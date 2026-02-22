București taxează turiștii din 2026. Veneția, Barcelona și Milano cresc și ele costurile

4 minute de citit Publicat la 23:38 22 Feb 2026 Modificat la 23:38 22 Feb 2026

sursa foto: Getty

În contextul în care numărul vizitatorilor este estimat să atingă niveluri record în 2026, multe destinații populare din Europa introduc sau extind taxe turistice pentru a compensa presiunea asupra infrastructurii locale, scrie Euronews.

Iată o prezentare completă a taxelor turistice de care călătorii trebuie să țină cont anul acesta în Europa.

Taxa pentru excursioniștii de o zi revine la Veneția în 2026

Consiliul local din Veneția a confirmat că taxa pentru vizitatorii de o zi, introdusă în vara anului 2024, va fi aplicată din nou și în 2026.

Anul acesta, perioada de aplicare a taxei a fost extinsă la 60 de zile, față de 54 în 2025.

Excursioniștii vor trebui să plătească de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie. Taxa va fi percepută între orele 8:30 și 16:00; în afara acestui interval, accesul este gratuit.

Sunt prevăzute numeroase excepții. Nu plătesc taxa rezidenții, persoanele născute în Veneția, studenții și lucrătorii, precum și turiștii care au rezervări la hotel sau alte forme de cazare.

Vizitatorii își pot „rezerva” ziua de acces printr-o platformă dedicată. Taxa este de 5 euro și se dublează la 10 euro pentru cei care nu fac rezervarea cu cel puțin patru zile înainte.

București introduce o taxă fixă pe cazare

În 2026, turiștii care se cazează în București vor plăti o taxă de 10 lei (aproximativ 2 euro) pe noapte. Spre deosebire de alte orașe, taxa nu depinde de prețul cazării.

Suma va fi colectată de unitățile de cazare, platformele online precum Airbnb și Booking.com sau agențiile de turism.

Potrivit presei locale, nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice și 4.000 de lei pentru companii.

Edinburgh lansează taxa pentru turiști în iulie

Consiliul orașului Edinburgh a aprobat introducerea, în 2026, a unei taxe numite „Transient Visitor Levy”.

Capitala Scoției va percepe o taxă de 5% din costul camerei pe noapte pentru turiștii cazați la hoteluri, pensiuni, hosteluri sau închirieri de tip Airbnb.

Taxa se aplică pentru maximum șapte nopți consecutive și va intra în vigoare la 24 iulie 2026, fiind valabilă pentru rezervările făcute din octombrie 2025.

Norvegia aprobă o taxă turistică

Norvegia a aprobat o nouă taxă care permite municipalităților să introducă un impozit de 3% pe înnoptări în „zonele puternic afectate de turism”.

Autoritățile locale pot decide dacă aplică sau nu taxa. Aceasta va fi adăugată la costul cazării, cu excepția corturilor și rulotelor.

Tenerife introduce o eco-taxă pentru drumeți

În 2026, turiștii vor trebui să plătească o „eco-taxă” pentru a parcurge traseele populare din Parcul Național El Teide din Tenerife, care include vulcanul Teide-Pico Viejo, cel mai vizitat sit natural din arhipelag.

Taxa poate ajunge până la 25 de euro de persoană. Unele trasee au tarife diferite: drumeția neînsoțită până la vârful vulcanului („Telesforo Bravo”) costă 15 euro, iar turul ghidat 10 euro. Traseul Montaña Blanca-Rambleta costă 6 euro în timpul săptămânii și 10 euro în weekend și în zilele de sărbătoare.

Rezidenții din Tenerife și copiii sub 14 ani au acces gratuit, iar rezidenții din Insulele Canare beneficiază de tarife reduse.

Milano majorează taxa turistică în 2026

La începutul anului, Milano a crescut taxa turistică pentru a sprijini infrastructura necesară Jocurilor Olimpice de iarnă. Majorarea se aplică doar în 2026 și doar unităților de cazare aflate la mai puțin de 30 km de locațiile olimpice.

Taxele variază în funcție de tipul cazării și se aplică pentru primele 14 nopți consecutive.

Turiștii cazați în hoteluri de patru și cinci stele pot plăti până la 10 euro pe noapte, în timp ce unitățile de una până la trei stele și alte tipuri de cazare, precum pensiunile sau apartamentele închiriate, percep între 3 și 9,50 euro.

Bruxelles crește taxa turistică

Începând cu ianuarie 2026, taxa turistică existentă în Bruxelles a fost majorată cu 1 euro pe noapte. Astfel, taxa ajunge la 5 euro pe noapte pentru hoteluri și 4 euro pentru cazările în regim homestay și camping.

Taxa se aplică pentru fiecare unitate de cazare, definită ca „o cameră sau un spațiu amenajat pentru dormit”.

Barcelona majorează suprataxa locală

Taxa municipală din Barcelona va crește la 5 euro în aprilie 2026. Anul trecut, consiliul local a aprobat un plan prin care suprataxa va fi majorată cu 1 euro anual până când va ajunge la 8 euro în 2029.

Pe lângă aceasta, turiștii trebuie să plătească și taxa regională catalană, care va crește la rândul ei.

Din aprilie, oaspeții hotelurilor de cinci stele și ai cazărilor de lux vor plăti 6 euro de persoană pe noapte (aproximativ 7 euro în Barcelona).

Hotelurile de patru stele din întreaga regiune vor percepe 2,40 euro pe noapte, iar unitățile de trei stele și cele de categorie inferioară sau alte tipuri de cazare vor aplica tarife între 1,20 și 2 euro.

Grecia menține taxele pentru pasagerii de croazieră

În iulie 2025, Grecia a introdus o taxă pentru pasagerii navelor de croazieră, care se menține și în 2026. Valoarea depinde de sezon și de insula unde are loc debarcarea.

În perioada 1 iunie – 30 septembrie 2026, taxa este de 20 de euro pentru debarcările în Mykonos și Santorini și de 5 euro pentru alte porturi.

În extrasezon, în octombrie și în intervalul 1 aprilie – 31 mai, taxa scade la 12 euro pentru Mykonos și Santorini și la 3 euro pentru celelalte porturi.

În lunile de iarnă, între 1 noiembrie și 31 martie, taxa este de 4 euro pentru Mykonos și Santorini și de 1 euro pentru celelalte destinații.