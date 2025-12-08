„Casa dansatoare”, devenită simbolul unei capitale europene: Cum arată construcția bizară și de ce a ajuns celebră în toată lumea

„Casa Dansatoare”din Praga s-a transformat într-un simbol al orașului. Sursa foto: Getty Images

În centrul Pragăi, „Casa Dansatoare” s-a transformat într-un simbol al orașului și într-una dintre cele mai fotografiate atracții turistice ale capitalei cehe.

Construcția, considerată o adevărată bijuterie artistică, poartă amprenta arhitectului Frank Gehry, cel care avea să devină celebru în întreaga lume pentru modul în care a reinventat arhitectura contemporană.

Ridicată pe malul râului Vltava, clădirea cunoscută inițial sub numele de „Fred și Ginger” – o aluzie la celebrul cuplu de dansatori Fred Astaire și Ginger Rogers – pare să fie surprinsă într-un pas de dans. Volumetriile sale răsucite, ferestrele dispuse neuniform și fațadele care par să se miște încontinuu creează iluzia unui dans grațios între două personaje de sticlă.

Cine este arhitectul și cum a ajuns faimos

Acest efect inedit este exact ceea ce l-a consacrat pe Frank Gehry, unul dintre cei mai influenți arhitecți ai secolului XX, cunoscut pentru formele curbate și pentru capacitatea de a transforma clădirile sculpturi urbane. Celebrul său Muzeu Guggenheim din Bilbao l-a consacrat definitiv, iar „Casa Dansatoare” din Praga continuă aceeași linie spectaculoasă.

Imobilul a fost proiectat în colaborare cu arhitectul ceh Vlado Milunić, la mijlocul anilor ’90, într-un moment în care orașul căuta să-și redefinească identitatea postcomunistă.

Proiectul lor a fost inițial controversat, tocmai pentru că aducea o viziune radical diferită de cea tradițională din zona istorică. Totuși, odată finalizată, clădirea a captat rapid atenția publicului și a devenit una dintre cele mai populare atracții turistice ale Pragăi, inclusiv datorită restaurantului și terasei panoramice din vârf, de unde se deschide o priveliște impresionantă asupra orașului vechi.

Astăzi, „Casa Dansatoare” este considerată un exemplu unic de arhitectură modernă și un simbol al regenerării urbane. Prin forma sa neobișnuită, clădirea continuă să fascineze și să atragă vizitatori din întreaga lume.