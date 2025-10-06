O nouă tendință în turism. De ce aleg femeile să călătorească singure, mai ales după 45 de ani

Tot mai multe femei aleg să călătorească singure în străinătate. FOTO: Getty Images

Tot mai multe femei aleg să călătorească singure în străinătate, nu doar pentru a evada din rutina zilnică de la serviciu și de acasă, ci și pentru a-și oferi un respiro de la responsabilitățile familiale, o tendință în creștere rapidă în industria turismului britanic, scrie The Guardian.

Companiile de turism din Marea Britanie au raportat o creștere a numărului de rezervări individuale, în special în rândul femeilor mai în vârstă, care aleg adesea să plece fără parteneri pentru a „explora lumea în propriul ritm”.

Operatorii specializați în turism de grup și în activități de „activități ușoare” – cum ar fi drumețiile sau plimbările cu canoea, care nu implică riscuri ridicate – spun că numărul clienților care călătoresc singuri, dar nu sunt neapărat singuri din punct de vedere relațional, este în continuă creștere.

Compania de turism Jules Verne a anunțat că turiștii solo reprezintă 46% din rezervările pentru plecările din anul viitor, în creștere față de 40% în 2023. Aproape 70% dintre aceste rezervări individuale sunt făcute de femei.

Explore Worldwide și Intrepid Travel au declarat, la rândul lor, că rezervările individuale în rândul clienților britanici au crescut cu peste 20% în ultimii doi ani.

În contextul în care organizația britanică a industriei de turism Abta se reunește în această săptămână la convenția anuală din stațiunea Magaluf, în Mallorca (Spania), operatorii de turism afirmă că femeile aleg tot mai des să călătorească libere, fără constrângeri, spre destinații exotice.

Debbie O’Neill, directoarea executivă a companiei Jules Verne, spune că rezervarea unei vacanțe individuale reprezintă o alegere legată de „modul în care vrei să descoperi lumea”. „Mulți dintre călătorii noștri au familii, parteneri și vieți sociale active, dar apreciază și libertatea de a explora în propriile condiții. Participarea la un tur în grup restrâns le oferă ambele lumi: bucuria momentelor împărtășite și libertatea de a-și urma propria curiozitate”, explică ea.

Joanna Reeve, directoarea Intrepid Travel în Marea Britanie, spune că 62% dintre rezervările individuale sunt făcute de femei, majoritatea cu vârste între 45 și 60 de ani. „Aceste cliente ne spun că și-au petrecut ani de zile concentrându-se pe carieră sau pe creșterea copiilor și acum vor să își acorde timp pentru ele însele”, precizează ea.

Timp doar pentru ele însele

Această dorință de a călători nu este împiedicată nici de gusturile, nici de programele diferite ale prietenilor sau membrilor familiei, adaugă Reeve. „De obicei aleg destinații unde pot descoperi culturi diferite, precum Maroc, India sau Peru, dar le plac și drumețiile sau excursiile cu bicicleta în Europa.”

Deși costurile călătoriilor individuale rămân în general mai ridicate, adulții fără copii pot profita de perioadele din afara vacanțelor școlare. Septembrie și octombrie sunt luni de vârf pentru vacanțele solo, potrivit Explore Worldwide. „Călătoriile individuale reprezintă o tendință clară și în creștere. Două treimi dintre persoanele dintr-un grup obișnuit călătoresc singure”, spune Michael Edwards, directorul companiei.

Advantage Travel Partnership, o rețea de agenți de turism independenți, afirmă că membrii săi au înregistrat o creștere „cu două cifre” a rezervărilor individuale în acest an.

„Vedem din ce în ce mai multe persoane care se simt confortabil cu decizia de a călători într-un grup, dar pe cont propriu, fără familie. Tot mai multe oferte sunt create pentru acest segment de piață”, a declarat Julia Lo Bue-Said, directoarea executivă a rețelei, pentru agenția PA.