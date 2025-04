Robbie Williams dezvăluie, într-o postare emoționantă, că interacțiunile cu fanii îi provoacă anxietate

Interpretul hitului „Let Me Entertain You”, în vârstă de 51 de ani, are o istorie bine documentată de depresie şi s-a luptat, de asemenea, cu abuzul de droguri şi alcool. Foto: Getty Images

Cântărețul Robbie Williams a dezvăluit, într-o postare emoționantă pe Instagram, că fanii care îi cer să facă poze cu el îi provoacă „disconfort”, „panică” și „anxietate”. Artistul, care se luptă de mai mulți ani cu depresia, le-a cerut fanilor săi să îi respecte dreptul la viață privată și să se gândească și la nevoile lui atunci când îl abordează în public, relatează Agerpres. La postarea lui Robbie Williams au comentat mai multe vedete, printre care și Paris Hilton, care au empatizat cu mesajul transmis de cântăreț.

Interpretul hitului „Let Me Entertain You”, în vârstă de 51 de ani, are o istorie bine documentată de depresie şi s-a luptat, de asemenea, cu abuzul de droguri şi alcool, precum şi cu agorafobia - care, spune el, l-a ţinut adesea blocat acasă.

Anxietate și panică

Williams a scris pe Instagram că, în timpul unui zbor intern în SUA, când nu dormise mult timp, a fost abordat de un fan care a scris un „bilet minunat”, lăudându-i documentarul Netflix care detaliază lupta sa cu celebritatea.



Într-un mesaj lung, el a dezvăluit că i-a spus persoanei că selfie-urile îi vor provoca un „val de anxietate, pentru că atunci întreaga cabină ar fi început să se întrebe” cine este el.

„I-am scris înapoi. I-am explicat că eram trea de la 4.30 dimineața, că am dormit două ore, că a trebuit să navighez patru copii prin aeroport. Am cearcăne și sunt plin de anxietate. (...)I-am scris că nu voi face fotografia și i-am oferit biletul și i-am spus: multe persoane au o poză cu mine, dar nimeni nu are un astfel de bilet scris de mine”, a scris Robbie Williams.

Însă au sosit mai multe solicitări - o altă persoană i-a trimis un bilet, iar un alt pasager l-a făcut să se simtă „obligat” după ce s-a apropiat de el şi i-a cerut direct fotografia, potrivit lui Williams.



"Fiecare interacţiune - cu străinii sau chiar cu persoane pe care le cunosc bine - mă umple de disconfort. Îl maschez bine. Dar interacţiunea socială încă mă înspăimântă. Atât de mult încât nu am ieşit în oraş ani de zile. Şi a trebuit să o fac fără droguri sau băutură. Înainte mi se părea imposibil. Acum sunt ... ok. Dar încă mă îngrozesc pe dinăuntru. De fiecare dată când se apropie un străin - şi sunt străini - intru în panică”, a mărturisit cântăreţul.



El i-a îndemnat pe fani să respecte „demnitatea vieţii private, dorinţele şi nevoile celebrităţilor", deoarece ar putea fi „la telefon cu mama sa, vorbind despre demenţa sa" sau „gândindu-se la boala Parkinson a tatălui său".



Williams, care este al doilea după The Beatles ca formaţie cu cele mai multe albume numărul unu, având 15 discuri în topul topurilor britanice, şi-a lansat anul trecut filmul biografic "Better Man". Fostul membru al trupei "Take That" este interpretat de un cimpanzeu CGI (imagine generată de computer) - un mesaj despre faptul că se simte ca o "maimuţă performantă".



Vorbind despre documentarul Netflix „Robbie Williams” în 2023, el a declarat agenţiei de ştiri PA că seria este despre întoarcerea „puterii” şi se concentrează pe depresia şi celelalte probleme ale sale.

„Cele mai revelatoare aspecte sunt tulburările de sănătate mintală, dependenţele, agorafobia, dismorfia corporală, dislexia şi discalculia", a spus el.



În noiembrie 2024, cântăreţul a declarat că se simte „minunat” după ce a ieşit dintr-o luptă de mai bine de un deceniu cu problemele de sănătate mintală.

Val de comentarii de la alte celebrități

La postarea lui Robbie Williams au comentat și mai multe vedete, care s-au identificat cu mesajul transmis de cântăreț.

Aimee Lou Wood, actrița din sezonul trei din „White Lotus” și „Sex Education”, a comentat: „Ai scris perfect. Interacțiunile din avioane sunt intense în mod special pentru că ești captiv acolo”

Cântăreața Amy MacDonald a comentat: „Cineva mi-a cerut o fotografie când eram la veterinar și plângeam pentru că tocmai ce mi-a fost eutanasiat câinele. Plângeam în fotografie pentru că nu am putut spune nu, pentru toate motivele pe care le-ai expus tu aici.”

Paris Hilton a scris și ea: „M-ai făcut să plâng. Te iubesc și îți mulțumesc pentru că ești vulnerabil și spui ceea ce simți”.