Insula construită pentru oamenii „plictisiți de Maldive”. Turiștii plătesc până la 12.300 de dolari pentru o experiență unică

Această stațiune deține șase dintre ele, creându-și propriul mic paradis privat într-o zonă a Mării Chinei de Sud. Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource

Bawah, o insulă turistică dintr-o zonă îndepărtată a Indoneziei, are un program de protecție a țestoaselor marine. Trei biologi marini rezidenți călătoresc prin arhipelag, colectând ouă de țestoasă marine înainte ca varanii să le mănânce. Ouăle sunt reintroduse pe una dintre plajele stațiunii, într-o colibă ​​acoperită și protectoare, apoi monitorizate îndeaproape. Vizionarea și, bineînțeles, filmarea acestui miracol este unul dintre motivele pentru care oaspeții din întreaga lume cheltuie zeci de mii de dolari pentru a veni aici. Insula, spune directorul de operațiuni al unui complex, „este concepută pentru cei care «s-au plictisit de Maldive»”, scrie CNN.

Țestoasele marine pot trăi secole, dar mai întâi trebuie să supraviețuiască pubertății. Oamenii de știință din Bawah au construit cuibul cu o singură ieșire posibilă, iar de acolo puii nou-născuți încearcă să se îndrepte spre mare. Ies printr-un fel de pistă de bowling în nisip, cu ziduri mici concepute pentru a-i menține pe drumul cel bun.

Când începe să se lase amurgul și biologii observă că unii dintre pui au eclozat, personalul începe să trimită alerte oaspeților complexului, îndemnându-i să ajungă la plajă la timp pentru a fi martori la experiență. În scurt timp mesele sunt abandonate, pe măsură ce oaspeții se grăbesc să vină din cealaltă parte a insulei.

Vizionarea și, bineînțeles, filmarea acestui miracol este unul dintre motivele pentru care oaspeții din întreaga lume cheltuie zeci de mii de dolari pentru a veni pe insulă.

Indonezia are aproximativ 17.000 de insule, împrăștiate pe mare. Iar această stațiune deține șase dintre ele, creându-și propriul mic paradis privat într-o zonă a Mării Chinei de Sud.

Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource

O călătorie către Rezervația Bawah, din ce în ce mai faimoasă pentru experiențele sale holistice, axate pe wellness, începe de obicei atunci când oaspeții sosesc în Singapore din diverse locuri din întreaga lume, apoi se cazează la hoteluri. La ora 7 dimineața, aceștia se urcă într-o mașină și sunt conduși la unul dintre porturile de feribot din Singapore, unde trec de controlul pașapoartelor și traversează Strâmtoarea Singapore până la insula indoneziană Batam. De acolo, urmează o altă preluare cu o mașină de lux și un transfer la Aeroportul Hang Nadim din Batam, unde trec cu ușurință de hoardele de pasageri comerciali și se urcă într-un hidroavion privat parcat pe pistă. Doar 10 pasageri pot încăpea în el.

Există două astfel de aeronave, una albastră și una verde, și sunt responsabile pentru transportul persoanelor și proviziilor către și de la Bawah. Cantitatea de marfă, atât umană, cât și non-umană, este strict limitată. Oaspeții pot aduce fiecare 15 kilograme de bagaje la bord și trebuie să se supună unei verificări rapide a greutății combinate a lor și a bagajelor înainte de a urca în avion.

Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource

Pentru călătorii care vizitează Bawah la sfârșitul unei lungi călătorii prin Asia de Sud-Est, există opțiunea de a lăsa bagajele în depozitul de la stația de feribot Batam. Pentru a contribui la minimalismul impus, stațiunea oferă și numeroase facilități, cum ar fi cremă de protecție solară, șampon și bețișoare de bumbac, plus halate de baie, pălării de soare, prosoape de plajă și chiar caftane.

La 75 de minute după decolarea din Batam, avionul aterizează pe apă lângă o fâșie îngustă de debarcader, întâmpinat de angajați în uniformă care fac cu mâna la unison, oferind prosoape reci.

Insulele Riau se află în cea mai nordică regiune a Indoneziei, mai aproape de Singapore și Malaezia decât de Jakarta. Deși Batam este probabil cea mai cunoscută din acest grup de insule datorită accesului facil din Singapore, există zeci de insule în tot acest arhipelag care sunt nelocuite. Porumbeii pătați, liliecii de fructe și rechinii cu vârful negru se găsesc aici.