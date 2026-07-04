Grecia lansează o platformă de turism bazată pe AI. Turiștii își vor putea planifica vacanța cu ajutorul unui asistent virtual

1 minut de citit Publicat la 08:00 04 Iul 2026 Modificat la 08:32 04 Iul 2026

Autoritățile din Grecia au prezentat noua versiune a platformei oficiale VisitGreece / Foto: Getty Images

Grecia a dezvăluit VisitGreece, o platformă de turism bazată pe inteligența artificială (AI), care își propune să promoveze identitatea turistică a țării în străinătate și să îmbunătățească modul în care turiștii descoperă, planifică și experimentează țara, scrie publicația Greek Reporter.

Autoritățile din Grecia au prezentat noua versiune a platformei oficiale VisitGreece. Noua aplicație oferă recomandări personalizate, răspunde la întrebări în mai multe limbi și include o arhivă digitală dedicată patrimoniului cultural al țării.

Portalul actualizat face parte din transformarea digitală mai amplă a Organizației Naționale de Turism din Grecia, cu finanțare din cadrul Planului european de Redresare și Reziliență.

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a descris proiectul ca fiind un pas major în modernizarea strategiei de comunicare turistică a Greciei.

Ea a spus că frumusețea naturală a țării, patrimoniul cultural și gama largă de experiențe de călătorie dobândesc acum o prezență digitală mai avansată și interactivă.

Una dintre cele mai importante noutăți este integrarea inteligenței artificiale. Turiștii vor putea discuta cu un asistent virtual care le va oferi recomandări personalizate, îi va ajuta să își organizeze itinerariul și le va răspunde la întrebări într-un mod asemănător unei conversații obișnuite.

Noua aplicație va permite comunicarea în mai multe limbi și va adapta recomandările în funcție de preferințele fiecărui utilizator, pentru ca planificarea unei vacanțe în Grecia să fie mai rapidă și mai ușoară.