Cât costă cazarea la mare de 1 mai 2026. Prețurile pentru o cameră pe litoral, în minivacanța de trei nopți, în funcție de stațiune

Hotel de pe litoralul românesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Zeci de unităţi de cazare vor fi deschise pe litoralul românesc în minivacanţa de 1 Mai 2026, care marchează deschiderea sezonului estival. Turiștii caută deja hoteluri și pensiuni, iar mulți își aleg stațiunea în care vor petrece în funcție de prețurile la cazare.

Spre exemplu, ofertele de 1 Mai ale agenţiei de voiaj Bibi Touroperator, pentru trei nopţi de cazare în staţiunea Mamaia, pornesc de la 378 de lei/cameră (două persoane) fără servicii de masă la un hotel de două stele; la un hotel de trei stele - 861 lei cu mic dejun inclus; la un hotel de patru stele - 1.128 lei cu mic dejun inclus; iar la un hotel de cinci stele - 2.010 lei cu mic dejun.

La Eforie Nord, la un hotel de trei stele, tariful/cameră este 496 lei fără servicii de masă, iar la hoteluri de patru stele fie 1.171 lei cu mic dejun inclus, fie 1.995 lei cu demipensiune, cu acces la zona SPA şi piscină interioară.

Cât costă cazarea de 1 mai 2026 pe litoral, la all inclusive

La hotelurile de trei stele din Costineşti, preţurile variază de la 599 lei/cameră, fără servicii de masă, la 1.320 lei/cameră, fără servicii de masă, doar pentru adulţi, iar la Neptun, la un hotel de trei stele, tariful este de 996 lei/cameră cu mic dejun inclus, iar la patru stele - 914 lei/cameră cu mic dejun inclus.

La Venus, la un hotel de trei stele, trei nopţi de cazare costă 792 lei, fără servicii de masă, iar la patru stele 3.154 lei, cu servicii all inclusive.

În Vama Veche, tarifele la unităţile de trei stele sunt de 1.425 lei fără servicii de masă şi 1.941 lei cu mic dejun inclus şi acces la piscina exterioară în cazul în care condiţiile meteo permit.

Cât costă cazarea în minivacanța de 1 mai 2026 la munte

În restul ţării, minivacanţa de 1 Mai costă la Sinaia: hotel trei stele - 657 lei fără servicii de masă; hotel patru stele - 1.809 lei cu mic dejun inclus şi acces gratuit la SPA, piscină interioară, salină; hotel cinci stele - 3.251 lei cu mic dejun inclus.

La Predeal, camera la un hotel de trei stele este 827 lei cu mic dejun inclus, cu acces la jacuzzi cu programare sau 1.489 lei cu mic dejun, incluzând o sticlă prosecco în cameră, o cină romantică/sejur, piscina exterioară încălzită. La un hotel de patru stele, o cameră costă 2.634 lei cu mic dejun, cu piscină exterioară încălzită, două jacuzzi încălzite etc.

La Poiana Braşov, camera pentru două persoane la un hotel de trei stele costă 722 de lei cu mic dejun inclus, la unul de patru stele - 2.003 lei cu mic dejun inclus, acces centru SPA şi valet parking, iar la un hotel de cinci stele 1.356 lei cu mic dejun inclus, acces gratuit la saună şi centru SPA.

În staţiunile Călimăneşti - Căciulata, camera la un hotel de trei stele costă 772 lei cu mic dejun inclus, iar la unul de patru stele 2.062 lei cu demipensiune, cu acces la ciubăr şi piscina exterioară.

La Băile Felix, camera la un hotel de patru stele ajunge la 2.753 lei cu demipensiune (pachet băuturi inclus, acces Aquapark, piscine şi saună), iar la cinci stele - 3.127 lei cu mic dejun inclus, cu acces la centrul SPA şi Aquapark.

În Delta Dunării, cazarea la un hotel de trei stele costă 848 lei cu mic dejun inclus, la unul de patru stele - 4.017 lei cu pensiune completă (cocktail primire, produse tradiţionale pescăreşti, muzică live cu artişti consacraţi, şedinţe de masaj cu pietre de jad şi activităţi de relaxare).