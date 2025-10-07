Cum este, de fapt, viața într-un oraș italian cu case de 1 euro

Mussomeli, în centrul Siciliei, este poate cel mai cunoscut dintre orașele din Italia care vând case în ruină pentru doar un euro FOTO: Facebook/ Comune di Mussomeli

În centrul vechi al orașului Mussomeli se dă o petrecere. Aproximativ 6.000 de oameni sunt înghesuiți pe străduțele înguste din jurul bisericii Madonna dei Miracoli, așteptând să înceapă spectacolul. Străzile sunt luminate ca de Crăciun: arcade iluminate în neon albastru, alb, verde și roșu. Fațada barocă, din piatră crem, cu un dublu rând de coloane, este luminată, cu inscripția „W MARIA” („Trăiască Maria”) într-o nuanță de albastru, deasupra ușii.

Apoi, apare o statuie din lemn a Fecioarei Maria, aproape complet acoperită cu bijuterii prețioase din aur donate de locuitorii orașului. Având aproape doi metri înălțime și așezată pe o platformă din lemn gros, este nevoie de peste 20 de bărbați pentru a o purta. Iar ei o duc, coborând treptele bisericii, urcând strada abruptă până în centrul orașului și apoi într-o procesiune în jurul acestui oraș de pe marginea stâncii, timp de aproximativ două ore, cu o fanfară care cântă, focuri de artificii care se aprind intermitent și mii de oameni care îi urmează la fiecare pas.

Așa arată viața într-un oraș cu case de un euro - profund local, profund tradițional și cu un sentiment puternic de comunitate - una la care încep să ia parte oameni din toată. Mussomeli, în centrul Siciliei, este poate cel mai cunoscut dintre orașele din Italia care vând case în ruină pentru doar un euro. Acestea au nevoie, desigur, de o renovare completă, dar proiectul mai include și case „premium”, care necesită intervenții mai puține și sunt adesea locuibile imediat, iar prețul începe de la circa 12.000 de dolari. Consiliul local a scos la vânzare primul lot de case în 2017, iar de atunci s-au vândut aproximativ 450, inclusiv 150 de case la un euro, potrivit lui Cinzia Sorce de la Agenzia Immobiliare Siciliana, agenția imobiliară care a lansat proiectul, relatează CNN.

Când oamenii aud despre case care se vând cu un euro, reacția este de obicei de curiozitate sau scepticism. Cum poate o casă să coste mai puțin decât o cană de cafea? Cât de distrusă este? Locuiește cineva în oraș sau este un sat montan părăsit, la ore distanță de civilizație? Trebuie să fie o capcană, nu?

În cazul Mussomeli - poate unul dintre motivele pentru care este atât de popular - răspunsul este că orașul acesta cu aproximativ 5.000 de locuitori are încă multă viață. Deși nu există lanțuri de hipermarketuri, există magazine pe strada principală. Sunt medici, veterinari, mecanici, supermarketuri și facilități sportive. Există un spital și o clinică medicală privată. Sunt restaurante, pizzerii, cafenele și baruri. Și există evenimente în mod constant, de la muzica live care invadează piețele orașului aproape în fiecare seară de vară, până la nenumărate procesiuni catolice, cea mai importantă fiind pe 8 septembrie, ziua „La Madonna di Mussomeli”. Este clar că nu este un oraș muribund.

„Mă așteptam ca Mussomeli să fie un oraș părăsit, unde nu se întâmpla nimic și am fost surprinsă să constat că m-am înșelat”, spune germana Barbara Maerkl, care s-a mutat aici în 2024, cumpărând o casă „premium” pe care o renovază acum. „Orașul este foarte viu vara, sunt evenimente aproape în fiecare zi. Festivaluri religioase, festivaluri de muzică, dansuri, trupe live. A fost o mare surpriză”.

Cei care locuiesc în Mussomeli nu au regrete.

„Am locuit o scurtă perioadă în Torino unde lucram, dar voiam să am o familie în sud, așa că, atunci când am ales între oraș și la țară, am ales la țară”, spune Sorce. Fericită să se întoarcă în orașul natal împreună cu soțul și copiii, ea râde de ideea că ar putea trăi în altă parte. „Nu mă blochez în trafic. Merg acasă în pauza de prânz. Fără condus, avem pub-uri, un cinematograf, pizzerii, restaurante. Iarna ies la plimbare la ora 23:00. Nu aș putea face asta într-un oraș”.

Chiar și copiii ei sunt încântați. „Dacă o întreb fiica mea de 19 ani, «Ne mutăm la Palermo?», nu ar vrea. Îi place liniștea din Mussomeli”.

Legând noi prietenii

Deși imaginea Italiei în imaginația globală este aceea a unor coaste dramatice și orașe vechi, pline de opere de artă, cei care aleg Mussomeli caută ceva diferit.

