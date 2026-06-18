Cele mai pașnice țări din lume în 2026: Țările europene domină top zece, SUA au ajuns pe locul 134. Ce poziție ocupă România

Harta celor mai pașnice țări din lume în 2026. Sursa foto: Global Peace Index 2026

Într-o lume marcată de conflicte internaționale, tensiuni politice și preocupări tot mai mari legate de siguranță, noul clasament al Indicelui Global al Păcii (Global Peace Index) pentru 2026 evidențiază diferențele majore dintre statele lumii în ceea ce privește stabilitatea și nivelul de securitate, oferind o imagine clară asupra celor mai pașnice țări de pe glob.

În contextul conflictelor internaționale și al tensiunilor interne, unele persoane pot considera că Statele Unite ale Americii nu sunt în acest moment cel mai sigur loc în care să trăiască.

Deși siguranța este o măsură subiectivă, această percepție nu este complet nefondată: în clasamentul din 2026 al Indicelui Global al Păcii (Global Peace Index), Statele Unite sunt poziționate pe locul 134 la nivel mondial, fiind clasate sub țări precum Venezuela, Liban și India, transmite Business Insider.

Un sondaj realizat de Gallup, publicat în octombrie 2024, arăta că 21% dintre americanii chestionați își doresc să se mute în străinătate, în creștere față de 17% în 2023 și 10% în 2011. Printre motivele invocate se numără rata criminalității, conflictele moderne, echilibrul muncă–viață personală, costul vieții și valorile legate de creșterea copiilor. Totuși, același sondaj arată că Statele Unite rămân cea mai dorită destinație pentru cetățenii altor țări.

Clasamentul Global Peace Index 2026 evaluează statele pe baza a trei domenii: conflicte în desfășurare, siguranță și securitate socială și gradul de militarizare. Analiza conflictelor include conflicte interne și externe și durata acestora.

Securitatea socială ia în calcul indicatori precum rata omuciderilor, terorismul politic, protestele violente și percepția criminalității. Militarizarea reflectă cheltuielile militare, accesul la armament și alți factori.

Topul celor mai pașnice 20 de țări din lume în 2026

20. Australia

Conflicte: T34

Siguranță și securitate: 23

Militarizare: 48

Australia se află în top 15 al celor mai bune țări din lume în clasamente internaționale datorită indicatorilor de calitate a vieții.

19. Letonia

Conflicte: 46

Siguranță și securitate: 18

Militarizare: 51

18. Mauritius

Conflicte: T1

Siguranță și securitate: 60

Militarizare: 9

Mauritius este cea mai pașnică țară din Africa Subsahariană.

17. Țările de Jos

Conflicte: 16

Siguranță și securitate: 12

Militarizare: 137

Țările de Jos au cea mai slabă poziție la capitolul militarizare dintre toate statele din top 20.

16. Bhutan

Conflicte: 29

Siguranță și securitate: 38

Militarizare: 4

Bhutan este cea mai pașnică țară din Asia de Sud.

15. Ungaria

Conflicte: T23

Siguranță și securitate: 31

Militarizare: 13

14. Canada

Conflicte: T34

Siguranță și securitate: T16

Militarizare: 26

Canada este cea mai pașnică țară din America de Nord și Centrală.

13. Cehia

Conflicte: 22

Siguranță și securitate: 22

Militarizare: 19

12. Malaysia

Conflicte: 10

Siguranță și securitate: 47

Militarizare: 2

Malaysia are unul dintre cele mai scăzute niveluri de cheltuieli militare raportate la PIB.

11. Danemarca

Conflicte: 20

Siguranță și securitate: 5

Militarizare: 120

Danemarca este frecvent clasată printre cele mai bune țări din lume la calitatea vieții.

10. Japonia

Conflicte: T38

Siguranță și securitate: 4

Militarizare: 75

Japonia are una dintre cele mai ridicate speranțe de viață din lume.

9. Finlanda

Conflicte: T47

Siguranță și securitate: 2

Militarizare: 53

Finlanda este frecvent clasată drept cea mai fericită țară din lume și ocupă locul 2 la siguranță socială.

8. Singapore

Conflicte: 5

Siguranță și securitate: 6

Militarizare: 126

Singapore este un important centru economic și o destinație populară pentru expați.

7. Portugalia

Conflicte: 13

Siguranță și securitate: 25

Militarizare: 3

Portugalia este una dintre cele mai căutate destinații de relocare pentru americani.

6. Austria

Conflicte: 11

Siguranță și securitate: 21

Militarizare: 7

Austria se menține constant în topul celor mai pașnice țări, iar Viena este considerată unul dintre cele mai locuibile orașe din lume.

5. Irlanda

Conflicte: 9

Siguranță și securitate: 15

Militarizare: 8

Irlanda este cunoscută pentru peisajele sale naturale și patrimoniul cultural.

4. Slovenia

Conflicte: 19

Siguranță și securitate: 9

Militarizare: 6

Slovenia este adesea considerată o „perlă ascunsă” a Europei.

3. Elveția

Conflicte: 6

Siguranță și securitate: 8

Militarizare: 25

Elveția găzduiește Geneva, cunoscută drept „capitala păcii”.

2. Noua Zeelandă

Conflicte: 4

Siguranță și securitate: 14

Militarizare: 11

Noua Zeelandă este considerată cea mai pașnică țară din regiunea Asia-Pacific.

1. Islanda

Conflicte: 1

Siguranță și securitate: 3

Militarizare: 1

Islanda este clasată drept cea mai pașnică țară din lume pentru al 19-lea an consecutiv, fiind în același timp și una dintre cele mai scumpe țări din lume.

Ce loc ocupă România în topul celor mai pașnice țări din lume în 2026

România se află pe locul 45 în clasamentul Indicelui Global al Păcii (Global Peace Index), cu un scor de 1.788, ceea ce o plasează în prima jumătate a topului global și în primele 50 cele mai pașnice țări din lume. Această poziționare indică un nivel relativ bun de siguranță și stabilitate în context internațional, comparativ cu multe alte state, România fiind considerată o țară din „zona verde” cu un grad moderat de pace și securitate.

Clasamentul Global Peace Index 2026 poate fi consultat integral AICI.