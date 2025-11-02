Milioane de oameni folosesc acest truc pentru a călători gratuit în toată lumea. Dar ce riscă când fac asta

7 minute de citit Publicat la 07:00 02 Noi 2025 Modificat la 07:00 02 Noi 2025

Milioane de oameni călătoresc aproape gratuit în toată lumea, făcând voluntariat în schimbul cazării și meselor FOTO: Hepta

Există milioane de oameni care călătoresc în toată lumea, deși nu au venituri mari sau constante care să le permită să facă acest lucru. Dar există câte o șansă pentru fiecare vis, iar în cazul de față această șansă este voluntariatul în timpul călătoriilor. În jurul acestui concept s-a dezvoltat o adevărată industrie acum, existând mai multe platforme unde se pot conecta călătorii și cei care au nevoie de un pic de ajutor în afacerea lor sau chiar acasă. Pentru că entitatea care are rolul de intermediar îi verifică pe toți cei înscriși, ar fi de așteptat ca totul să decurgă fără probleme. Însă nu e mereu așa. O anchetă CNN evidențiază nenumăratele beneficii ale călătoriilor de acest tip, dar și problemele care pot să apară.

Naiara a crezut că a dat lovitura în Costa Rica

Pe măsură ce derula videoclipuri cu călători care făceau voluntariat în schimbul cazării gratuite, nomada digitală Naiara Saiz Bilbao a crezut că a dat lovitura. A intrat pe una dintre cele mai populare platforme de voluntariat pentru călători, a căutat ceva similar și a dat peste un anunț pentru un post într-un hostel din Costa Rica. Sloganul „Îți place natura și visezi să trăiești lângă mare?” i-a atras imediat atenția.

Saiz Bilbao, originară din Spania, a aflat că poziția de voluntar presupunea realizarea unor sarcini pe rețelele sociale timp de câteva ore pe zi, cinci zile pe săptămână, în schimbul cazării gratuite într-un hostel elegant, situat într-un oraș de coastă foarte popular, înconjurat de junglă luxuriantă și dotat cu o piscină impecabilă.

Călătoare experimentată, care se îndrăgostise de țara din America Centrală după mai multe vizite, Saiz Bilbao era entuziasmată de oportunitate și s-a înscris rapid. Părea un vis devenit realitate, iar pentru ea, o femeie care călătorea singură, postul părea și sigur. „Cel puțin o să mă simt în siguranță”, își amintește că a gândit. „Cu un program de voluntariat organizat printr-o platformă plătită, simți că locul unde mergi va avea grijă de tine”.

Din păcate, lucrurile nu s-au desfășurat așa cum se aștepta. La începutul acestui an, Saiz Bilbao a ajuns la o clădire dărăpănată, încă în construcție, cu o intrare care presupunea urcarea unui șir nesfârșit de scări ce duceau către un hostel fără ferestre.

„A fost un dezastru”, spune Saiz Bilbao. „Arăta ca o închisoare”. Mai târziu avea să afle că aspectul neplăcut al hostelului era cea mai mică dintre probleme.

O industrie în plină expansiune

Naiara Saiz Bilbao este doar una dintre nenumărații călători atrași de oportunitățile de voluntariat în străinătate. Voluntariatul în călătorii - schimbul de muncă și abilități pentru cazare și uneori mâncare sau alte beneficii - a fost mult timp un pilon al comunității de backpackeri.

„Ideea datează din vremea lui Iisus Hristos”, spune Shay Gleeson, fondatorul Helpstay, o platformă online care conectează voluntari cu gazde din peste 100 de țări. „Este, în esență, un troc. În schimbul unei șederi gratuite, ajuți. Dai o mână de ajutor”.

La milenii distanță de epoca biblică, voluntariatul în călătorii a explodat în popularitate, în mare parte datorită internetului. Peste șapte milioane de persoane din 140 de țări sunt membre ale platformei online Worldpackers, care susține că este cel mai mare jucător din industrie.

