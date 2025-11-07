Toți ochii sunt acum pe Zohran Mamdani, dar puțini știu cine e mama lui. La 68 de ani, Mira Nair are o avere de 5 milioane de dolari

Mira Nair, în vârstă de 68 de ani, este una dintre cele mai apreciate regizoare independente ale generației sale. FOTO: Getty Images

Zohran Mamdani a intrat în istorie după ce a câștigat alegerile pentru Primăria New York-ului marți seara, devenind cel mai tânăr primar al orașului din ultimul secol și primul musulman care va conduce metropola americană. Însă, mama sa îi depășise cu mult faima istorică: Mira Nair, în vârstă de 68 de ani, este una dintre cele mai apreciate regizoare independente ale generației sale.

Cariera lui Nair a luat avânt în 1988, odată cu filmul Salaam Bombay!, o poveste realistă despre copiii străzii din Mumbai, realizată cu doar 450.000 de dolari și care a obținut încasări de 7,4 milioane de dolari la nivel mondial. Filmul a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film străin, a câștigat Caméra d’Or la Cannes și a devenit al doilea film indian din istorie nominalizat la Premiile Academiei. Cu profitul obținut, Nair a fondat Salaam Baalak Trust, o organizație non-profit care oferă sprijin copiilor străzii din Delhi și Mumbai, scrie Fortune.

FOTO: Getty Images

Prima femeie din lume care a câștigat Leul de Aur, la Veneția

Născută pe 15 octombrie 1957 în Rourkela, India, Mira Nair a studiat la Universitatea din Delhi și Universitatea Harvard, înainte de a trece de la actorie la film documentar, după un curs la MIT cu pionierul cinema-ului verité, Richard Leacock. În 1989, a fondat propria companie, Mirabai Films, pentru a-și păstra controlul creativ asupra proiectelor care explorau teme de identitate culturală, diaspora și voci marginalizate.

În 1991, Nair a regizat Mississippi Masala, cu Denzel Washington și Sarita Choudhury, film care a obținut 7,3 milioane de dolari și premiul pentru Cel mai bun scenariu original la Festivalul de Film de la Veneția. În timpul documentării filmului, în Uganda, l-a cunoscut pe soțul ei, Mahmood Mamdani, profesor de științe politice și tatăl lui Zohran.

FOTO: Getty Images

Cel mai mare succes al lui Nair a venit în 2001, cu Monsoon Wedding, realizat cu aproximativ 1,5 milioane de dolari și filmat în doar 30 de zile cu camere portabile. Pelicula a devenit un fenomen global, încasând peste 30 de milioane de dolari la nivel mondial, dintre care 13,9 milioane în SUA, un record pentru un film indian, depășit abia în 2017 de Baahubali. Mai mult, Nair a devenit prima femeie din lume care a câștigat Leul de Aur, marele premiu al Festivalului de la Veneția.

„Acest premiu este pentru India, India mea iubită, sursa mea de inspirație neîncetată”, a spus Nair la momentul decernării.

Filmul a demonstrat abilitatea ei de a uni culturi și piețe. Criticul american Roger Ebert i-a acordat Monsoon Wedding 3,5 stele din 4, descriindu-l drept „unul dintre acele filme pline de bucurie care depășesc granițele naționale și celebrează natura umană universală.”

A refuzat oferta Warner Bros. de a regiza un film Harry Potter

Nair a continuat să regizeze filme variate, de la Vanity Fair (2004), cu Reese Witherspoon, la The Namesake (2006), adaptare după romanul lui Jhumpa Lahiri, și Queen of Katwe (2016), produs de Disney, cu Lupita Nyong’o și David Oyelowo. Queen of Katwe a fost aclamat de critici, obținând un scor de 94% pe Rotten Tomatoes. Fiul ei, Zohran Mamdani, viitorul primar al New York-ului, a fost supervizor muzical al filmului și a primit o nominalizare la Guild of Music Supervisors Awards.

FOTO: Getty Images

Într-o demonstrație de integritate artistică, Nair a refuzat oferta Warner Bros. de a regiza Harry Potter and the Goblet of Fire, alegând în schimb să realizeze The Namesake. Ea a povestit la Festivalul de Literatură de la Jaipur, în 2018, că decizia a fost influențată și de fiul ei, atunci în vârstă de 14 ani.

„Am refuzat și Harry Potter. Cei de la Warner Bros. au văzut Vanity Fair și s-au gândit: Alfonso Cuarón, din Mexic, a avut succes cu partea a treia, de ce să nu aducem o regizoare din lumea a treia pentru partea a patra?”, a glumit Nair.

Angajamentul ei față de cauze sociale a depășit lumea cinematografiei. Pe lângă Salaam Baalak Trust, Nair a fondat în 2004 Maisha Film Lab, un program gratuit de formare pentru tinerii cineaști din Africa de Est. În 2012, guvernul indian i-a acordat Padma Bhushan, al treilea cel mai înalt ordin civil al țării.

De-a lungul carierei, Mira Nair a primit două nominalizări la Oscar, două la BAFTA, două la Premiile César și a câștigat trofee la Cannes și Veneția. Filmele sale se remarcă prin realismul documentar, temele interculturale și îmbinarea autenticității sociale cu bogăția vizuală.

La 68 de ani, Nair rămâne activă în cinematografie. Recent, a lansat în America de Nord filmul Cactus Pears și lucrează la adaptarea muzicală pentru teatru a filmului Monsoon Wedding. Compania sa, Mirabai Films, dezvoltă și alte proiecte.

Și-a construit reputația pe filme cu bugete mici, dar cu impact cultural major

Cariera lui Nair reprezintă o alternativă la poveștile hollywoodiene tradiționale. În loc să caute blockbustere, ea și-a construit reputația pe filme cu bugete mici, dar cu impact cultural major. Salaam Bombay!, Mississippi Masala și Monsoon Wedding au costat împreună mai puțin de 7 milioane de dolari, dar au generat peste 45 de milioane și numeroase premii internaționale.

Averea estimată a regizoarei este de aproximativ 5 milioane de dolari, din activitatea cinematografică, granturi și redevențe, o sumă modestă pentru Hollywood, dar care reflectă o carieră bazată pe alegeri artistice, nu comerciale.

În timp ce Zohran Mamdani se pregătește să preia funcția de primar al New York-ului pe 1 ianuarie 2026, el poartă cu sine lecțiile învățate urmărindu-și mama cum a marcat lumea filmului după propriile reguli. Într-un interviu din 2013, Mira Nair spunea despre fiul său: „El este oxigenul meu, combustibilul meu”, vorbind despre filmul The Reluctant Fundamentalist, o poveste care l-a influențat profund pe tânărul Mamdani în formarea viziunii sale politice.