Cele mai bune 10 destinații din Europa pentru turiștii friguroși: Unde e soare și cald chiar și iarna

3 minute de citit Publicat la 12:00 26 Oct 2025 Modificat la 12:00 26 Oct 2025

San Andres, Tenerife, Insulele Canare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Nicolas Economou

În timp ce nordul Europei se pregătește să îndure temperaturi de o singură cifră, există locuri pe continent unde soarele încă strălucește, iar termometrul rămâne prietenos. Nu vorbim de căldura toridă de peste 30°C din vară, ci de temperaturi care îți permit să porți tricoul în plină iarnă.

De la insulele grecești până la țărmurile Portugaliei, Europa ascunde o serie de refugii însorite pentru cei care nu se împacă deloc cu frigul.

Iată cele mai bune 10 destinații pentru o doză sănătoasă de soare de iarnă, potrivit publicației Time Out.

1. Insulele Canare, Spania — Campionul absolut al căldurii europene

Nimic nu se apropie de Insulele Canare când vine vorba de temperaturi plăcute în decembrie și ianuarie. Situat în largul coastei nord-vestice a Africii, acest arhipelag spaniol are ierni blânde, cu o medie de 18–20°C.

Tenerife este cea mai mare și mai vizitată insulă, perfectă pentru cei care visează la resorturi cu piscină și plajă. Lanzarote îi încântă pe iubitorii de natură, Fuerteventura e paradisul sporturilor nautice, iar La Palma e ideală pentru o vacanță relaxată.

Bonus: dacă ai noroc, poți chiar zări balene cu cocoașă migrând în larg.

2. Riviera Albaneză — Soare, mare și liniște

Departe de agitația verii, țărmul sudic al Albaniei devine o bijuterie ascunsă în lunile reci. Stațiunile Sarandë și Himarësunt mai liniștite ca niciodată, prețurile scad, iar apa mării rămâne de un albastru hipnotizant.

Cu temperaturi de 13–14°C și mult soare, Riviera Albaneză este o alegere excelentă pentru cei care vor liniște, mâncare bună și peisaje de vis.

3. Madeira, Portugalia — „Insula primăverii veșnice”

Cu un climat blând tot anul, Madeira este locul ideal pentru cei care preferă natura în locul plajei. Iarna, insula portugheză e perfectă pentru drumeții printre munți spectaculoși, cascade și grădini luxuriante.

În capitala Funchal, piețele și portul sunt pline de viață, iar de-a lungul coastei poți descoperi piscine naturale sculptate în stâncă.

Temperatura medie: 18–19°C.

4. Cipru — 340 de zile de soare pe an

Insula mediteraneană Cipru reușește performanța de a avea vreme bună aproape tot anul. Cu temperaturi medii de 16–17°C în decembrie și ianuarie, este alegerea perfectă pentru o vacanță însorită cu accente culturale.

Vizitează Paphos pentru situri arheologice și atmosferă relaxată, sau mergi în Ayia Napa dacă vrei distracție și viață de noapte.

Malta — Soare, istorie și ape turcoaz

Cu aproximativ 300 de zile însorite pe an, Malta rivalizează cu Cipru la capitolul vreme perfectă.

De la Golden Bay (ideală pentru paddleboarding) la Mellieha Bay (perfectă pentru familii), arhipelagul oferă plaje pentru toate gusturile.

Comino te așteaptă cu celebra Lagoon Albastră, iar capitala Valletta te cucerește cu străduțele sale istorice și cafenele cochete.

6. Rodos, Grecia — Soare și mitologie

Una dintre cele mai calde insule grecești, Rodos își păstrează farmecul și iarna, cu o medie de 14–15°C.

În est, plajele sunt liniștite și potrivite pentru familii, în vest, marea e mai agitată – perfectă pentru pasionații de sporturi acvatice.

Orașul Lindos oferă acces rapid la plajă, baruri cu priveliști spectaculoase și o acropolă antică ce domină orizontul.

7. Cádiz, Spania — Căldură și istorie la malul oceanului

Unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, Cádiz e adesea trecut cu vederea – pe nedrept.

La doar o oră de Sevilia, orașul portuar combină arhitectura impresionantă cu o atmosferă boemă.

În decembrie, temperaturile ajung la 13–16°C, perfecte pentru plimbări pe faleză, tapas și apusuri spectaculoase peste Atlantic.

8. Algarve, Portugalia — Peisaje dramatice și plaje spectaculoase

Regiunea sudică a Portugaliei, Algarve, te așteaptă cu faleze impunătoare, golfuri ascunse și plaje cu nisip auriu.

Chiar dacă temperaturile sunt moderate (14–15°C), vremea e ideală pentru drumeții sau sporturi nautice.

Printre favorite: Praia da Falésia, declarată una dintre cele mai frumoase plaje din Europa.

9. Costa del Sol, Spania — Iarnă blândă pe „coasta soarelui”

Numele spune tot: Costa del Sol este sinonimă cu lumină și relaxare.

Cu o medie de 13–16°C, regiunea andaluză oferă plaje, gastronomie și sate albe spectaculoase.

Dacă vrei ceva mai autentic decât Marbella, vizitează Estepona, Ronda sau Casares – locuri care îmbină farmecul tradițional cu peisaje de poveste.

10. Lampedusa, Italia — Soare la granița cu Africa

Cea mai sudică insulă a Italiei, Lampedusa, face parte din Arhipelagul Pelagic și se bucură de temperaturi de 15–16°C în plină iarnă.

Cea mai faimoasă plajă, Spiaggia dei Conigli (Plaja Iepurilor), este considerată una dintre cele mai frumoase din lume.

Cu golfuri ascunse și ape limpezi, Lampedusa este un mic paradis pentru cei care visează la o escapadă însorită în mijlocul iernii.