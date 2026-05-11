Într-o clădire ascunsă din Paris, un bucătar cu 18 stele Michelin a făcut istorie: El va fi noul chef pentru Orient Express Corinthian

Celebrul bucătar francez Yannick Alléno, care conduce Pavillon Ledoyen din Parus, va fi executive chef pentru iahtul Orient Express Corinthian. Sursa foto: Hepta/ Getty Images

Într-un colț ascuns al grădinilor de pe celebrul bulevard Champs-Élysées, chiar în spatele Petit Palais – muzeul parizian unde sunt expuse lucrări semnate de Rembrandt, Gauguin sau Cézanne – se află una dintre cele mai exclusiviste adrese gastronomice din Franța: Pavillon Ledoyen.

Clădirea neoclasică cu două niveluri, decorată în nuanțe elegante de crem și verde închis, găzduiește încă din 1792 un restaurant legendar frecventat de-a lungul timpului de personalități precum Monet, Degas sau Émile Zola. Legenda locală spune chiar că Napoleon Bonaparte și Joséphine de Beauharnais s-ar fi întâlnit aici înainte ca locul să devină restaurant.

Astăzi, spațiul deținut de Primăria Parisului este administrat doar de bucătari considerați excepționali. După plecarea lui Christian Le Squer în 2014, ștafeta a fost preluată de celebrul bucătar chef francez Yannick Alléno, unul dintre cei mai apreciați maeștri ai gastronomiei mondiale, potrivit CNN.

La momentul numirii sale, Alléno avea deja șase stele Michelin: trei obținute la legendarul hotel Le Meurice din Paris și alte trei pentru restaurantul Le 1947 din stațiunea Courchevel. Iar succesul de la Pavillon Ledoyen a venit aproape instantaneu. La doar șapte luni de la deschiderea restaurantului său, Alléno Paris a primit trei stele Michelin.

Cât costă o cină la Pavillon Ledoyen în Paris

Astăzi, o cină în sala istorică inundată de lumină naturală costă de la 330 de euro de persoană și poate depăși cu ușurință această sumă. În interiorul clădirii, chef-ul a deschis și alte două restaurante: L’Abysse Paris, cu două stele Michelin și influențe franco-japoneze, și Pavyllon Paris, distins cu o stea Michelin.

În ciuda celor 18 stele Michelin pe care le deține în prezent pentru cele 21 de restaurante ale sale din întreaga lume, Yannick Alléno rămâne relativ puțin cunoscut în afara Franței. Totuși, în lumea gastronomiei fine, este considerat unul dintre cei mai influenți bucătari contemporani.

La începutul anului 2026, restaurantul Monsieur Dior din celebra adresă 30 Montaigne – locul unde a fost fondată casa Dior – a primit prima stea Michelin, ridicând totalul lui Alléno la 18 stele. Potrivit site-ului său oficial, performanța îl plasează, alături de celebrul Alain Ducasse, printre cei mai „stelați” bucătari din lume.

Cine este Yannick Alléno: „Franța vorbește din nou despre sosuri”

„Vin dintr-o familie numeroasă, una dintre acele familii care par desprinse din cărțile pe care astăzi le romantizăm”, a declarat Alléno pentru CNN Travel. Părinții lui conduceau un bistro popular de cartier, iar bunica și verii săi găteau constant acasă. „Datorită lor am fost inspirat să urmez această carieră”, spune chef-ul.

Alléno consideră stelele Michelin mai mult decât simple premii. Pentru el, ele reprezintă dovada că încercarea sa de a reinventa gastronomia franceză funcționează. „Înseamnă că toate reformele pe care le-am făcut chiar dau rezultate”, afirmă bucătarul.

Una dintre cele mai mari obsesii ale sale sunt sosurile, pe care le numește „verbele bucătăriei franceze”. „Aveam nevoie să îmi creez propriul vocabular culinar, unul care poate fi exprimat doar prin sosuri”, explică el.

Chef-ul a readus în prim-plan arta preparării sosurilor, folosind tehnici moderne precum fermentarea, deshidratarea sau crioconcentrarea pentru a extrage esența aromelor. „Franța vorbește din nou despre sosuri și am inspirat mulți tineri bucătari. Asta este bine, pentru că înseamnă că ignoram ceva esențial: preparatele bazate pe sosuri care exprimă unicitatea țării”, spune Alléno.

Executive chef pentru Orient Express Corinthian - cel mai mare iaht cu vele din lume

Profesorul Usha Haley, specialist în business internațional și în fenomenul restaurantelor Michelin, îl descrie drept „unul dintre cei mai serioși intelectuali din gastronomia mondială”. „Munca sa legată de sosuri și tehnicile de extracție bazate pe fermentație a redefinit fundamental ceea ce poate fi bucătăria franceză”, afirmă aceasta.

2026 se anunță un an uriaș pentru celebrul chef. Yannick Alléno coordonează programul culinar al noului hotel COMO Le Beauvallon din Saint-Tropez și este executive chef pentru Orient Express Corinthian, considerat cel mai mare iaht cu vele din lume.

Chef-ul va coordona cinci restaurante pe vasul de lux, pe care îl descrie drept „noul simbol al luxului și savoir-faire-ului francez”.

„Să fiu ales ca bucătar pentru acest proiect mă face mândru, pentru că reprezintă tot ceea ce iubesc la țara noastră”, spune el. „Franța are defectele ei, dar înainte de toate este o țară extraordinară, capabilă să creeze lucruri uimitoare. Sunt mândru că sunt francez.”

Cu umorul caracteristic, Alléno spune că are deja pregătită vesta de salvare pentru ziua în care va urca la bordul iahtului. În același timp, insistă că succesul său aparține întregii echipe. „Oamenii spun: «Yannick Alléno are 18 stele Michelin», dar în realitate este o echipă întreagă cea care este recunoscută”, afirmă chef-ul. „Eu sunt doar ghidul.”

Deși se află deja în vârful gastronomiei mondiale, bucătarul francez susține că nu are de gând să încetinească ritmul. „Abia acum îmi încep cariera”, spune Yannick Alléno.