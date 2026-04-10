Moldova, Liechtenstein, San Marino: țările europene pe care turiștii le ocolesc, dar care merită descoperite

Publicat la 08:00 10 Apr 2026

Din cauza supraaglomerării turistice din țări europene precum Grecia, Spania, Italia și Franța, tot mai mulți călători caută destinații mai liniștite, unde să evite mulțimile, dar să aibă în același timp o vacanță memorabilă. Această tendință este susținută în special de Generația Z și de mileniali, care își doresc experiențe mai autentice și locuri mai puțin cunoscute. Pentru unii, asta înseamnă alegerea unor alternative la destinațiile celebre, iar pentru alții, înseamnă căutarea unor locuri mai liniștite. Un alt motiv important pentru această schimbare este și căutarea unor destinații mai accesibile. Euronews a făcut o listă a țărilor europene mai puțin vizitate care merită luate în calcul pentru următoarea vacanță.

Moldova: vinuri vechi, influențe sovietice și tradiții autentice

Moldova este una dintre cele mai puțin vizitate, dar și una dintre cele mai accesibile țări din Europa. În 2025, a avut aproximativ 525.100 de turiști, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, citate de SeeNews.

Cu toate acestea, cei care caută experiențe autentice nu vor fi dezamăgiți. Țara oferă peisaje rurale nealterate și o bucătărie bogată.

Moldova are un amestec aparte de influențe sovietice, latine, slave și românești, vizibile mai ales în arhitectură, inclusiv în clădirile din stil realist-socialist din Chișinău.

Țara este cunoscută pentru tradiția sa viticolă. Turiștii pot vizita Mileștii Mici, unde se află cea mai mare colecție de vinuri din lume, dar și Cricova, un vast oraș subteran al vinului.

Cei interesați de istorie pot descoperi atmosfera aparte din Transnistria, considerată adesea un adevărat muzeu viu al epocii sovietice, sau pot vizita complexul monastic Orheiul Vechi, aflat la circa 60 de kilometri nord de Chișinău, unde se găsesc vechi mănăstiri rupestre săpate în calcar.

Iubitorii de drumeții și natură pot explora Codrii sau se pot plimba prin Parcul Ștefan cel Mare din Chișinău.

Bucătăria tradițională moldovenească include preparate consistente precum mămăliga și plăcintele, alături de țuică și vinuri locale.

Turiștii pot descoperi și viața satului moldovenesc, prin meșteșuguri, tradiții și practici agricole păstrate din generație în generație.

Liechtenstein: peisaje alpine și aer de poveste

Liechtenstein este o altă țară europeană cu puțini vizitatori. În 2022, a avut aproximativ 85.000 de turiști, potrivit Planet of Hotels. Deși este una dintre cele mai mici țări din lume și una dintre puținele fără ieșire la mare, oferă peisaje alpine spectaculoase și o atmosferă de basm, completată de un castel aflat pe deal.

O modalitate rapidă de a descoperi țara este turul de 35 de minute cu Citytrain Vaduz, care oferă o imagine de ansamblu asupra vieții tradiționale montane, istoriei princiare și artei contemporane.

Turiștii pot ajunge la Castelul Vaduz pentru trasee pitorești și panorame spectaculoase sau pot vizita Muzeul Național al Liechtensteinului, Muzeul Timbrelor ori Camera Comorilor. Iubitorii de vin pot face degustări la crama Prințului.

Pasionații de artă modernă pot vizita și Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu foarte modern, cunoscut pentru arhitectura sa de tip „cub negru”.

Pentru schi și drumeții, Malbun este o stațiune apreciată atât iarna, cât și vara, iar cei care iubesc animalele pot participa la tururi ghidate cu lame în zona montană din apropierea localității Triesenberg.

Cei care vor un suvenir diferit își pot ștampila pașaportul la Centrul Liechtenstein din Vaduz.

San Marino: peisaje spectaculoase în cea mai veche republică din lume

Deși este un microstat inclus în patrimoniul mondial UNESCO și cea mai veche republică din lume, San Marino, înconjurat de Italia, rămâne o destinație puțin frecventată. În 2025, a primit puțin peste două milioane de turiști, potrivit Visit San Marino.

Țara oferă panorame impresionante asupra Mării Adriatice și asupra peisajului rural italian.

Cel mai bine este să fie explorată la pas. Vizitatorii pot vedea cele trei turnuri medievale, Cesta, Guaita, datând din secolul al XI-lea, și pitorescul Montale, aflate de-a lungul Drumului Vrăjitoarelor, un traseu cu priveliști spectaculoase spre Adriatica și Apenini.

Turiștii pot vizita Piazza della Libertà și Palazzo Pubblico pentru a înțelege mai bine viața politică a republicii și pentru a vedea schimbarea gărzii, dar și Bazilica neoclasică Sfântul Marin.

Pentru panorame și mai spectaculoase, pot urca cu telecabina Panorama din Borgo Maggiore până în centrul istoric.

Cei pasionați de drumeții pot merge pe traseul Sentiero della Rupe, iar cei interesați de istorie și cultură pot vizita Muzeul de Stat din San Marino și Muzeul de Timbre și Monede. De asemenea, pe străzile pietruite se găsesc numeroase magazine cu timbre, ceramică și produse artizanale.

Kosovo: munți, istorie și atmosferă balcanică

Kosovo, cea mai tânără țară din Europa, nu a intrat încă pe deplin în circuitul turistic european. În 2025, a înregistrat 463.092 de turiști, potrivit Agenției de Statistică.

Țara oferă un amestec aparte de munți spectaculoși, o cultură vibrantă a cafenelelor și o moștenire otomană bogată.

La Prizren, turiștii pot urca la Cetatea Kalaja pentru o panoramă asupra orașului sau pot vizita Moscheea Sinan Pașa, construită în secolul al XVII-lea.

În Priștina, se pot plimba pe Bulevardul Maica Tereza sau pot vedea celebrul monument Newborn. Biblioteca Națională atrage, la rândul ei, prin arhitectura sa brutalistă.

Vizitatorii pot merge și la Mănăstirea Gracanica, inclusă în patrimoniul UNESCO, aflată lângă Priștina, dar și la Mănăstirea Visoki Decani, din secolul al XIV-lea, de lângă Peja.

Pentru natură și aventură, pot alege Munții Rugova sau cascadele Mirusha, ideale pentru trasee și înot. Iubitorii de animale pot vizita și sanctuarul etic al urșilor de lângă Priștina, unde trăiesc foști urși ținuți în captivitate.

Cei care vor să simtă atmosfera locală pot merge în Marele Bazar din Gjakova, cel mai vechi bazar din Kosovo, unde găsesc cafenele și meșteșuguri tradiționale, dar și preparate locale precum flija și qebapa.

Macedonia de Nord: natură spectaculoasă și patrimoniu cultural bogat

Deși locuri precum Lacul Ohrid, aflat în patrimoniul UNESCO, au devenit tot mai cunoscute în ultimii ani, Macedonia de Nord rămâne, în ansamblu, o destinație insuficient explorată. Aproximativ 1,2 milioane de turiști au vizitat țara între ianuarie și noiembrie anul trecut, potrivit Oficiului Național de Statistică.

Macedonia de Nord oferă peisaje frumoase, istorie balcanică și o moștenire culturală bogată.

Capitala Skopje combină arhitectura modernă cu influențele otomane și este cunoscută și ca locul de naștere al Maicii Tereza.

Turiștii pot vizita Lacul Ohrid, unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, biserica Sfântul Ioan Kaneo, din secolul al XIII-lea, orașul vechi din Ohrid sau Mănăstirea Sfântul Naum. Cei pasionați de bijuterii pot cumpăra și perlele tradiționale din Ohrid.

La Skopje, vizitatorii se pot plimba prin Bazarul Vechi, pot vizita Cetatea Kale și traversa Podul de Piatră. În Piața Macedonia pot vedea și numeroase statui monumentale.

Pentru mai multă aventură, turiștii pot face o plimbare cu barca la Peștera Vrelo sau pot merge pe traseele din canion, unde se află și mai multe mănăstiri mici.

Macedonia de Nord are și trei parcuri naționale, Mavrovo, Pelister și Galicica, cu vârfuri înalte, trasee stâncoase, lacuri glaciare și specii rare, precum râsul balcanic și pelicanul dalmațian.

Vizitatorii pot ajunge și în cramele din Valea Vardar, unde pot degusta vinuri locale și rakija, țuica tradițională din fructe.