Principalul său competitor, Workaway, oferă 50.000 de experiențe, în timp ce platforma de voluntariat axată pe agricultura ecologică, Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF), afirmă că are peste 100.000 de membri.

Oportunitățile de voluntariat de pe aceste platforme sunt la fel de vaste și variate ca orice altă formă de călătorie - de la hosteluri care caută recepționeri, oameni pentru cărățenie și promotori de petreceri, până la școli de surf care au nevoie de instructori sau familii locale care caută îngrijitori pentru copii. Există chiar și oportunități pentru muzicieni să cânte live sau pentru artiști să decoreze clădiri.

Worldpackers spune că aproape jumătate dintre gazdele sale sunt organizații non-profit care consideră voluntarii esențiali pentru activitatea lor. Platforma subliniază, de asemenea, că aceste schimburi nu reprezintă locuri de muncă, ci experiențe culturale, adăugând că în curând va lansa o nouă categorie separată de „joburi”.

Nu doar nomazii digitali precum Saiz Bilbao caută oportunități de voluntariat și sunt dispuși să plătească abonamente pe platforme. Milioane de tineri aleg voluntariatul ca o modalitate de a vedea lumea cu puțini bani, dar mult timp la dispoziție, mulți considerându-l o alternativă aventuroasă la formele de turism mai convenționale, precum excursiile organizate.

„Generațiile mai tinere caută mai mult decât poze sau liste de bifat”, spune Ricardo Lima, cofondator și CEO al Worldpackers. „Nu caută ‘turism de masă’, își doresc experiențe autentice”.

O experiență transformatoare

Călătoarea Jenna Pollard, originară din Dakota de Sud, a avut prima experiență internațională de voluntariat la o fermă de arahide din nordul Thailandei, lângă Pai, când avea 28 de ani.

Pollard, care a lucrat la fermă timp de 10 zile în 2016, spune că a fost atrasă de ideea de a putea călători într-un mod mai conectat, nu doar „stând într-un hotel și vizitând obiective”. „Mi-am făcut prieteni, am învățat un pic limba, am ajutat la o mulțime de proiecte și am mâncat mâncare grozavă”, râde ea. „Ce mi-aș fi putut dori mai mult?”.

Astăzi, Pollard se luminează la față când povestește despre fiica de 10 ani a gazdei sale și despre structurile din bambus în care locuiau.

Acum, ca manager de programe de implicare și educație la WWOOF USA, Pollard consideră voluntariatul o experiență care schimbă vieți. „Pentru mulți oameni, la final simt că și-au recăpătat încrederea în umanitate”, spune ea. „Trăiesc în armonie, nu doar cu ceilalți oameni, ci și cu planeta”.

În viziunea lui Pollard, această magie transformatoare se produce atunci când oameni total străini se conectează și devin prieteni. Totul „începe cu un salt de credință că va fi o potrivire bună”, spune ea.

Dar în timp ce „saltul de credință” al lui Pollard i-a adus o carieră și o pasiune pe viață, cel al lui Saiz Bilbao s-a transformat într-un coșmar. Pe lângă profilul înșelător al gazdei, ea susține că a fost tratată mai degrabă ca o angajată neplătită decât ca o voluntară.

Deși convenise să se ocupe de sarcini de social media, Saiz Bilbao a fost pusă să curețe toaletele hostelului și alte zone, la început din două în două zile, apoi zilnic, iar în final opt ore pe zi. Ea spune că nu i s-au oferit echipamente de protecție sau instruire pentru manipularea substanțelor chimice toxice. „Clorul îmi ardea degetele”, a declarat ea pentru CNN.

