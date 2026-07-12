O româncă i-a făcut tortul aniversar lui Jennifer Lopez fără să știe pentru cine este. Cum a reacționat când a aflat

J.Lo a avut parte de o petrecere pe cinste la Paris, organizată de una dintre cele mai apropiate prietene, Anastasia Soare. Foto: Instagram/J.Lo

Surprizele se țin lanț pentru celebra artistă Jennifer Lopez, în luna în care împlinește 57 de ani. J.Lo a avut parte de o petrecere pe cinste la Paris, organizată de una dintre cele mai apropiate prietene, Anastasia Soare. De la eveniment nu a lipsit nici tortul aniversar, realizat de o altă româncă, o apreciată cofetară din capitala Franței.

Jennifer Lopez a dat startul petrecerilor cu câteva zile înainte să împlinească 57 de ani. Aflată la Paris pentru Săptămâna Haute Couture, artista și-a adunat familia și prietenii apropiați pentru a sărbători. Aniversarea în avans a fost organizată de Anastasia Soare, Regina Sprâncenelor.

Andreea Altay, cofondatoare Anastasia Beverly Hills România: Recent, am avut bucuria de a contribui la organizarea cinei aniversare a lui Jennifer Lopez la Paris, un eveniment organizat de Anastasia și Claudia Soare. Pentru un eveniment de o asemenea anvergură, fiecare detaliu contează, iar tortul a fost, în mod sigur, elementul central al serii.

Au realizat un tort de o frumusețe extraordinară și de un gust excepțional. A fost apreciat de toți invitații și, în mod sigur, cred că a contribuit la magia serii. Partea cea mai frumoasă este că ei nu au știut nicio clipă cui îi era destinat acest tort.

Ruth Cosarba, cofondatoare Nidas Art Cake: Totul a început ca o comandă obișnuită, în care Andreea, PR-ul Anastasiei Soare, cu care am colaborat acum doi ani pentru tortul aniversar al Anastasiei, ne-a transmis cerințele legate de design și livrarea tortului, fără să ne spună niciun detaliu. Abia după ce am livrat tortul în seara respectivă am aflat că, de fapt, tortul era pentru J.Lo. Cel mai emoționant moment a fost când am văzut imaginile de pe rețelele de socializare și apoi reacția ei. Atunci am realizat cu adevărat unde a ajuns munca noastră și, ca artist cofetar, este o satisfacție enormă.

Fondatoarea cofetăriei românești spune că este foarte mândră că a făcut parte, chiar și într-un mod atât de discret, dintr-un moment special din viața unei vedete mondiale precum Jennifer Lopez.