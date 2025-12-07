Milano interzice cutiile de chei pentru self check-in, din 2026. Foto: Getty Images

Din 2026, Milano înăsprește regulile pentru închirierile pe termen scurt și va interzice cutiile pentru preluarea cheilor amplasate pe domeniul public, scrie Euronews.

Orașul a intrat astfel pe lista localităților italiene care au decis să elimine aceste dispozitive folosite în mod obișnuit pentru self check-in.

Începând cu ianuarie 2026, montarea sau folosirea acestor cutii nu va mai fi permisă, potrivit unei hotărâri adoptate de consiliul local, care vizează în mod explicit instalarea lor pe spațiile publice. Interdicția se aplică cutiilor montate pe mobilier stradal, indicatoare rutiere, garduri, porți, stâlpi de iluminat sau orice alte structuri aflate pe teren aparținând orașului. Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 100 și 400 de euro, la care se adaugă costurile de demontare.

Cutiile pentru chei sunt folosite în special de proprietarii care le permit oaspeților să se cazeze fără prezența gazdei. Autoritățile subliniază însă că, în lipsa unei autorizații de ocupare a spațiului public și a taxei aferente, aceste dispozitive reprezintă o utilizare abuzivă a bunului public în interes privat. Hotărârea invocă și motive de securitate, precizând că, potrivit unor anchete recente, cutiile pot fi folosite în activități ilegale, inclusiv trafic de droguri.

Proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru a le demonta. Dacă nu o fac în acest interval, vor plăti amenda și costurile de îndepărtare suportate de municipalitate.

Mai multe orașe italiene au interzis deja cutiile de self check-in

Milano nu este primul oraș care impune astfel de măsuri. Creșterea numărului de închirieri pe termen scurt a determinat localități turistice precum Florența, Bologna, Roma și Veneția să interzică instalarea acestor cutii pentru a proteja aspectul urban și siguranța publică.

La Florența, o hotărâre adoptată în februarie interzice montarea cutiilor pe proprietatea publică și prevede eliminarea lor în maximum 10 zile, plus amenzi administrative.

Și Roma a început o operațiune de demontare a cutiilor de pe străzi, dar nu fără probleme. Procurorul adjunct Alessandro Di Cicco a decis că unele confiscări făcute de poliția locală au fost ilegale, pentru că au fost realizate „fără stabilirea prealabilă a legăturii dintre cutii și structurile de cazare și fără a verifica dacă administratorii identificaseră personal oaspeții”.

Între timp, Ministerul de Interne a introdus obligativitatea check-in-ului în persoană pentru toate unitățile de cazare, invocând riscuri de siguranță publică și dificultatea de a urmări identitatea celor cazați atunci când se foloseau cutii pentru chei.