Insula grecească care se vinde cu doar 5.000.000 de dolari și legătura ei cu Johnny Depp

Insula Strongylo este nelocuită și neamenajată și se află în arhipelagul Dodecanez FOTO: Greek Reporter

O mică insulă grecească din apropierea insulei Patmos a intrat pe piața imobiliară, cu un preț de 5 milioane de dolari. Strongylo este nelocuită și neamenajată și se află în arhipelagul Dodecanez.

Strongylo are trei plaje naturale și oferă potențial pentru dezvoltarea turismului sau construirea unei proprietăți rezidențiale private, potrivit Greek Reporter.

Insula are o suprafață de aproximativ 219.000 de metri pătrați și se află la nord de Lipsi, în cadrul grupului de insule Arkioi. Situată în partea de sud-est a Mării Egee, aceasta se află în apropierea insulelor Patmos și Leros, însă accesul este posibil doar pe mare.

Proprietatea este promovată prin intermediul unei platforme specializate în vânzarea de insule, fiind prezentată drept o oportunitate pentru cumpărătorii care își doresc intimitate și un proiect de dezvoltare în zona mediteraneeană.

Trei plaje și potențial de dezvoltare

Potrivit anunțului imobiliar, Strongylo a rămas în mare parte neamenajată, păstrându-și peisajul natural și vegetația. Insula are trei plaje naturale, printre care și o porțiune de plajă cu nisip, adăpostită de vânt, cu o lungime de aproximativ 110 metri.

Anunțul prezintă proprietatea ca fiind potrivită pentru amenajarea unei reședințe private sau a unui complex ecoturistic de lux. Cu toate acestea, orice construcție ar depinde de reglementările urbanistice aplicabile, de obținerea autorizațiilor și de aprobările necesare. Potențialul de dezvoltare menționat în anunț nu garantează că proiectele concrete ar primi toate avizele necesare.

Pe insulă se găsesc, de asemenea, ruinele din piatră ale unei case vechi și o fântână. Anunțul menționează existența unei surse naturale de apă și posibilitatea racordării la rețeaua electrică de pe insula învecinată Marathos. Aceste facilități ar putea fi relevante pentru viitoarele proiecte de dezvoltare, însă disponibilitatea lor efectivă și costurile implicate ar trebui evaluate independent.

De-a lungul timpului, Strongylo a servit drept adăpost natural pentru marinari în timpul furtunilor. Poziția sa retrasă și apropierea de celelalte insule din Dodecanez se numără printre caracteristicile evidențiate în materialele de prezentare a proprietății.

Acces dinspre Patmos și Leros

Pentru a ajunge pe Strongylo este necesară o ambarcațiune, fie una personală, fie una închiriată prin intermediul unui serviciu de taxi nautic. Insula Leros, aflată în apropiere, are legături aeriene cu Atena, în timp ce Patmos și Lipsi oferă acces către regiunea insulară extinsă.

Zona înconjurătoare atrage turiști interesați de înot, navigație și explorarea insulelor din Dodecanez. Patmos este cunoscută și pentru patrimoniul său religios și cultural, care include obiective recunoscute de UNESCO.

Pentru un potențial cumpărător, însă, izolarea insulei implică și o serie de provocări practice, dincolo de atractivitatea sa. Transportul, utilitățile, alimentarea cu apă și eventualele lucrări de construcție ar necesita o planificare atentă înainte de demararea oricărui proiect de dezvoltare.

Legătura cu Johnny Depp rămâne neclară

Strongylo a mai apărut în presa internațională în urma unor relatări care o asociau cu actorul de la Hollywood Johnny Depp.

În 2015, publicații din Grecia și din străinătate au relatat că Depp ar fi cumpărat insula pentru 4,2 milioane de euro (4,73 milioane de dolari). Informațiile respective citau o firmă de consultanță imobiliară implicată în presupusa tranzacție.

Situația actuală a proprietății rămâne însă neclară, iar relatările disponibile nu stabilesc dacă Depp mai are vreo legătură cu aceasta. Prin urmare, informațiile despre presupusa sa achiziție nu trebuie considerate o confirmare a identității actualului proprietar.

Deocamdată, prețul solicitat pentru insulă este de 5 milioane de dolari. Dacă Strongylo va deveni un refugiu privat sau va fi transformată într-o destinație turistică va depinde de viitorul cumpărător, de statutul juridic al proprietății și de aprobările necesare pentru orice proiect de dezvoltare propus.