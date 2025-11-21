Franța a introdus amenzi uriașe și interdicții de zbor pentru pasagerii nepoliticoși

1 minut de citit Publicat la 14:38 21 Noi 2025 Modificat la 14:43 21 Noi 2025

Franța a introdus măsuri mult mai severe pentru pasageri / FOTO: Getty Images

Franța a adoptat unele dintre cele mai dure măsuri din Europa împotriva pasagerilor turbulenți, după ce autoritățile au avertizat că astfel de comportamente reprezintă „o amenințare tot mai mare la adresa siguranței zborurilor”. Persoanele care încalcă regulile esențiale din timpul zborurilor pot primi amenzi de zeci de mii de euro.

Guvernul francez a arătat că agențiile aviatice europene înregistrează între 200 și 500 de incidente aeriene pe lună, notează Euronews.

Din acest motiv, Franța a introdus măsuri mult mai severe pentru pasageri.

Interdicții de îmbarcare de până la patru ani

Concret, cei care încalcă reguli esențiale precum folosirea dispozitivelor electronice interzise, obstrucționarea echipajului sau refuzul de a respecta instrucțiunile de siguranță - riscă amenzi de până la 10.000 de euro.

De altfel, în cazul în care au mai fost prinși că nu au respectat regulile și au provocat incidente sancțiunea poate ajunge la 20.000 de euro. În cazul unor incidente grave, autoritățile le pot impune interdicții de îmbarcare de până la patru ani.

Noile măsuri au intrat în vigoare în data de 8 noiembrie, odată cu publicarea unui decret în Monitorul Oficial, prin care este creată și o bază de date specială în care companiile aeriene franceze pot raporta „comportamentele dăunătoare” ale pasagerilor.

Ministrul Transporturilor din Franța a precizat că „prioritatea absolută” a țării este siguranța pasagerilor și a echipajului. De altfel, acesta susține că un comportament neadecvat compromite condițiile de muncă ale personalului.

„Pune în pericol siguranța zborului și compromite condițiile de muncă ale echipajelor de zbor”, a adăugat el.

„Prin intermediul acestui decret, ne dotăm cu mijloacele pentru o aplicare rapidă, echitabilă și proporțională. Acest nou cadru de reglementare transmite un mesaj puternic: comportamentul perturbator nu va mai fi tolerat”, a mai spus acesta.