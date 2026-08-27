Librăria construită într-o dolină naturală: Tocmai s-a deschis, iar turiștii spun că se simt la „Hogwarts”. Cum arată și unde este

Librăria Wuyuan Tiankeng Library din China. Sursa foto: Hepta

Într-o zonă turistică din China, o librărie nouă a devenit rapid populară datorită arhitecturii sale neobișnuite. Wuyuan Tiankeng Library este amenajată într-o dolină naturală, înconjurată de pereți de stâncă, iar scara spiralată, rafturile cu cărți și iluminatul cald au făcut ca locul să fie comparat cu decorurile din universul Harry Potter.

Librăria face parte din etapa a doua a complexului turistic Wuyuan Xiangao City și a fost deschisă publicului la începutul lunii august.

O librărie amenajată într-o formațiune naturală

Elementul care diferențiază librăria de o sală de lectură obișnuită este chiar spațiul în care a fost construită. Clădirea folosește o dolină naturală și pereții de rocă existenți, iar amenajarea interioară urmărește forma terenului.

Printre elementele arhitecturale se numără o scară spiralată decorată, iluminatul în tonuri calde și alte detalii care creează o atmosferă asemănătoare decorurilor fantastice. Din acest motiv, librăria a ajuns să fie numită de vizitatori „Hogwartsul din viața reală”.

De ce este comparată cu Hogwarts

Comparația cu Hogwarts nu vine dintr-o legătură oficială cu universul Harry Potter, ci din aspectul interiorului și din reacțiile utilizatorilor de pe rețelele sociale.

Scara spiralată este unul dintre cele mai vizibile elemente ale spațiului. În partea superioară a librăriei se află, de asemenea, o structură decorativă de mari dimensiuni, descrisă în relatările despre loc drept un schelet de dragon sau o structură asemănătoare unor oase.

O altă caracteristică menționată de vizitatori este un efect vizual produs de bule care coboară lent din partea superioară a librăriei. Acesta, împreună cu iluminatul și pereții de stâncă, contribuie la atmosfera pentru care locul a devenit popular în fotografii și videoclipuri.

Xinhua notează că librăria a devenit virală tocmai datorită asemănării sale vizuale cu școala de magie din Harry Potter.

Aproximativ 100.000 de cărți

Potrivit informațiilor publicate pe Trip.com, librăria ar avea aproximativ 100.000 de volume, iar rafturile ocupă suprafețe importante ale pereților de piatră. Sursa precizează că spațiul este organizat pe mai multe niveluri și poate fi explorat de vizitatori.

Este însă importantă o diferență: librăria nu este prezentată ca un decor construit exclusiv pentru fotografii sau colț „instagramabil”

Unde este librăria și cum se ajunge acolo

Wuyuan Tiankeng Library se află în Wuyuan, provincia Jiangxi, în estul Chinei, în cadrul zonei turistice Wuyuan Xiangao City.

Pentru cei care ajung în zonă cu trenul de mare viteză, stația Wuyuan este punctul de sosire de unde complexul turistic poate fi accesat cu taxiul. Distanța până la zona Xiangao City este de aproximativ 3,8 kilometri.

Programul afișat pentru complex a variat în luna august, astfel că turiștii ar trebui să verifice condițiile de acces înainte de vizită. Librăria nu are un bilet separat. Ea se află în interiorul complexului turistic, pentru care este necesar accesul corespunzător.

Un nou punct de atracție pentru Wuyuan

Wuyuan este cunoscută pentru satele sale istorice, arhitectura tradițională și peisajele din provincia Jiangxi. Noua librărie adaugă o atracție cu un caracter complet diferit: în loc să reproducă o clădire istorică, proiectul integrează lectura într-o formațiune naturală.

Deschiderea librăriei și popularitatea imaginilor sale au transformat rapid locul într-un punct de interes pentru turiști. Fotografiile realizate la fața locului au început să fie preluate de presa internațională, iar Xinhua a prezentat librăria drept o „librărie magică” ascunsă în Wuyuan.

Pentru vizitatorii interesați de fotografie și arhitectură, principalul punct de atracție rămâne combinația dintre stânca naturală, rafturile cu cărți, scara spiralată și iluminatul interior.

Ce este o dolină

O dolină este o adâncitură naturală în teren, întâlnită mai ales în zonele cu roci calcaroase. Se formează, de regulă, atunci când apa dizolvă treptat roca de dedesubt, iar suprafața terenului se lasă. Pe scurt, este ca un „bol” sau o groapă naturală în peisaj, de dimensiuni variabile.