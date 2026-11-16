Insule „extraterestre”, orașe subterane și o pădure de piatră. Cele mai neobișnuite situri de patrimoniu din lume

7 minute de citit Publicat la 16:11 16 Noi 2026 Modificat la 16:11 16 Noi 2026

Cele mai neobișnuite situri de patrimoniu din lume FOTO: Getty Images

Cele mai multe obiective incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO sunt palate antice, monumente istorice, biserici ori repere naturale. Dar, de-a lungul timpului, UNESCO a inclus pe lista sa și locuri neobișnuite și fascinante, mai puțin cunoscute.

Deși aceste destinații pot părea ciudate, multe dintre ele au istorii captivante și atrag turiști curioși, dornici să descopere experiențe cu totul diferite.

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Daily Mail a făcut o listă cu câteva dintre cele mai neobișnuite situri din Patrimoniul Mondial UNESCO.

Head-Smashed-In Buffalo Jump, Canada

În acest străvechi loc de vânătoare al populațiilor indigene, membrii triburilor mânau turmele de bizoni spre marginea stâncilor, de unde animalele se prăbușeau în prăpastie și mureau.

Ulterior, vânătorii puteau aduna trupurile de la baza stâncilor.

Este unul dintre cele mai bine conservate locuri de acest tip din lume, cunoscute sub denumirea de „buffalo jumps”.

O vizită aici presupune să te plimbi de-a lungul unor stânci care, odată, erau acoperite de sânge. Numele sitului provine dintr-o legendă despre un bărbat care ar fi dorit să urmărească vânătoarea, dar a fost zdrobit de goana turmei de bizoni.

„Straturile adânci și neperturbate de oase de animale (în mare parte de bizoni americani) atestă aproape 6.000 de ani de ocupare continuă a acestui loc, cu o singură perioadă îndelungată în care vânătoarea a fost întreruptă din motive necunoscute.

Acest peisaj reprezintă un exemplu remarcabil de vânătoare de subzistență, practicată până la sfârșitul secolului al XIX-lea și care continuă să facă parte din «patrimoniul tradițional de cunoștințe» al populațiilor din Marile Câmpii. Situl oferă informații valoroase despre modul de viață și practicile culturilor tradiționale de vânătoare din alte regiuni ale lumii”, spune UNESCO.

Nan Madol, Micronezia

Nan Madol a fost construit ca un oraș deasupra unui recif de corali. Este un fascinant oraș antic plutitor, care i-a nedumerit pe vizitatori timp de secole, ridicând numeroase întrebări despre modul în care constructorii din vechime au transportat materialele peste apă.

Supranumit uneori „Veneția Pacificului”, acest oraș megalitic din piatră a fost comparat cu legendara Atlantida și chiar l-a inspirat pe scriitorul de literatură horror H.P. Lovecraft atunci când a scris „Chemarea lui Cthulhu”.

Arheologii sunt, în general, de acord că Nan Madol a cunoscut perioada de maximă înflorire între anii 1100 și 1628 d.Hr., declinul său fiind legat de căderea dinastiei locale a conducătorilor Saudeleur, în secolul al XVII-lea.

Regatul Saudeleur a petrecut mai multe secole construind aceste structuri complexe din piatră, care se păstrează și astăzi pe 92 de insule artificiale dintr-o lagună situată în largul coastei insulei Pohnpei, în ceea ce este cunoscut în prezent drept Statele Federate ale Microneziei.

Numele Nan Madol înseamnă „spațiile dintre” și face referire la canalele formate de maree, care străbat ruinele.

Potrivit Institutului Smithsonian, construcțiile care alcătuiesc Nan Madol au fost realizate folosind aproximativ 750.000 de tone de rocă neagră.

Ansamblurile rezidențiale din Berlin, Germania

Poate părea surprinzător că un grup aparent obișnuit de blocuri de locuințe beneficiază de statutul de sit UNESCO, însă acest ansamblu de clădiri din Berlin este cu adevărat special.

Construite între 1910 și 1933, într-o perioadă marcată de profunde transformări sociale, aceste ansambluri reprezintă exemple relevante ale arhitecturii și urbanismului modernist de la începutul secolului al XX-lea.

„Proiectate de arhitecți de renume ai modernismului german, acestea au introdus concepte inovatoare de organizare urbană, tipologii de clădiri, acoperișuri plate, soluții tehnice și abordări estetice noi, aplicând totodată standarde sociale și de igienă menite să îmbunătățească locuințele și condițiile de trai”, explică UNESCO.

„Prin calitatea lor arhitecturală și urbanistică excepțională, aceste ansambluri ilustrează mișcarea de reformare a locuințelor, care a transformat concepția asupra spațiilor rezidențiale și a stabilit modele pentru locuințele sociale din Germania și din alte țări”.

Pădurea de piatră din Shilin, China

Pădurea de piatră din Shilin, China, s-a format în urmă cu aproximativ 270 de milioane de ani.

Coloanele sale de piatră, cu forme ascuțite și neregulate, par să alcătuiască o pădure pietrificată care se ridică din pământ.

Potrivit UNESCO, este considerată exemplul reprezentativ prin excelență al unei păduri de piatră la nivel mondial.

Coloanele au înălțimi cuprinse între 20 și 50 de metri, creând un peisaj impresionant și impunător.

Arhipelagul Socotra, Yemen

Socotra a fost descrisă drept unul dintre cele mai „extraterestre” peisaje de pe Pământ, datorită florei și faunei sale unice.

