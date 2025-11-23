Cele mai bune 10 destinații de city break din Europa, pe timp de iarnă

Bruges, Belgia FOTO: Getty Images

Iarna poate fi anotimpul ideal pentru un city break pentru că, în afara perioadei de vârf cu târgurile de Crăciun, orașele aflate în atenția călătorilor sunt libere. În plus, luminițele de sărbători le dau un farmec aparte.

Cei care ajung în orașele turistice în perioada noiembrie - februarie se bucură adesea de prețuri mai mici și de lipsa cozilor de la principalele atracții, care sunt aglomerate în lunile calde.

E drept că zilele sunt mai scurte, dar multe locuri de pe continent arată cel mai bine pe întuneric, scăldate în strălucirea luminilor de sărbători.

De la străduțele pavate din Slovenia până la centrul medieval spectaculos al Belgiei, iată destinațiile europene perfecte pentru a fi explorate iarna aceasta.

Cele mai bune destinații de city break în Europa, pe timp de iarnă

1. Bruges, Belgia

Acest oraș este atât de frumos încât mulți turiști revin aici ori de câte ori au ocazia.

Centrul medieval este plin de canale, poduri, străzi pietruite, fațade ornate și clădiri din secolul al XIV-lea. Iar iarna s-ar putea să fie cel mai bun moment pentru a-l vedea în toată splendoarea lui pentru că este mai liber. Este plin de baruri unde se servesc beri belgiene care se găsesc doar aici, magazine cu celebra ciocolată care sunt ornate atât de frumos încât pare că ai aterizat într-o poveste. Orașul este spectaculos în sine, dar are și multe obiective istorice și culturale de vizitat.

2. Viena, Austria

Capitala Austriei, cu palatele sale imperiale, cafenelele somptuoase și moștenirea muzicală bogată, este o destinație ideală pentru un city break de iarnă. Fă-ți plinul de artă la Colecția Heidi Horten, un muzeu de artă modernă deschis în iunie 2022, sau la prestigiosul Muzeu de Istoria Artei (Kunsthistorisches Museum), care găzduiește cea mai mare colecție Bruegel din lume.

3. Ljubljana, Slovenia

Micuța capitală slovenă are dimensiunea perfectă pentru a fi explorată într-un weekend de iarnă.

Scara redusă face totul extrem de accesibil pentru cei care preferă să meargă pe jos; centrul compact, întins de-a lungul Râului Ljubljanica, este complet pietonal, iar majoritatea atracțiilor se află la cel mult 20 de minute de mers. Urcă la Castelul Ljubljana, care se ridică deasupra orașului pe propriul său deal (sau ia funicularul) pentru priveliști spectaculoase.

Savurează struklji tradiționali sloveni – un rulou copt din foi de plăcintă umplut cu diverse ingrediente dulci sau sărate.

4. Torino, Italia

Acest oraș elegant de la poalele Alpilor este primitor și mai accesibil iarna decât vara, datorită zborurilor frecvente către stațiunile de schi.

Torino a fost principalul oraș al Casei de Savoia și prima capitală a Italiei unite, oferind vizitatorilor o gamă largă de activități. Arhitectura extraordinară se admiră cel mai bine făcând o plimbare în centru.

Printre punctele culturale de interes se numără Muzeul Egiptean (Museo Egizio), care umple un palat din secolul al XVII-lea cu artefacte egiptene.

5. Malaga, Spania

Pentru cei care tânjesc după puțin soare într-un city break de iarnă, direcția este orașul andaluz de pe Mediterană.

La 30 de minute după aterizare, te poți plimba pe străzile înguste ale centrului istoric, încărcate de două milenii de istorie. Printre atracțiile culturale se numără Muzeul Picasso, un omagiu fascinant adus fiului preferat al Malagai. Centrul Pompidou Málaga este un avanpost însorit al instituției pariziene de artă modernă, iar în apropiere se află o plajă urbană excelentă.

Exuberanța andaluză este evidentă la Mercado de Atarazanas, o piață plină de culoare, zgomot și produse proaspete de pe câmp și din mare. Mâncatul în oraș este o plăcere. Pe plajă, șiruri de chiringuitos – cafenele în aer liber – gătesc pește pe grătar în timp ce savurezi o bere sau o paella generoasă.

6. Tallinn, Estonia

Capitala Estoniei are o istorie remarcabilă, de la statutul de port hanseatic la eliberarea de sub dominația Kremlinului. Centrul vechi rămâne unul dintre cele mai încântătoare centre urbane din Europa.

Căsuțe și conace cu fațade pastelate se aliniază pe străduțe pavate care urcă spre vârful dealului – unde se află catedrala ortodoxă și clădirea parlamentului, dar și mai multe puncte de belvedere cu priveliști asupra turlelor. Însă iarna este destul de aspră aici, pentru orașul este mai aproape de pol decât capitala Alaskăi, Juneau.

Însă Tallinn este plin de cafenele unde te poți încălzi. De asemenea, orașul are aer de capitală scandinavă, dar la un preț mult mai accesibil.

7. Porto, Portugalia

Al doilea oraș ca mămire al Portugaliei este superb. Poziția sa pe râul Douro este dramatică, cu elegantul pod Dom Luis peste defileu. Arhitectura urbană te poartă prin secole. Există chiar și o plajă urbană de-a lungul coastei atlantice până în cartierul pescăresc Matosinhos – legată de centru prin metrou.

Din punct de vedere financiar, Porto este la fel de atrăgător. Are unele dintre cele mai mici prețuri din vestul Europei.

8. Budapesta, Ungaria

Budapesta este frumoasă în orice anotimp, dar viața de noapte, plină de farmec, strălucește și mai intens în mijlocul iernii.

Orașul este fermecător și are o mulțime de obiective de vizitat.

9. Zagreb, Croația

Zagreb are aerul unui orășel de jucărie, de la turnul fortăreței de pe deal, la piețele cochete și țiglele în culori vii ale bisericilor, care par făcute din turtă dulce.

O plimbare în orașul vechi al capitalei Croației este ca o incursiune în Spărgătorul de Nuci, doar că aici ai în plus beri locale ieftine și restaurante elegante, dar accesibile.

10. Madrid, Spania

Fiind situată în interiorul țării, capitala Spaniei nu este vizitată pentru soare, ci pentru cultură, arhitectură, atmosfera locală și mâncare delicioasă.