Potrivit lui Saiz Bilbao, picătura care a umplut paharul a fost când a descoperit că i-au fost răscolite lucrurile, iar cei 400 de dolari ascunși într-un compartiment secret al rucsacului dispăruseră. După ce i-a spus managerului că nu va mai continua la hostel, Saiz Bilbao afirmă că i s-au oferit 50 de dolari pentru a nu lăsa o recenzie negativă pe platforma online unde fusese postat anunțul. A refuzat.

O activitate riscantă?

Experiența de voluntariat a lui Saiz Bilbao a fost memorabilă din toate motivele greșite, dar decizia ei de a face voluntariat a fost oare mai riscantă decât o călătorie obișnuită?

Toate marile platforme afirmă că acordă o importanță mare siguranței voluntarilor și iau măsuri active pentru a preveni situațiile periculoase.

Helpstay spune că fondatorul său revizuiește personal fiecare gazdă, în timp ce WWOOF verifică actele de identitate și solicită fotografii ale locurilor unde voluntarii vor mânca și dormi.

Worldpackers susține că verifică gazdele pe baza referințelor și vizitează locațiile atunci când este posibil.

Fiecare platformă monitorizează performanța prin recenzii și oferă servicii de asistență, inclusiv linii telefonice speciale pentru cazurile în care apar probleme.

Totuși, în același timp, aceste platforme subliniază că ele oferă doar un serviciu de intermediere, iar gazdele și voluntarii sunt responsabili pentru ei înșiși și pentru propria siguranță.

Călătoriile nu sunt niciodată lipsite de riscuri, spun ei, iar voluntariatul nu face excepție.

Gleeson spune că Helpstay le recomandă tuturor membrilor săi să-și facă propriile cercetări și să aibă planuri de rezervă, așa cum ar trebui în orice călătorie. Adaugă că majoritatea voluntarilor de pe platforma sa chiar fac acest lucru.

„Nu suntem un serviciu care ține oamenii de mână”, afirmă Gleeson. „Aceasta este o formă de călătorie pentru adulți”.

Lima merge și mai departe, spunând că este „mai îngrijorat de riscurile pe care oamenii și le asumă neplecând în călătorii decât de cele ale călătoriei în sine”.

Dar Saiz Bilbao este îngrijorată că romantizarea voluntariatului pe rețelele sociale a diminuat importanța pregătirii corespunzătoare. Ea consideră că platformele de voluntariat sunt promovate în special către persoane care nu își permit să călătorească în mod obișnuit și pentru care o situație proastă poate fi deosebit de riscantă.

Worldpackers afirmă că influencerii cu care colaborează sunt voluntari autentici care „nu vând un produs, ci amplifică o mișcare”.

Femeile sunt deosebit de vulnerabile la experiențe de voluntariat care merg prost. Potrivit lui Gleeson și Lima, aproximativ 70% dintre membrii Helpstay și 64% dintre cei ai Worldpackers sunt femei.

Această suprasolicitare se explică, parțial, prin percepția că voluntariatul printr-o platformă face călătoria mai sigură. Femeile se simt mai în siguranță știind că unele dintre provocările călătoriilor - precum hărțuirea sau agresiunea - pot fi reduse datorită verificării gazdelor și recenziilor.

Dar atunci când aceste măsuri nu sunt suficiente și o experiență de voluntariat merge prost, tocmai aceste riscuri ies la iveală, aspecte despre care Saiz Bilbao și-ar dori să se discute mai des online.

Gleeson spune că membrele Helpstay discută activ aceste probleme și sunt cele care conduc conversațiile pentru îmbunătățire, lăsând recenzii și raportând gazdele inacceptabile.

Vorbind prin Zoom dintr-un alt hostel din Costa Rica, Saiz Bilbao subliniază că nu vrea ca experiența ei să le descurajeze pe femei sau pe alți oameni să facă voluntariat. Mai degrabă, vrea să îi încurajeze pe călători să rămână precauți și să se documenteze temeinic. „Nu zic să nu mergeți”, spune ea. „Mergeți, dar fiți pregătiți”.