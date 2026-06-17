A doua cea mai vizitată țară din lume și din Europa a primit 26,5 milioane de turiști în primele patru luni ale anului

1 minut de citit Publicat la 17:51 17 Iun 2026 Modificat la 17:51 17 Iun 2026

Artera pietonală La Rambla din Barcelona, Spania, plină de turiști, vara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Spania, a doua cea mai vizitată țară din lume după Franța, a înregistrat o creștere anuală de 3,4% a numărului de sosiri internaționale, ajungând la 26,5 milioane de turiști străini în primele patru luni ale anului, în pofida incertitudinilor globale generate de războiul din Orientul Mijlociu, potrivit VnExpress.

Potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică al Spaniei, țara a primit 9,1 milioane de turiști internaționali în luna aprilie, cu 5,2% mai mulți comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

După un început de an mai lent, sectorul turistic spaniol și-a recăpătat ritmul odată cu instalarea sezonului de primăvară.

Numărul sosirilor internaționale a accelerat în aprilie, înregistrând cea mai puternică creștere anuală din ultimele 12 luni și confirmând reziliența cererii din partea vizitatorilor străini.

Analiștii atribuie această evoluție unei combinații de factori, printre care continuarea redresării călătoriilor pe distanțe lungi, în special din continentul american, revenirea călătoriilor de afaceri și creșterea interesului pentru destinațiile percepute drept sigure și stabile pe fondul incertitudinilor geopolitice persistente, relatează Euronews.

Spania a primit anul trecut 96,8 milioane de turiști străini, cu 3,2% mai mulți decât în 2024, consolidându-și poziția de a doua cea mai vizitată țară din lume.

Pe primul loc s-a situat Franța, care a atras 105 milioane de vizitatori internaționali.