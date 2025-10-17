Ace Frehley, chitarist și membru fondator al trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani

3 minute de citit Publicat la 07:47 17 Oct 2025 Modificat la 07:49 17 Oct 2025

Ace Frehley, chitarist și membru fondator al trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani. FOTO: Getty Images

Ace Frehley, chitaristul și membru fondator al trupei glam rock Kiss, a murit joi, la vârsta de 74 de ani, scrie CNN. Potrivit agentului său, Frehley a murit înconjurat de familie, în Morristown, New Jersey, după o cădere suferită recent. Membrii familiei au declarat într-un comunicat că sunt „complet devastați și cu inimile frânte”, dar că vor prețui mereu râsul lui și vor celebra bunătatea pe care a dăruit-o celor din jur.

Kiss, trupa ale cărei hituri includ „Rock and Roll All Nite” și „I Was Made for Lovin’ You”, era renumită pentru spectacolele sale teatrale pline de efecte speciale, în care membrii scuipau foc și sânge fals, purtând armuri, cizme cu platformă, peruci și machiajul alb-negru devenit marcă distinctivă.

Formația originală Kiss era compusă din Frehley, solistul și chitaristul Paul Stanley, basistul Gene Simmons, celebru pentru limba sa scoasă provocator, și bateristul Peter Criss. Moartea lui Frehley este prima în rândul celor patru membri fondatori.

Fiecare membru și-a asumat un personaj inspirat din benzile desenate – Frehley fiind cunoscut drept „Space Ace” sau „Spaceman”. Născut la New York, artistul inclus în Rock & Roll Hall of Fame era faimos pentru experimentele sale pirotehnice: făcea chitarele să lumineze și să scoată fum.

„Suntem devastați de moartea lui Ace Frehley”, au declarat Simmons și Stanley într-un comunicat comun. „A fost un soldat al rockului, esențial și de neînlocuit, în unele dintre cele mai formative și fundamentale capitole din istoria trupei. El este și va rămâne mereu parte din moștenirea Kiss.”

Născut Paul Daniel Frehley, el a crescut într-o familie muzicală și a început să cânte la chitară la 13 ani. Înainte de a se alătura trupei Kiss, a cântat în formații locale din New York și a lucrat ca tehnician de scenă pentru Jimi Hendrix la vârsta de 18 ani.

Kiss a cunoscut o popularitate uriașă la mijlocul anilor ’70, vânzând zeci de milioane de albume și transformând imaginea sa iconică într-un adevărat fenomen de marketing. Piesa „Beth” a fost cel mai mare succes comercial al trupei în SUA, ajungând pe locul 7 în topul Billboard Hot 100 în 1976.

În calitate de nou președinte al Centrului Kennedy, președintele Donald Trump i-a desemnat pe Kiss printre laureații din acest an.

În 2024, trupa și-a vândut catalogul muzical, marca și proprietatea intelectuală companiei suedeze Pophouse Entertainment Group, într-o tranzacție estimată la peste 300 de milioane de dolari.

De-a lungul anilor, Frehley a avut frecvente conflicte cu Stanley și Simmons. A părăsit trupa în 1982, ratând perioada în care Kiss a renunțat la machiaj și a avut un succes fluctuant. Stanley a povestit ulterior că aproape l-au înlocuit pe Frehley cu Eddie Van Halen, însă rolul de chitarist principal a fost preluat de Vinnie Vincent.

Frehley a continuat să cânte ca artist solo și cu propria sa trupă, Frehley’s Comet.

S-a reîntors însă alături de Kiss la mijlocul anilor ’90, pentru o reuniune triumfală și o revenire la stilul original, într-o perioadă în care trupe precum Nirvana, Weezer și The Melvins își manifestau admirația pentru Kiss și îi aduceau tributuri muzicale.

A părăsit trupa din nou în 2002. Când cei patru membri originali au fost incluși în Rock & Roll Hall of Fame, în 2014, o dispută internă a dus la anularea planului de a cânta împreună. Simmons și Stanley s-au opus includerii lui Criss și Frehley în locul chitaristului Tommy Thayer și al bateristului Eric Singer.

Simmons declara atunci pentru revista Rolling Stone că Frehley și Criss „nu mai merită să poarte machiajul”. „Machiajul se câștigă”, a spus el. „Faptul că ai fost acolo de la început nu este suficient.”

Frehley și Kiss au avut o influență uriașă asupra stilului strălucitor al trupelor de glam metal din anii ’80, precum Mötley Crüe și Poison.

„Ace, fratele meu, nu-ți pot mulțumi suficient pentru anii de muzică grozavă, pentru numeroasele festivaluri la care am cântat împreună și pentru solo-ul tău de chitară din Nothing But A Good Time”, a scris pe Instagram solistul Poison, Bret Michaels.

Trupe mai dure, precum Metallica și Pantera, erau de asemenea fane ale Kiss, iar chiar și starul country Garth Brooks s-a alăturat formației pentru o înregistrare a piesei „Hard Luck Woman”, inclusă pe o compilație din 1994.

În anii următori, Frehley a mai apărut ocazional alături de Kiss în diverse concerte. Un show din 2023 la Madison Square Garden a fost promovat drept ultimul al trupei. Deși Stanley și Simmons au declarat că nu vor mai pleca în turnee, s-au arătat deschiși la posibilitatea unor noi concerte și au continuat să promoveze activ muzica și suvenirurile formației.