Străinii care locuiesc în Mussomeli sau au cumpărat case în oraș remarcă imediat căldura și primirea din partea localnicilor.

„Oamenii sunt cei care mă fac să mă simt foarte confortabil și foarte binevenită, de aceea am ales să rămân aici”, spune Maerkl.

„Oamenii au fost foarte primitori și deschiși”, spune Tahira Khan, din Singapore, care a sosit aici în decembrie 2024. „Este un oraș mic, așa că e ușor să te faci cunoscut. E foarte diferit față de un oraș mare”.

Pentru locuitorii din Mussomeli, „accoglienza” sau primirea celor din afară este parte din viață.

Anul trecut, Maria Anna Valenza, împreună cu fratele ei Michele și cumnata Monia, a deschis Manfredomus, un bed and breakfast elegant cu vedere spre Castello Manfredonico, castelul din secolul al XIV-lea încorporat într-o stâncă care domină peisajul din Mussomeli. B&B-ul a obținut rapid note aproape perfecte din partea oaspeților pe site-urile de recenzii, nu doar pentru camerele confortabile și mobilierul stilat (fabricat de soțul ei, Michele), ci și pentru căldura familiei.

Pentru oaspeți, este o experiență autentică a ospitalității sud-italiene. Valenza spune că și ea are de câștigat. „Îmi place să cunosc străini pentru că lumea lor este atât de diferită de a noastră”, spune ea. „Ne spun lucruri diferite, au vieți diferite, așa că mereu înveți de la ei. Îi invit mereu să iasă cu noi. Cred că e frumos să le arătăm lucruri pe care nu le au în țările lor”.

Pentru cei care cunosc mai bine nordul Italiei, există o diferență evidentă. Acea deschidere ușoară pe care oamenii o asociază cu Italia este, de fapt, mai mult o trăsătură a sudului.

„De fapt, toată Sicilia are oameni deschiși și primitori, pentru că am trăit sub stăpânire străină”, spune primarul din Mussomeli, Giuseppe Catania. „Este în ADN-ul nostru să ne adaptăm și să fim deschiși către populații noi”. Acum câteva decenii, această parte interioară a Siciliei era mai izolată, spune el, dar asta nu mai este valabil. Parțial din cauza tehnologiei care aduce lumea de afară aici; parțial pentru că tinerii de azi călătoresc. Dar și datorită proiectului cu case de un euro.

Spun mereu că, pe lângă beneficiile tangibile, schimbul cultural este la fel de important. A deschis orașul și a avut, cu siguranță, un efect important”.

Pentru Khan, trecutul Siciliei ca „vas de cultură în care s-au contopit mai multe culturi” a fost deosebit de atractiv atunci când a decis unde să vină.

Sicilia rurală este surprinzător de progresistă. În 2013, judecătorii din Trapani au fost primii din Italia care au decis că o femeie transgender poate obține pașaport feminin fără a face operație de schimbare de sex. Judecătorii din Caltanissetta, aproape de Mussomeli, au dat o decizie similară patru ani mai târziu.

Sorce atribuie deschiderea sicilienilor valurilor de emigrație, pe măsură ce insularii au plecat pentru o viață mai bună în altă parte.

„Mussomeli a fost mereu locuit de oameni care veneau și plecau”, spune ea. „Mulți au plecat să muncească în străinătate. Unii s-au putut întoarce. A avea oameni cu origini din afară a fost întotdeauna privit ca un lucru bun aici. A fost mereu imigrație și emigrație”. Primarul Catania a adus doctori din Argentina în Mussomeli, pentru a lucra în spitalul rural. Acum există o comunitate argentiniană înfloritoare în oraș. Mai important, spitalul prosperă și el.

Ce descoperă străinii în apropierea orașului

Peisajul este un alt punct de atracție pentru străini. Deși majoritatea asociază Sicilia cu spectaculoasa sa coastă, entroterra, sau interiorul Siciliei, este la fel de spectaculoasă. Peisajul din jurul orașului Mussomeli - dealuri înalte și rotunjite care se întind pe kilometri întregi - pare desprins din altă lume.

„Când urci în Mussomeli și vezi centro storico, rămâi fascinat”, spune Sorce, referindu-se la centrul istoric al orașului. „Sunt multe căsuțe mici suspendate în aer, pe stâncă. E ca o scenă de naștere sau ca atunci când mergi în Grecia și vezi casele albe cu albastru pe munți. Oamenii vin pentru frumusețea orașului și liniștea lui”.

Khan apreciază că „Unele părți seamănă cu Canada, altele sunt cu adevărat mediteraneene”.

Nu este de mirare că cele mai populare case pentru străini sunt cele din partea cea mai înaltă a orașului, cu vedere panoramică.

