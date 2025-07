Cum va arăta "Aida" lui Trump din Oman. Hotel de lux cu 140 de camere, vile de milioane de dolari și teren de golf

Noi imagini din satelit arată progrese majore la unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare de coastă din Orientul Mijlociu, în Golful Oman. FOTO https://darglobal.co.uk/

Noi imagini din satelit arată cât de repede se ridică unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare de coastă din Orientul Mijlociu, în Golful Oman, unde se construiesc vile de milioane de dolari marca Trump, un hotel de lux cu 140 de camere și teren de golf, scrie Newsweek.

Megaproiectul, denumit "Aida", are ca locație stâncile aflate la aproximativ 130 de metri deasupra nivelului mării, în apropiere de plajă.

Acest proiect este parte a Viziunii 2040 a țării, o strategie națională care urmărește diversificarea economiei dincolo de petrol, prin turism de lux și atragerea de investiții străine.

Punctul central al proiectului este Trump International Oman, un complex de 500 de milioane de dolari, ce va include un hotel de lux cu 140 de camere și un teren de golf.

Proiectul reflectă extinderea influenței Trump Organization în regiunea Golfului, unde liderii locali își întăresc relațiile politice și de securitate cu președintele american Donald Trump. Omanul a jucat un rol esențial ca mediator între SUA și Iran în negocierile nucleare.

DarGlobal is developing a signature resort in AIDA, a $4B landmark 130m above Muscat. With luxury villas, a Trump Golf Course, a world-class hotel, & a hanging nightclub, AIDA redefines elegance while preserving nature. #DarGlobal #AIDA #Trump #Oman pic.twitter.com/3F9hAoma8V — DarGlobal (@dar_global) January 3, 2025

Ce se știe despre acest proiect

"Aida" se întinde pe o suprafață de peste 3,5 kilometri pătrați și este realizat printr-un parteneriat între Dar Globa, un dezvoltator imobiliar saudit listat la bursa din Londra, și Omran Group, autoritatea de stat responsabilă cu investițiile turistice din Oman.

Stațiunea este situată la doar 15 minute de capitala Omanului, Muscat, și este ușor accesibilă din marile centre turistice din Golf, precum Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Finanțarea proiectului a fost asigurată în februarie de Banca Națională a Omanului. Printre componentele de lux se numără Trump Cliff Villas, vile cu vedere panoramică la mare, situate în apropierea hotelului internațional Trump. Potrivit dezvoltatorilor, o vilă cu trei dormitoare se vinde cu peste 1 milion de dolari.

Prima fază a proiectului "Aida", axată pe infrastructura esențială, urmează să fie finalizată până în 2027. Deschiderea oficială a complexului Trump International Oman este programată pentru decembrie 2028.

Dar Global este dezvoltator pentru Trump Tower Jeddah, un turn de 47 de care are termen de finalizare anul 2029, precum și Trump International Hotel care va include cea mai înaltă piscină exterioară din lume.