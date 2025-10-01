Cum e călătoria cu metroul fără conductor în Arabia Saudită. În interiorul unui sistem uimitor de 22 de miliarde de dolari

Călătoria cu metroul este, de obicei, doar un mijloc de a ajunge dintr-un loc în altul, însă noul sistem de metrou din Riad, Arabia Saudită, schimbă complet această percepție. Lansat în decembrie 2024, sistemul automat de transport rapid oferă o nouă semnificație expresiei „Nu destinația contează, ci călătoria.”, scrie CNN.

Întinzându-se pe o distanță de peste 176 de kilometri, împărțită în șase linii, mult-așteptata rețea – cel mai lung sistem de metrou fără conductor din lume – conectează puncte esențiale ale capitalei, inclusiv Aeroportul Internațional King Khalid și King Abdullah Financial District (KAFD).

Construit cu o investiție de 22,5 miliarde de dolari, sistemul poate transporta cel puțin 3,6 milioane de pasageri zilnic și impresionează prin adevărate capodopere arhitecturale. Metroul din Riad are în total 85 de stații, dintre care patru se remarcă în mod special: King Abdullah Financial District (KAFD), STC, Western Station și Qasr Al-Hokm.

Situată în inima istorică a orașului Riad, stația Qasr Al-Hokm a fost proiectată de firma norvegiană Snøhetta, în colaborare cu ONEWORKS + CREW. Inaugurată oficial în februarie 2025, aceasta oferă acces direct la mai multe clădiri guvernamentale și repere istorice, printre care Palatul Al-Hukm, Marea Moschee Imam Turki bin Abdullah și Palatul Al Masmak. Stația însăși a devenit deja un reper arhitectural, cu un design spectaculos care îi oprește adesea pe navetiști pentru a-l admira.

Întinsă pe 22.500 de metri pătrați și ajungând la 40 de metri sub pământ, Qasr Al-Hokm are șapte etaje, 17 lifturi și 46 de scări rulante. Acoperișul său curbat din oțel inoxidabil reflectă împrejurimile, creând o îmbinare armonioasă între istorie și modernitate. În interior se află magazine, expoziții de artă și chiar o grădină interioară, unde călătorii se pot relaxa.

O nouă atracție turistică

Pentru unii locuitori, stația rivalizează deja cu atracțiile turistice consacrate. Trisha Ooi, rezidentă din Riad originară din Malaezia, spune că le recomandă vizitatorilor Qasr Al-Hokm la fel ca Sky Bridge sau Boulevard World. „Aș spune că este una dintre cele mai frumoase atracții. În plus față de frumusețea stației în sine, la doar cinci minute se află piața tradițională Souk Al Zal”, a declarat ea pentru CNN Travel.

La doar 30 de minute distanță cu metroul de Qasr Al-Hokm se află stația King Abdullah Financial District, proiectată de Zaha Hadid Architects. Deja cea mai aglomerată stație a rețelei, aceasta impresionează printr-o fațadă ondulată inspirată de formele sculptate de vânt în deșert. Stația servește drept nod central, conectând trei linii de metrou, un sistem de monorail și o autogară, și găzduiește opere de artă, inclusiv o sculptură semnată de americanul Alexander Calder.

Western Station, proiectată de firma Omrania din Riyadh, a fost inaugurată în cartierul Al Sweedi în ianuarie.

Stația STC, care conectează două linii, a fost proiectată de arhitecții germani Gerber Architekten și este inspirată de formațiunile calcaroase din munții Tuwaiq din Arabia Saudită. Dincolo de estetica impresionantă, metroul din Riad se remarcă și prin sustenabilitate: trenurile sunt dotate cu sisteme de frânare regenerativă, iar stațiile dispun de panouri solare.

Sistemul este, de asemenea, foarte ușor de utilizat. Vizitatorii pot achiziționa un card de transport reutilizabil Darb, similar cu cardul OMNY din New York, sau pot utiliza aplicația Darb. Metroul circulă între orele 5:30 și 24:00, de sâmbătă până joi, și între 10:00 și 24:00 vinerea. Tarifele pornesc de la 4 riali saudiți (puțin peste 1 dolar) pentru un permis de două ore; un permis pentru trei zile costă 20 SAR, iar unul lunar, 140 SAR (37,32 dolari).

Ca în alte orașe majoritar musulmane, precum Kuala Lumpur și Dubai, există zone separate pentru bărbați și femei

Trenurile sunt împărțite în trei tipuri de vagoane: pentru bărbați singuri, pentru familii și femei, și clasa I pentru deținătorii de carduri VIP. Interioarele, proiectate de compania franceză Avant Premiere, sunt impecabile – mâncarea și băuturile sunt interzise – iar tapițeria scaunelor este inspirată de arhitectura tradițională din Riad.

Călătoria cu metroul din Riad este rapidă și eficientă – trenurile circulă la intervale de patru minute în orele de vârf. Curățenia este exemplară, iar atmosfera din vagoane este, în general, liniștită, deși nu este neobișnuit ca pasagerii să intre în vorbă între ei. Unele stații, precum KAFD și Qasr Al-Hokm, sunt atât de mari încât pot părea copleșitoare pentru noii utilizatori, dar personalul este disponibil pentru a oferi asistență.

„Astăzi, orașul Riad culege roadele acestui proiect care va remodela imaginea capitalei și va redefini mobilitatea pentru locuitori și vizitatori”, a declarat anul trecut Ibrahim bin Mohammed Al Sultan, ministru de stat și CEO al Comisiei Regale pentru Riad. „Rețeaua este în concordanță cu obiectivele economice, sociale, de mediu și urbanistice ale orașului și reprezintă un reper istoric în sectorul transporturilor.”

Un proiect incontestabil, dar a redus el dependența orașului de mașini și aglomerația rutieră?

Răspunsul scurt este nu. Traficul rămâne intens, iar deși unele călătorii sunt mai rapide cu metroul, altele pot dura de două ori mai mult, din cauza configurației urbane a capitalei.

Totuși, în primele șase luni de la inaugurare, rețeaua a depășit deja așteptările. Comisia Regală pentru Orașul Riad a raportat peste 18 milioane de pasageri în primele 11 săptămâni, iar luna trecută metroul a înregistrat pasagerul cu numărul 100 de milioane.

Succesul timpuriu a stimulat deja planuri de extindere. O a șaptea linie propusă va conecta Qiddiya Entertainment City, King Abdullah International Gardens și Diriyah Gate. În septembrie, stația Hassan bin Thabet Street a fost adăugată pe Linia Portocalie.

„Metroul Riad va simplifica viața de zi cu zi și naveta cetățenilor, rezidenților și vizitatorilor, oferindu-le o experiență de transport urban de clasă mondială”, a adăugat Al Sultan.