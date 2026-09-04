Nu au pus piciorul pe uscat de 900 de zile. Doi soți locuiesc pe vase de croazieră și spun că e mai ieftin decât să aibă o casă

Doi soți locuiesc pe vase de croazieră de peste 900 de zile și spun că nu vor să se întoarcă pe uscat FOTO: Profimedia Images

Pentru mulți dintre noi, o croazieră înseamnă doar o vacanță de o săptămână. Dar pentru americanii Jeff Knapp (54 de ani) și soția lui, Debb (55 de ani), nava de croazieră a devenit „acasă”. Cei doi locuiesc la bordul unor vase de lux de peste 900 de nopți consecutive și au deja croaziere rezervate până în aprilie 2028.

Pentru viața lor pe mare cheltuiesc lunar până în 10.000 de dolari (în jur de 8.700 de euri), potrivit Profimedia.

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De 900 de zile practic locuiesc într-o cabină de doar 28 de metri pătrați, dar nu consideră că spațiul limitat este o problemă. „Sufrageria noastră este, de fapt, întreaga navă, și se extinde la ocean și, în fiecare dimineață, la o nouă destinație văzută de la balcon”, povestește Jeff.

Cei doi s-au cunoscut în februarie 2024 la bordul navei Celebrity Ascent. Jeff, originar din New Jersey, și Debb, din Washington, călătoreau atunci fiecare pe cont propriu. La o cafea au descoperit că împărtășesc aceeași pasiune pentru croaziere. Jeff avea deja rezervate încă 34 de călătorii, iar Debb nu mai puțin de 56. Povestea de dragoste a evoluat rapid, iar un an mai târziu Jeff a cerut-o în căsătorie. S-au căsătorit în iunie 2025, la Miami, iar în toamnă au repetat ceremonia chiar la bordul unei nave.

De ce consideră că acest stil de viață este avantajos?

„Dacă scazi ipoteca, chiria, utilitățile, ratele la mașină, asigurările, taxele, reparațiile și cumpărăturile alimentare, pentru noi este clar mai convenabil”, spune Jeff.

În plus, pe mare nu trebuie să se ocupe de curățenie, de tunsul gazonului sau de gătit.

Iar dacă cineva crede că viața lor este monotonă, se înșală, spun ei. „De când ne-am cunoscut, nu ne-am plictisit nici măcar o zi”, afirmă Jeff.

Ceea ce le lipsește este că uneori nu își văd familia aproape un an întreg. Împreună au șase copii adulți și cinci nepoți. Aceștia îi pot vizita oricând la bordul navei pe care călătoresc în acel moment. De aceea, Jeff și Debb nici nu se gândesc, deocamdată, să revină la viața de pe uscat. „Planul nostru este să continuăm astfel pentru totdeauna”, încheie Jeff.