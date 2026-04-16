Madonna a anunţat data lansării noului său album

Madonna, regina muzicii pop, a anunțat data lansării noului său album, continuarea iconicului album din 2005, inspirat de muzica dance, care i-a definit cariera în noul mileniu. În ultimele zile, toate postările de pe canalele sale de socializare dispăruseră, semn că urma un anunţ important. Noul album se numeşte „Confession On a Dance Floor: Part II”, este al cincisprezecelea album de studio al cântăreţei, la șapte ani după albumul Madame X din 2019.

Continuarea albumului „Confessions On A Dance Floor” din 2005, albumul care a combinat muzica dance din anii 1970 și 1980 cu cea electronica și cu pop-ul de la începutul mileniului, a fost un proiect mult așteptat, adesea discutat, dar niciodată realizat până acum, relatează TG24SKY.

Data lansării noului album este 3 iulie 2026, anunțată chiar de Madonna pe Instagram, un profil de pe care toate postările dispăruseră cu câteva zile mai devreme, o mișcare care în mod normal anunța o veste importantă. Pentru publicul ei virtual de peste douăzeci de milioane de urmăritori numai pe rețelele sociale ale Meta, a fost o zi de neuitat.

„Confession On a Dance Floor: Part II” va fi lansat în întreaga lume la mijlocul verii și va fi un sezon de neuitat pentru fanii vedetei pop, cărora cântăreaţa le-a dezvăluit online ceea ce va fi probabil coperta albumului.

Estetica este în concordanță cu lansările recente ale cântăreței, aceasta fiind fotografiată cu fața acoperită de un voal subțire, aşezată deasupra unui amplificator. Culorile sunt cele ale albumului ei anterior, un amestec de fucsia și nuanțe de violet, amintind nu doar de coperta albumului, ci și de ținutele din legendarele ei videoclipuri muzicale, „Hung Up” sau „Sorry”.

Madonna revine cu o atmosferă dance și le oferă ascultătorilor ei o vară plină de energie şi dans. Va împlini 68 de ani în august, dar nu a încetat să-i surprindă pe fani și să le ofere look-uri care se potrivesc cu imaginea ei. În prima fotografie a noii sale ere, poartă un top mov din dantelă, un body asortat, ciorapi plasă, pantofi metalici și câteva coliere cu cristale. Privirea care face cu ochiul se întrevede misterios prin voalul ușor.

Madonna declarase în ultimele luni că muzica la care lucra era un adevărat balsam pentru sufletul ei. Cântăreața, care s-a întors la Warner Records, unde a lansat unele dintre cele mai mari hituri ale sale, de la „Like a Prayer” la „Ray of Light”, și-a încheiat contractul cu Interterscope și a anunțat o nouă colaborare cu Stuart Prince, unul dintre producătorii albumului „Confessions” din 2005. Vedeta a fost imortalizată alături de Stuart Prince în fotografii postate ulterior pe conturile sale de pe rețelele sociale, în timp ce punea bazele acestei noi ere a carierei sale.

Primele știri despre lucrările în curs la continuarea albumului său din 2005 au început să apară între sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025. Site-ul oficial al vedetei pop oferă deja detalii despre formatele albumului, toate fiind deja disponibile pentru precomandă. Publicul va avea o gamă largă de opțiuni: de la CD-uri standard la versiuni deluxe, de la viniluri la casete.

În secţiunea Stories, pe contul său de Instagram, vedeta a postat un fragment din „I Feel Free”, prima piesă nouă cu un ritm hipnotic de dans. „Aici, pe ringul de dans, mă simt atât de liberă”, cântă Madonna, care consideră ringul de dans un loc crucial în care corpul se exprimă prin dans şi un cadru pentru ritualuri ancestrale.