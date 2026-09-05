Insula construită pentru oamenii „plictisiți de Maldive”. Turiștii plătesc până la 12.300 de dolari pentru o experiență unică

Bawah, o insulă turistică dintr-o zonă îndepărtată a Indoneziei, are un program de protecție a țestoaselor marine. Trei biologi marini rezidenți călătoresc prin arhipelag, colectând ouă de țestoasă marine înainte ca varanii să le mănânce. Ouăle sunt reintroduse pe una dintre plajele stațiunii, într-o colibă acoperită și protectoare, apoi monitorizate îndeaproape. Vizionarea și, bineînțeles, filmarea acestui miracol este unul dintre motivele pentru care oaspeții din întreaga lume cheltuie zeci de mii de dolari pentru a veni aici. Insula, spune directorul de operațiuni al unui complex, „este concepută pentru cei care «s-au plictisit de Maldive»”, scrie CNN.
Țestoasele marine pot trăi secole, dar mai întâi trebuie să supraviețuiască pubertății. Oamenii de știință din Bawah au construit cuibul cu o singură ieșire posibilă, iar de acolo puii nou-născuți încearcă să se îndrepte spre mare. Ies printr-un fel de pistă de bowling în nisip, cu ziduri mici concepute pentru a-i menține pe drumul cel bun.
Când începe să se lase amurgul și biologii observă că unii dintre pui au eclozat, personalul începe să trimită alerte oaspeților complexului, îndemnându-i să ajungă la plajă la timp pentru a fi martori la experiență. În scurt timp mesele sunt abandonate, pe măsură ce oaspeții se grăbesc să vină din cealaltă parte a insulei.
Vizionarea și, bineînțeles, filmarea acestui miracol este unul dintre motivele pentru care oaspeții din întreaga lume cheltuie zeci de mii de dolari pentru a veni pe insulă.
Indonezia are aproximativ 17.000 de insule, împrăștiate pe mare. Iar această stațiune deține șase dintre ele, creându-și propriul mic paradis privat într-o zonă a Mării Chinei de Sud.
Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource
O călătorie către Rezervația Bawah, din ce în ce mai faimoasă pentru experiențele sale holistice, axate pe wellness, începe de obicei atunci când oaspeții sosesc în Singapore din diverse locuri din întreaga lume, apoi se cazează la hoteluri. La ora 7 dimineața, aceștia se urcă într-o mașină și sunt conduși la unul dintre porturile de feribot din Singapore, unde trec de controlul pașapoartelor și traversează Strâmtoarea Singapore până la insula indoneziană Batam. De acolo, urmează o altă preluare cu o mașină de lux și un transfer la Aeroportul Hang Nadim din Batam, unde trec cu ușurință de hoardele de pasageri comerciali și se urcă într-un hidroavion privat parcat pe pistă. Doar 10 pasageri pot încăpea în el.
Există două astfel de aeronave, una albastră și una verde, și sunt responsabile pentru transportul persoanelor și proviziilor către și de la Bawah. Cantitatea de marfă, atât umană, cât și non-umană, este strict limitată. Oaspeții pot aduce fiecare 15 kilograme de bagaje la bord și trebuie să se supună unei verificări rapide a greutății combinate a lor și a bagajelor înainte de a urca în avion.
Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource
Pentru călătorii care vizitează Bawah la sfârșitul unei lungi călătorii prin Asia de Sud-Est, există opțiunea de a lăsa bagajele în depozitul de la stația de feribot Batam. Pentru a contribui la minimalismul impus, stațiunea oferă și numeroase facilități, cum ar fi cremă de protecție solară, șampon și bețișoare de bumbac, plus halate de baie, pălării de soare, prosoape de plajă și chiar caftane.
La 75 de minute după decolarea din Batam, avionul aterizează pe apă lângă o fâșie îngustă de debarcader, întâmpinat de angajați în uniformă care fac cu mâna la unison, oferind prosoape reci.
Insulele Riau se află în cea mai nordică regiune a Indoneziei, mai aproape de Singapore și Malaezia decât de Jakarta. Deși Batam este probabil cea mai cunoscută din acest grup de insule datorită accesului facil din Singapore, există zeci de insule în tot acest arhipelag care sunt nelocuite. Porumbeii pătați, liliecii de fructe și rechinii cu vârful negru se găsesc aici.
Sosirea pe această insulă luxuriantă și senină este o modalitate destul de ușoară de a uita călătoria de 4 ore. Majordomi privați îi însoțesc pe oaspeți la cazărule lor. Plăci de lemn sculptate manual poartă numele oaspeților pe exteriorul cabinelor. Există Wi-Fi pe toată insula pentru vizitatorii care pur și simplu nu se pot deconecta, dar hotelul oferă și telefoane de bază, programate doar pentru a comunica cu personalul.
