„Hotelurile și restaurantele erau foarte aglomerate în această perioadă”. Plaje aproape goale în Cipru, sunt cu 40% mai puțini turiști

3 minute de citit Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:49 11 Mai 2026

Cresc îngrijorările în Cipru în ceea ce privește sezonul turistic din acest an. Războiul din Iran și primele date din aprilie și începutul lunii mai arată o scădere puternică a numărului de turiști, estimată la 30% - 40%, scrie Euronews.

O echipă Euronews a mers în Ayia Napa, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Cipru, unde lipsa turiștilor se vede clar. Patronii locali spun că situația din Orientul Mijlociu a lovit puternic turismul. Ei afirmă că luna mai din acest an arată foarte diferit față de sezonul record de anul trecut.

„În mod normal, bărcile, hotelurile și restaurantele erau foarte aglomerate în această perioadă”, a spus Sukan Samnice, operator de închirieri de bărci în Ayia Napa. „Anul trecut, toate hotelurile erau pline în această perioadă. Anul acesta, numărul vizitatorilor este mai mic cu aproximativ 30% - 40% față de anul trecut.”

Primarul din Ayia Napa, Christos Zannetou, a spus că tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat serios turismul. El a adăugat însă că turiștii încep să înțeleagă că Cipru rămâne o destinație sigură. Potrivit acestuia, sectorul turistic dă primele semne de revenire.

„Față de anul trecut, activitatea este mai redusă cu aproximativ 35% - 40%”, a spus Zannetou. „Totuși, această diferență se micșorează de la o zi la alta. Trebuie să ținem cont și de faptul că 2025 a fost cel mai bun sezon turistic pentru Cipru, mai ales pentru Ayia Napa, din 2019 încoace. De aceea, comparațiile trebuie privite cu atenție. În ultimele două săptămâni am început să vedem semne de revenire. Credem că oamenii au încredere în Ayia Napa și în Cipru ca destinații sigure, iar interesul pentru rezervări pare să crească din nou”, a mai spus primarul.

Turiștii care au ajuns deja în Cipru nu par foarte îngrijorați. Mulți spun că se bucură de soare, plaje și peisajele insulei.

„Am decis de mult timp să venim aici”, a spus o turistă din Polonia. „Am avut mai multe variante, dar ne-au convins vremea caldă, soarele și peisajele frumoase. Acestea ne-au inspirat să pictăm acuarele ca amintire.”

Unii vizitatori recunosc însă că situația internațională este tensionată.

„Ne place foarte mult aici”, a spus Klaus, un turist din Germania. „Din păcate, situația din lume este destul de tensionată acum și sperăm ca pacea să vină cât mai repede.”

Sosirile prin aeroporturile din Cipru au scăzut cu 16% în aprilie. Totuși, zborurile din Marea Britanie pentru luna mai au acum un grad de ocupare de 92%, ceea ce arată că cererea începe să își revină.

Hermes Airports, compania care administrează aeroporturile din Cipru, a transmis un comunicat în care a explicat situația.

„În aprilie s-a înregistrat o scădere de 16% față de aprilie 2025, adică au ajuns aici cu aproximativ 95.000 de pasageri mai puțin”, a transmis compania. „Gradul mediu de ocupare al avioanelor a fost de 76% pe ambele aeroporturi, față de 83% în aceeași perioadă a anului trecut.”

„Pentru sezonul de vară, din aprilie până în octombrie, companiile aeriene au ajustat unele programe de zbor. Numărul total de locuri a fost redus cu cel mult 5%, adică aproximativ 600.000 de locuri, deși pentru septembrie sunt planificate mai multe zboruri. Numărul pasagerilor ar urma să scadă cu aproximativ 9%, adică în jur de 450.000 de sosiri mai puțin.”

„Există însă și semne bune. În ultimele două săptămâni, începând cu 20 aprilie, gradul de ocupare al zborurilor spre Cipru a crescut la 80% - 85%. Piețe importante, precum Marea Britanie și Polonia, au rezultate foarte bune, cu un grad de ocupare de peste 90%.”

„Legăturile aeriene ale Ciprului rămân puternice. Insula este conectată prin 54 de companii aeriene cu 165 de destinații din 42 de țări. Cele mai multe schimbări recente nu înseamnă anularea rutelor, ci doar reducerea numărului de zboruri pe săptămână.”

„Pentru luna mai, datele arată o activitate bună din marile piețe turistice. Marea Britanie are, în medie, aproximativ 30 de zboruri pe zi către Cipru, cu un grad de ocupare de 92%. Israelul are aproximativ 20 de zboruri pe zi, cu 60% ocupare. Polonia are nouă zboruri pe zi, cu 93% ocupare, iar Germania are opt zboruri pe zi, cu 86% ocupare.”