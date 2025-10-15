Divorț scump pentru cântăreața Sia: Fostul soț îi cere o pensie lunară uriașă, ca să își continue „stilul de viață luxos”

1 minut de citit Publicat la 09:53 15 Oct 2025 Modificat la 09:58 15 Oct 2025

Fostul soț al cântăreței Sia cere 250.000 de dolari pe lună după divorț. Foto: Getty Images

Fostul soț al cântăreței australiene Sia cere în instanță o pensie lunară de întreținere de 250.000 de dolari, potrivit unor documente depuse la o instanță din SUA, scrie BBC.

Cântăreața, cunoscută pentru hituri precum Chandelier și Titanium, al cărei nume complet este Sia Furler, a depus actele de divorț în martie, invocând „diferențe ireconciliabile” în căsnicia cu Daniel Bernard.

În documentele de la tribunal, Bernard - fost medic oncolog - susține că are nevoie de această sumă pentru a-și menține „stilul de viață luxos și de clasă superioară” pe care l-ar fi avut în timpul mariajului.

El afirmă că este „dependent financiar de Sia”, după ce a renunțat la cariera medicală pentru a administra împreună cu artista o mică afacere în domeniul medical, care însă nu a avut succes.

Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2022 și au un băiețel de 18 luni. Bernard mai spune că familia lor avea cheltuieli lunare de peste 400.000 de dolari, care includeau zboruri private, vacanțe de lux, mese în restaurante exclusiviste și mai mulți angajați permanenți.

„Nu a trebuit niciodată să ne monitorizăm cheltuielile”, a scris el în declarația depusă la dosar.

Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, susține că ordinul de sprijin temporar pe care îl solicită este „necesar”, întrucât Sia, 49 de ani, a fost „singura persoană care aducea venituri în familie”.

El mai precizează că, pentru a reveni la practica medicală, ar trebui să urmeze mai mulți ani de formare profesională și să treacă o serie de examene riguroase pentru a-și recăpăta certificările.

Bernard cere, de asemenea, plăți suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor legale și a expertizelor financiare.

Reprezentanții lui Sia nu au oferit deocamdată un comentariu pe marginea cererii.