offenbach”, a transmis ONB.

După retragerea de pe scenă, a continuat să dăruiască artei cântului prin pedagogie și cursuri de măiestrie, formând și inspirând generații de artiști.