Există multe de făcut în zonă. Pe cealaltă parte a văii, înconjurat de altă stâncă, se află un alt orășel drăguț, Sutera. La o oră spre est, peste dealuri ce ar putea fi în Toscana, este Caltanissetta, capitala provinciei, cunoscută mai ales ca locul de origine al prăjiturii cannolo și gazda unora dintre cele mai speciale sărbători de Săptămâna Paștelui din Europa.

Dincolo de Caltanissetta, la 90 de minute de Mussomeli, se află Piazza Armerina, un oraș baroc impresionant. La marginea acestuia este Villa Romana del Casale, o fostă reședință rurală romană, cu pardoseli acoperite de mozaicuri, inclusiv unul celebru cu atlete îmbrăcate în bikini, descrise de UNESCO drept „cele mai fine mozaicuri in situ din lumea romană”.

La o oră spre sud de Mussomeli este Agrigento, unde Valea Templelor reprezintă o așezare greacă antică, unde templele încă stau printre meri înfloriți. În apropiere este locul de naștere al autorului laureat al Premiului Nobel, Luigi Pirandello, transformat acum în muzeu. Teoriile lui despre dorința omenirii de a purta măști sunt surprinzător de profunde pentru era rețelelor sociale.

La nouăzeci de minute spre nord-vest este Palermo, iar pe drum, la Cefalà Diana, se află băile arabo-normande în care încă curge apă termală. Catania este la aproximativ două ore spre est, cu Etna, Taormina și Siracuza în apropiere.

Cât despre atât de importanta coastă, cea mai apropiată plajă este la doar 40 de minute cu mașina, în timp ce faimoasa pe rețelele sociale Scala dei Turchi este la puțin peste o oră de Mussomeli.

Schimbare mare pentru un euro

Proiectul caselor cu un euro a avut un impact uriaș asupra orașului, spune Catania, care a preluat funcția în 2015 și a găsit un oraș vechi care se golise și o populație în scădere. Orașul, care în cea mai bună perioadă avea aproape 18.000 de locuitori, a cunoscut valuri de emigrare postbelică, familii plecând spre Regatul Unit și SUA. Centro storico, care coboară pe deal, poate fi frumos, dar străzile sale abrupte și înguste prin care abia putea trece o statuie a Madonei, nu erau ideale pentru locuit. Astfel, începând cu anii ’70, când au fost construite blocuri într-o zonă mai plată de deasupra orașului, familiile s-au mutat în „orașul nou”, lăsând centro storico să se golească.

Catania a fost ales într-un oraș cu centru abandonat. „Ne-am găsit în fața unui centro storico care avea nevoie de reabilitare și repopulare”, spune el. Au dorit, de asemenea, să aducă un strop de „internaționalitate” în zona din interior. După ce au evaluat diverse planuri, au decis că proiectul caselor cu un euro este cel mai potrivit: restaurarea locuințelor în ruină din centro storico, revitalizarea părților orașului unde localnicii nu mai doreau să locuiască și combaterea declinului demografic. După opt ani, se pare că funcționează: cu 18 naționalități care locuiesc acum permanent în oraș, Catania spune că în 2023 numărul locuitorilor a egalat populația de acum 10 ani, pentru prima dată în două decenii.

Proiectul a stimulat și economia locală. Constructorii sunt foarte ocupați, cumpărătorii trebuie să intre pe liste de așteptare pentru cele mai bune case, iar noi pensiuni și restaurante au apărut pe fondul proiectului. Mussomeli a devenit acum o destinație turistică cunoscută. Catania spune că numărul turiștilor înregistrați anual a crescut cu 919% între 2016 și 2024. Pe măsură ce aceștia lasă recenzii entuziaste pentru locuri precum Manfredomus, tot mai mulți sosesc în oraș.

Sorce spune că proiectul caselor cu un euro este „cel mai frumos lucru pe care l-am avut. A schimbat mentalitatea, a deschis minți, a dărâmat prejudecăți”.

Până acum nu sunt convinși că există și aspecte negative. Inițial, oamenii se temeau de felul de persoane care ar putea sosi, spune Catania, dar până acum toți străinii au îmbrățișat stilul de viață și tradițiile locale. „La fiecare câteva săptămâni se sărbătorește un alt sfânt, iar procesiuni străbat orașul”, spune Maerkl. „Este foarte frumos să trăiești asta. De asemenea, oamenii sărbătoresc fără să se îmbete. Beau pentru a celebra viața, nu pentru a o uita”.

Catania, care a mai trăit în Roma și Bologna, nu ar schimba Mussomeli cu nimic altceva.

„Chiar și atunci când am lucrat 20 de ani la Agrigento”, aflat la o oră distanță, „am preferat să mă întorc acasă în fiecare zi”, spune el. „M-am întors pentru că eram îndrăgostit nebunește de Mussomeli”. Și se pare că nu este singurul.