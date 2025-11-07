Lady Gaga și Kendrick Lamar au cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy 2026. De ce Taylor Swift nu este printre nominalizați

3 minute de citit Publicat la 19:48 07 Noi 2025 Modificat la 19:48 07 Noi 2025

Lady Gaga la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 FOTO: Hepta

Lady Gaga și Kendrick Lamar conduc lista nominalizaților la Premiile Grammy 2026, în timp ce K-Pop-ul a pătruns pentru prima dată în categoria Cântecul anului.

Pentru al doilea an consecutiv, rapperul din Compton, Lamar, are cele mai multe nominalizări – în total 9 – inclusiv o mult râvnită nominalizare la Albumul anului pentru GNX, potrivit BBC.

Lady Gaga este, de asemenea, nominalizată la marele premiu pentru Mayhem, un album care explorează propria ei istorie artistică și marchează o revenire la rădăcinile sale electro-pop. În total, a primit șapte nominalizări.

Între timp, două piese K-Pop au fost incluse pe lista scurtă pentru Cântecul anului: APT, colaborarea dintre Rosé și Bruno Mars, și Golden de la Hunter/x, hitul principal din filmul animat al Netflix K-Pop Demon Hunters.

Atât Gaga, cât și Lamar au avut câte cinci nominalizări anterioare la Albumul anului, însă niciunul nu a câștigat până acum râvnita statuetă aurie în acea categorie.

Dacă Lamar va câștiga în februarie, GNX ar deveni primul album rap care primește marele premiu al serii de la Outkast – Speakerboxxx/The Love Below (2004).

El se confruntă cu competiția venită din partea altor artiști rap inovatori: Tyler, The Creator, cu albumul său extrem de inventiv Chromakopia, și duo-ul de hip-hop Clipse, revenit cu Let God Sort Em Out, prima lor lansare din 2009.

Este pentru prima dată în istoria premiilor Grammy când trei albume rap sunt incluse pe lista scurtă la Albumul anului.

De asemenea, este nominalizat și starul portorican Bad Bunny, care va fi cap de afiș la show-ul de pauză al Super Bowl-ului de anul viitor.

El a fost selectat pentru Debí Tirar Más Fotos, un album muzical ambițios care îmbină instrumentația live cu ritmul senzual al reggaetonului.

Este doar a doua oară când un album în întregime în limba spaniolă este nominalizat la acest premiu. Primul a fost Un Verano Sin Ti al aceluiași Bad Bunny, lansat în 2022.

Vedetele britanice Olivia Dean și Lola Young au primit primele lor nominalizări Grammy, la categoria Cel mai bun artist nou, unde vor concura cu pop-starul Addison Rae și grupul feminin global Katseye.

Între timp, Rosé, membră a trupei de succes mondial Blackpink, devine primul idol K-Pop nominalizat la oricare dintre cele „Patru Mari” categorii ale Grammy-urilor.

Piesa APT, care preia elemente din clasicul anilor 1980 Mickey al lui Toni Basil, este nominalizată și la Cel mai bun duet pop, în timp ce coautoarea Amy Allen este nominalizată la Compozitorul anului.

Într-o altă categorie, o colecție de meditații a Dalai Lama concurează cu autobiografia lui Fab Morvan (membrii trupei Milli Vanilli) pentru Cel mai bun audiobook.

Nominalizările au fost anunțate într-un eveniment transmis live, găzduit de vedete precum câștigătorii din 2025 Chappell Roan, Doechii și Sabrina Carpenter, alături de muzicieni britanici ca Sam Smith și Marcus Mumford.

Cine are cele mai multe nominalizări

Kendrick Lamar – 9

Lady Gaga – 7

Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas – 6

Cele patru mari premii

Cântecul anului

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé & Bruno Mars – APT

Bad Bunny – DtMF

Hunter/x – Golden

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – Wildflower

Recordul anului

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Chappell Roan – The Subway

Rosé & Bruno Mars – APT

Albumul anului

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Cel mai bun artist nou

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

De ce nu este Taylor Swift nominalizată

Este prima dată din 2006 când Taylor Swift nu este eligibilă pentru Premiile Grammy.

Cel mai recent album al ei, The Life of a Showgirl, a fost lansat în octombrie, după termenul limită pentru nominalizări.

Pentru a fi eligibil, un cântec sau un album trebuie lansat între 31 august 2024 și 30 august 2025.

Prin urmare, The Life of a Showgirl va putea fi luat în considerare pentru ceremonia din 2027, și este aproape sigur că îi va aduce lui Swift a opta nominalizare la Albumul anului.

Cum sunt decise premiile Grammy

Aproximativ 23.000 de înscrieri au fost depuse pentru ediția din 2026.

Cea mai numeroasă categorie a fost Cântecul anului, cu 1.015 înscrieri, iar cea mai puțin populată – Cea mai bună coloană sonoră compilație pentru media vizuală – a avut doar 48 de înscrieri.

După verificarea și validarea înscrierilor, urmează procesul de votare: aproape 15.000 de muzicieni, critici și profesioniști din industria muzicală votează pentru a decide nominalizații finali.

După publicarea listei scurte, votul final va avea loc între 12 decembrie și 5 ianuarie.

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei ceremonii pline de vedete, la Los Angeles, pe 1 februarie 2026.