Situată la aproximativ 250 km est de Somalia și la 338 km sud de Yemen, insula atrage aventurieri prin plajele sale cu nisip fin, peșterile de calcar și munții impunători, dar și prin fauna și vegetația neobișnuite.

Arborele Sângele Dragonului are un aspect spectaculos și, atunci când este tăiat, elimină o rășină roșie, asemănătoare sângelui, de unde îi provine și numele.

Cei aproximativ 40.000 de locuitori ai insulei rămân, într-o anumită măsură, un mister pentru lumea exterioară, întrucât au fost izolați de societatea modernă.

Situl UNESCO nu dispune de o infrastructură turistică adecvată, dar, în alte condiții, ar fi un adevărat paradis pentru pasionații de drumeții, scufundări, surfing sau observarea faunei sălbatice.

Fabrica Fagus, Germania

Spre deosebire de fabricile tradiționale, Fagus a fost construită într-un stil modernist, cu pereți uriași din sticlă și un aspect deschis și luminos, în locul stilului industrial tradițional, întunecat și masiv.

Este considerată unul dintre primele exemple ale stilului Bauhaus.

„Prin suprafețele vitrate vaste, revoluționare pentru acea perioadă, și estetica sa funcționalistă, complexul a anticipat creațiile școlii Bauhaus și reprezintă un reper în evoluția arhitecturii din Europa și America de Nord”, afirmă UNESCO.

Fabrica a fost proiectată în 1910 de Walter Gropius, care a pus accentul pe integrarea luminii naturale în clădire.

Wadi Al Hitan (Valea Balenelor), Egipt

Este una dintre cele mai aride regiuni ale lumii, unde cad anual doar câțiva centimetri de precipitații. Cu toate acestea, printre nisipurile mișcătoare ale Deșertului Sahara din Egipt ies la iveală rămășițe fosilizate de balene.

Aceste fosile contribuie la reconstituirea istoriei geologice a Egiptului, dezvăluind că o mare parte a teritoriului său era acoperită, în urmă cu aproximativ 50 de milioane de ani, de un vast ocean străvechi.

Cunoscută sub numele de Wadi al-Hitan sau Valea Balenelor, zona adăpostește oasele fosilizate ale unui strămoș al balenelor moderne. Acestea i-au fascinat deopotrivă pe turiști și paleontologi încă de la descoperirea lor, în 1902.

În prezent, locul a fost amenajat ca muzeu în aer liber, pentru a prezenta creaturile care înotau odată prin aceste ape, într-o regiune situată la 150 km sud-vest de Cairo.

Valea Balenelor din Egipt găzduiește unele dintre cele mai remarcabile situri paleontologice de pe Pământ, datorită istoriei sale neobișnuite.

Pamukkale, Turcia

Oamenii vin încă din perioada romană în această minunăție naturală neobișnuită și fascinantă din provincia Denizli pentru a se scălda în apele sale alb-lăptoase, bogate în minerale.

Pamukkale (care înseamnă „castelul de bumbac”) este un ansamblu de terase albe, strălucitoare, din calcar, cu o înălțime de aproximativ 160 de metri, în care s-au format bazine naturale unde vizitatorii se pot scălda.

În partea superioară se află ruinele orașului balnear Hierapolis, ale cărui origini datează din jurul anului 190 î.Hr.

Marea de Nisip Namib, Namibia

Marea de Nisip Namib este singurul deșert de coastă din lume ale cărui câmpuri de dune sunt modelate de ceața oceanică.

Drumeți din toate colțurile lumii vin aici pentru a escalada aceste formațiuni aflate într-o continuă transformare, devenite în prezent atracții turistice populare, și pentru a admira priveliștea spectaculoasă asupra câmpiilor africane.

„Dunele deșertului s-au format prin transportul materialelor pe distanțe de mii de kilometri, din regiunile interioare ale continentului, acestea fiind purtate de râuri, curenți oceanici și vânt.

Peisajul cuprinde câmpii cu pietriș, zone de coastă plate, dealuri stâncoase, inselberguri (munți izolați care se ridică brusc deasupra câmpiilor), o lagună de coastă și râuri temporare, alcătuind un cadru natural de o frumusețe excepțională.

Ceața reprezintă principala sursă de apă a acestui sit, contribuind la formarea unui mediu unic, în care nevertebratele, reptilele și mamiferele endemice s-au adaptat la o varietate de microhabitate și nișe ecologice aflate într-o continuă schimbare”, spune UNESCO.

Minele Regale de Sare Wieliczka și Bochnia, Polonia

Ascunsă la 327 de metri sub pământ se află Mina de Sare Wieliczka, un adevărat regat al sării situat în apropierea orașului polonez Cracovia.

Acest loc impresionant are o istorie de peste 700 de ani și se întinde pe nouă niveluri. În trecut, mina a fost cea mai mare sursă de sare a țării.

Exploatarea sării în mină a fost oprită în 1996. Deși sarea obținută prin evaporare continuă să fie produsă și colectată, mina funcționează în prezent ca o importantă atracție turistică.

În subteran există aproximativ 240 km de galerii, iar vizitatorii pot explora mina pe două trasee diferite: traseul turistic sau traseul minerilor.

Traseul turistic le permite vizitatorilor să „descopere secretele ascunse în adâncurile pământului” și să admire îndeaproape săli spectaculoase, lacuri saline și Capela Sfintei Kinga.