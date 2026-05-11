Festivalul World New Music Days - „Columna Infinită” ajunge la București. Un omagiu adus la 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși

Cel mai mare eveniment dedicat muzicii noi la nivel mondial, Festivalul Internațional ISCM World New Music Days – „Columna Infinită”, va avea loc anul acesta la București, în perioada 23–31 mai 2026. World New Music Days este organizat anual de o țară diferită, membră a Societatea Internațională pentru Muzică Contemporană, cea mai veche, extinsă și prestigioasă organizație de profil din lume. Dan Dediu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, spune că „transferăm omagierea lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la naștere, din spațiul plastic, din spațiul vizual, în cel auditiv, în temporalitate”.

De la înființarea sa, în 1923, festivalul a ajuns la peste 90 de ediții și are ca misiune prezentarea diversității practicii muzicale contemporane la nivel global.

După 27 de ani, evenimentul revine în România și va fi organizat la București de către Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, prin SNR-SIMC, în parteneriat cu ARTEXIM.

Tema ediției din 2026, „Columna Infinită”, este un omagiu adus aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Capodopera sa devine aici o metaforă a sunetului: o formă care evocă unda sonoră și, în același timp, un simbol al deschiderii către noi orizonturi ale imaginației muzicale.

„Iată că transferăm omagierea lui Constantin Brâncuși, la 150 de ani de la naștere, din spațiul plastic, din spațiul vizual, în cel auditiv, în temporalitate. De ce? Pentru că ne-am dat seama că, de fapt, Coloana Infinitului poate fi și un simbol al sunetului. Dacă o luăm de pe verticală și o punem pe orizontală, ea devine un fel de „sound wave”, nu o undă sonoră propriu-zisă. Și atunci ne dăm seama că acest simbol poate fi utilizat cu mare succes în organizarea acestui festival, ca un fel de etichetă în care avem și România, românitatea, cultura românească, dar, în același timp, și deschiderea spre universal. Se vor reuni aproape toate țările, pentru că fiecare țară are această societate de muzică contemporană ca secțiune națională. Noi, ca să spun așa, am venit cu acest proiect acum doi ani, l-am susținut online și am obținut acordul unanim al tuturor participanților. Iată că, în 2026, reușim să organizăm acest festival. După 27 de ani, România găzduiește din nou acest eveniment. Țara noastră l-a mai organizat în 1999 și, ca să spun așa, nu se știe când îl va mai organiza din nou. Probabil că cel mai devreme ne putem gândi la o perioadă de aproximativ 30 de ani”, a spus Dan Dediu.

Programul festivalului cuprinde 22 de concerte camerale și electronice, desfășurate în opt spații-cheie ale culturii bucureștene: Opera Națională Română București, Ateneul Român, Sala Radio, Universitatea Națională de Muzică București, Control Club, ARCUB, Centrul Național de Artă Tinerimea Română și Institutul Cervantes București.

În plus, duminică, 24 mai 2026, o serie de concerte va avea loc la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia.