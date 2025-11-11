Forma futuristă a avionului "Horizon" revoluționează industria aviației. Ar putea consuma cu 30% mai puţin combustibil

4 minute de citit Publicat la 23:38 11 Noi 2025 Modificat la 23:38 11 Noi 2025

"Horizon" promite jumătate din emisii și cu 30% mai puțin combustibil decât aeronavele actuale Boeing 737 și Airbus A320. Foto: Profimedia Images

În timp ce companiile aeriene și autoritățile de reglementare caută soluții pentru decarbonizarea industriei, unii ingineri sugerează că este nevoie de o formă complet nouă a aeronavei pentru a reduce semnificativ consumul de combustibil și emisiile. Aceasta implică renunțarea la designul tradițional "tub și aripă", pilon al aviației comerciale timp de 100 de ani, în favoarea conceptului de "corp aripă mixt", în care zona aripii ocupă o mare parte din fuselaj, oferind avionului un aspect distinctiv. Natilus, o companie din San Diego, a prezentat avionul "Horizon", o aeronavă cu "aripi mixte", care ar putea consuma cu 30% mai puţin combustibil decât Boeing 747 şi Airbus A320, scrie CNN.

Stimulate de cererea globală tot mai mare de transport aerian, emisiile provenite din aviație au crescut mai rapid decât cele din transportul feroviar, rutier sau maritim în ultimele decenii. Soluțiile pentru inversarea acestei tendințe avansează lent: combustibilul sustenabil pentru aviație, care poate reduce emisiile unui zbor cu 80% atunci când este produs și utilizat corect, ar putea reprezenta două treimi din reducerea necesară pentru ca aviația să atingă obiectivul net zero până în 2050. Totuși, acesta rămâne insuficient, iar combustibilul sustenabil pentru aviație a reprezentat doar 0,3% din totalul consumului de combustibil pentru avioane în 2024, departe de nivelurile necesare pentru un impact semnificativ.

În 2020, Airbus a construit un demonstrator la scară mică, controlat de la distanță, pentru a testa acest design, despre care compania a afirmat că ar putea economisi până la 20% din combustibil. În 2023, JetZero, cu sediul în California, a anunțat planuri pentru o aeronavă similară, cu peste 200 de pasageri și cu obiectivul ambițios de a intra în serviciu până în 2030.

Recent, Natilus, din San Diego, a intrat în cursă cu Horizon, o aeronavă cu aripi mixte destinată transportului a circa 200 de pasageri, care promite jumătate din emisii și cu 30% mai puțin combustibil decât aeronavele actuale Boeing 737 și Airbus A320.

"Piața avioanelor cu caroserie îngustă, exact segmentul în care se încadrează Horizon, va fi cea mai mare în următorii 20 de ani. Având în vedere provocările industriei, cred că pentru prima dată există oportunitatea de a construi un avion similar cu un Boeing sau Airbus", afirmă Aleksey Matyushev, CEO și co-fondator Natilus.

O nouă experiență pentru pasageri

Fondată în 2016, Natilus anunțase anterior Kona, un avion cargo fără pilot folosind același design inovator. Matyushev explică că forma corpului cu aripi mixte provine din anii 1990, de la McDonnell Douglas, care a fuzionat cu Boeing în 1997. Boeing nu a comercializat un astfel de avion, dar a studiat conceptul și a construit prototipul fără pilot X-48.

Natilus susține că Kona a primit 400 de comenzi, iar un model la scară reală va fi construit și pilotat în următorii doi ani. Tehnologia va fi apoi transferată către Horizon, care va avea cabină de pilotaj și echipaj obișnuit și ar urma să intre în serviciu până în 2030 – un obiectiv extrem de ambițios, deoarece nicio aeronavă complet nouă nu a trecut de la proiectare la certificare completă în doar șase ani.

"Una dintre provocările designului corpului aripii este stabilitatea și controlul. Având în vedere provocările industriei, cred că pentru prima dată există oportunitatea de a construi un avion similar cu un Boeing sau Airbus", explică Matyushev.

Noul design oferă beneficii majore.

"Există o reducere a rezistenței la înaintare cu 30%, iar greutatea avionului poate fi redusă pentru a transporta același număr de pasageri sau marfă. Într-un avion mic, motoarele sunt mai mici și consumă mai puțin combustibil. Combinând toate acestea, se obține o reducere a emisiilor pe loc de pasager cu aproximativ 50%", a subliniat el.

Fuselajul mai mare, care nu mai arată ca un tub, permite configurări variate la bord.

"Avem cu aproximativ 30% mai mult spațiu la podea decât un avion tradițional. Mulți clienți se gândesc la o experiență mai bună pentru pasageri, readucerea lounge-ului și alte spații pentru zboruri lungi", a continuat el.

Horizon va folosi motoare existente, fără opțiuni pe bază de hidrogen sau electricitate, pentru că "nu pui niciodată un motor complet nou pe un avion complet nou – e prea riscant". Designul permite compatibilitate cu infrastructura existentă pentru Boeing 737 și Airbus A320.

Teritoriu neexplorat

Gary Crichlow, analist de aviație, notează că întârzierile la livrarea aeronavelor creează o "fereastră de oportunitate" pentru noi jucători. Totuși, succesul depinde de compatibilitatea cu calificarea echipajului și ușurința integrării în operațiuni existente, precum la 737 Max și A320neo.

Problemele inițiale sunt inevitabile pentru o aeronavă nouă și cu design neexperimentat, inclusiv modificări ale planului de încărcare a locurilor și mărfii și necesitatea unui echipaj diferit. Certificarea poate fi o provocare suplimentară, deoarece autoritățile sunt precaut mai ales cu un design atât de diferit.

Matyushev recunoaște că Natilus intră pe un teritoriu necunoscut.

"Există multe întrebări despre cum construiești un fuselaj mixt la scară completă, pentru că până acum avem doar date din tunel aerodinamic și prototipuri la scară", a spus Matyushev.

În prezent, prototipul la scară completă aflat în dezvoltare de Natilus ar putea începe să ofere răspunsuri la aceste întrebări.