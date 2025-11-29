S-a deschis Târgul de Crăciun din Parcul Lumea Copiilor, în Sectorul 4: balon cu aer cald, patinoar, tiroliană

S-a deschis Târgul de Crăciun din Parcul Lumea Copiilor, în Sectorul 4. FOTO Facebook

Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 a devenit un adevărat "Tărâm de Gheață", aducând atmosfera Crăciunului în centrul Bucureștiului. Târgul de Crăciun va rămâne deschis până pe 27 decembrie, oferind activități și distracție pentru întreaga familie.

În Parcul Lumea Copiilor din Sector 4 vizitatorii vor putea să urce în balonul cu aer cald, care oferă o priveliște spectaculoasă asupra întregului Tărâm de Gheată.



Târgul din parcul Lumea Copiilor va fi deschis până pe 27 decembrie. Cei care vin aici se vor putea bucura de activități pentru cei mici, dar și de preparate tradiționale, un pahar de vin fiert.

Tot aici a fost amenajat și un patinoar și, de asemenea, regăsim și o tiroliana.

Patinoarul, animalele magice, printre care reni, câini Husky și decorațiunile festive transformă parcul într-un loc de poveste.

Ce spun oamenii



"Mi se pare foarte frumos, mă bucur că avem la noi în sector un târg atât de frumos. Mă bucur că avem unde să ne relaxăm în această perioada, muzică bună, totul este frumos."

"Sunt și multe activități pentru copii văd. da, am observat, am reușit să dau o tură să văd ce au pregătit pentru noi organizatorii. este foarte frumos și ne bucurăm să putem să ne bucurăm în această perioada de acest târg".



Evenimentul din acest an include și spectacole live și concerte. În prima seară a târgului, pe scenă a urcat formația Direcţia 5.



Târgul va fi deschis luni–joi între orele 14:00 și 22:00, iar vineri–duminică între orele 10:00 dimineață și 22:00.