Acest lux nu este ieftin. Prețul celor mai simple camere din Bawah începe de la 1.980 de dolari, iar dificultatea de a ajunge acolo și de a te întoarce înseamnă că sejurul este de minimum trei nopți.
La acest preț, elementele de bază, cum ar fi trei mese și un tratament spa pe zi, sunt incluse. Dar oaspeții pot continua să se bucure de lux organizând cine private pe plajă, comandând băuturi alcoolice sau trecând la tratamente spa de la 45 la 90 de minute. Cea mai simplă cazare este o suită cu grădină acoperită cu cort, în timp ce cea mai scumpă este o suită cu patru dormitoare și piscină infinită proprie, care costă 12.300 de dolari în timpul sezonului de vârf.
Pentru o experiență și mai luxoasă, unică în viață, Bawah are o altă insulă cu cazare, care poate fi închiriată în întregime, cu personal inclus.
Paul Robinson, directorul de operațiuni al complexului, a declarat pentru CNN că Bawah este conceput pentru persoanele care s-au „plictisit de Maldive”. Potrivit lui Robinson, complexurile din Maldive sunt excelente în ceea ce privește oferirea de bungalouri de lux deasupra apei și oportunitatea de a se bucura de absolut nimic, dar pentru un anumit tip de oaspeți bogați, dar activi, Bawah crede în creșterea numărului de activități oferite.
Catalogul respectiv include degustări de cafea și cursuri de parfumerie, pe lângă experiențele acvatice așteptate, cum ar fi snorkeling, înot și scufundări.
Centrul spa al stațiunii, Aura, se află într-o clădire care seamănă cu o casă în copac pentru adulți, din lemn. Ingredientele asiatice, în special indoneziene, atunci când este posibil, sunt peste tot: cafea și miere în exfoliantele corporale, ghimbir, lime kaffir și galangal în masaje, ceai verde și ulei de cocos în tratamentele faciale.
Clădirea în sine face parte din experiență: deși spațiul de intrare oferă suficient spațiu pentru odihnă și o ceașcă de ceai, turiștilor li se cere să încalțe sandale lucrate manual, apoi sunt conduși printr-un labirint de camere înainte de a ajunge la zona de tratament.
Oaspeții au dreptul la un tratament spa pe zi, ca parte a tarifului camerei. Deși tratamentele spa trebuie rezervate cu o zi înainte, există câteva spații la care oaspeții au acces independent: o saună uscată, o saună umedă și o piscină rece.
Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource
Dincolo de Aura, există cursuri zilnice de yoga ținute într-un mic bungalou deasupra apei, care găzduiește și o mică sală de sport cu aparate și greutăți. Cu toate acestea, unii oaspeți preferă să se antreneze în intimitatea confortabilă a propriilor camere, așa că personalul poate transporta echipamentul.
Pregătirea călătoriei
Totul de pe Bawah este atent selectat pentru a părea nearanjat. Acesta nu este un loc pentru robinete din aur masiv sau cuverturi de pat acoperite cu logo-uri. În schimb, există căzi de baie sculptate din lemn indonezian nativ și paturi învăluite în nori de mătase delicată, atârnate sub un ventilator de tavan.
Cu o săptămână înainte de check-in, oaspeții sunt rugați să trimită o listă de preferințe, de la tiparele de somn la alergii alimentare. Această personalizare apare peste tot: Personalul memorează aceste preferințe, oferind un vin alb („Știu că nu-ți place să bei vin roșu”) sau o salată de fructe proaspete („Fără grepfrut, pentru că ești alergic”).
Seara, un cadou personalizat de ciocolată sau o delicatesă din aromele preferate apare ca un cadou de întoarcere la cameră.
Mesele locale, bogate în fructe de mare, sunt asociate cu o kombucha sau un suc făcut în casă zilnic. Flat white-uri și cappuccino-uri preparate de barista sunt întotdeauna disponibile, dar camerele au și aparate care pot măcina boabe proaspete pentru oaspeții. Două seri pe săptămână, restaurantul hotelului de pe malul mării este transformat într-un fel de piață indoneziană în aer liber, oferind oaspeților o mostră din cultura specifică.
Foto: Courtesy Bawah Reserve via CNN Newsource
Un mic butic vinde articole precum costume de baie fabricate din plastic reciclat din ocean și cupe de înghețată, iar aromele zilnice sunt scrise pe o tablă. Biblioteca insulei are un amestec de cărți informative despre cultura indoneziană și viața plantelor native, alături de thrillerele și lecturi obișnuite.
„Luxul desculț” a devenit un clișeu în industria turismului, iar Robinson este unul dintre cei care urăsc termenul. Cu toate acestea, recunoaște că poate descrie oaspetele tipic din Bawah drept „o persoană care își poate permite ce e mai bun, dar crede că luxul suprem este să scape de toate”.
Într-un fel, stațiunea este o versiune mai mare a cuibului sigur făcut pentru ouăle de broaște țestoase: este liniștită, răsfățată și verificată regulat.