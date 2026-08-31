O prințesă italiană își închiriază acum palatul, iar turiștii sunt fascinați de experiență. Cât costă o noapte la Ruspoli Bonaparte

5 minute de citit Publicat la 13:06 31 Aug 2026 Modificat la 13:06 31 Aug 2026

Palatul Ruspoli Bonaparte este situat în centrul Romei și combină luxul unui hotel exclusivist cu atmosfera unui palat renascentist FOTO: residenzaruspolibonaparte.com/ Getty Images

O prințesă italiană își deschide porțile palatului familiei din inima Romei pentru turiștii care vor să trăiască, pentru câteva zile, experiența unei vieți aristocratice. Giacinta Ruspoli, care administrează proprietatea împreună cu mama ei, prințesa Maria Pia, transformă reședința istorică Ruspoli Bonaparte într-o destinație exclusivistă, unde oaspeții pot dormi în apartamente decorate cu mobilier de epocă, pot lua masa în decoruri renascentiste și pot asculta direct de la gazdele lor povești despre secole de istorie, scandaluri, iubiri și legende de familie.

În celebrul film „Vacanță la Roma”, jurnalistul american interpretat de Gregory Peck întâlnește o prințesă europeană care călătorește incognito, fără să-i cunoască inițial adevărata identitate. Decorul este Roma anilor ’50, cu plimbări pe Vespa, cafenele, magazine și petreceri animate.

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La mai bine de șapte decenii de la lansarea filmului, turiștii pot descoperi încă multe dintre locurile și atmosfera care au făcut celebra capitala Italiei. Pentru cei care își doresc însă o experiență mai puțin obișnuită, există și posibilitatea de a locui, fie și pentru câteva zile, într-un adevărat palat aristocratic.

Ruspoli Bonaparte Residence, situată în centrul Romei, combină luxul unui hotel exclusivist cu atmosfera unui palat renascentist. Ceea ce o diferențiază de alte proprietăți istorice nu este doar vechimea sa, care datează din secolul al XVI-lea, sau cele patru suite decorate cu mobilier de epocă și tapiserii. Palatul este încă locuit și administrat de familia care îl deține, relatează CNN.

Oaspeții sunt întâmpinați de prințesa Giacinta Ruspoli și de mama ei, prințesa Maria Pia. Giacinta, avocată și jurnalistă înainte de a deveni gazdă și organizatoare de evenimente, se ocupă astăzi de administrarea proprietăților familiei.

Un palat deschis publicului

Cele două prințese spun că nu se consideră simple proprietare ale palatului, ci mai curând păstrătoare ale unei moșteniri pe care vor să o împărtășească.

„Ne considerăm mai degrabă simpli păstrători ai Palazzo Ruspoli Bonaparte. Vremurile s-au schimbat”, spune Giacinta Ruspoli.

Potrivit acesteia, familia dorește să ofere publicului acces la o parte din patrimoniul pe care îl administrează.

„Nu trăim închiși în castelul nostru. Ne place să fim printre oameni și să ne deschidem porțile propriei case”, explică prințesa.

Reședința atrage în special turiști americani, interesați de ideea unui sejur într-un palat locuit încă de aristocrați. Pentru mulți dintre ei, experiența înseamnă o incursiune într-o istorie de familie care se întinde pe parcursul mai multor secole.

Închirierea palatului are și o componentă practică. Veniturile obținute contribuie la finanțarea lucrărilor de întreținere, extrem de costisitoare în cazul unei clădiri istorice. Renovările sunt complicate nu doar de cheltuieli, ci și de procedurile birocratice și de autorizațiile obligatorii pentru monumentele istorice din Italia.

Suite somptuoase și povești de familie

O noapte într-una dintre cele patru suite ale palatului pornește de la aproximativ 470 de dolari și include micul dejun și serviciile unui majordom. Întreaga proprietate poate fi închiriată exclusiv, iar prețurile pornesc de la aproximativ 4.000 de euro pe noapte.

Suitele sunt decorate cu tavane casetate, fresce, mobilier antic, podele din parchet și portrete ale membrilor familiei. Unele dintre ele au verande panoramice și terase private cu vedere spre centrul istoric al Romei.

Pentru oaspeți, însă, unul dintre cele mai importante elemente ale experienței este chiar contactul direct cu proprietarele.

Giacinta și mama sa le povestesc vizitatorilor despre istoria familiei, despre bătălii, scandaluri, povești de dragoste și, inevitabil, despre legendele cu fantome care înconjoară vechiul palat.

Familia Ruspoli își are originile în Evul Mediu, iar numele său este legat de unele dintre cele mai importante perioade ale istoriei italiene. Averea familiei a fost consolidată inclusiv prin relațiile cu Vaticanul.

Palatul are și o legătură directă cu familia Bonaparte. Napoleon al III-lea, nepotul lui Napoleon Bonaparte, a crescut aici în anii 1820, alături de mama sa, Hortense de Beauharnais. O parte dintre operele de artă care se află încă în reședință au fost comandate de aceasta.

Giacinta Ruspoli se ocupă personal de rezervări și de relația cu clienții, dar organizează și evenimente private și tururi personalizate ale palatului.

Una dintre atracțiile clădirii este monumentala scară de la intrare, realizată din marmură. Potrivit tradiției populare, aceasta este considerată una dintre „cele patru minuni ale Romei”.

Interiorul palatului completează atmosfera aristocratică: paturi cu baldachin, canapele masive, pereți acoperiți cu mătase, candelabre din cristal, oglinzi decorative și mobilier realizat din lemn și pietre prețioase.

De la Roma, la un castel din inima Tusciei

Experiența oferită de familia Ruspoli nu se limitează însă la capitala Italiei.

Oaspeții au acces și la Castello Ruspoli, o fostă proprietate de vânătoare a familiei, situată în localitatea Cerveteri, regiunea Tuscia, la aproximativ 50 de kilometri nord de Roma.

Castelul, construit în secolul al XVI-lea și amplasat pe un deal în apropierea coastei Mării Tireniene, a fost recent renovat și urmează să fie transformat într-un hotel boutique cu zece suite.

Deocamdată, turiștii cazați la reședința din Roma pot vizita castelul și pot lua masa aici. Proprietatea găzduiește, de asemenea, evenimente private, nunți, aniversări, petreceri și chiar producții cinematografice.

Renovarea castelului a fost un proces de lungă durată.

„A trebuit să așteptăm ani pentru a obține toate autorizațiile necesare”, spune Giacinta Ruspoli.

După deschiderea oficială, oaspeții vor putea explora grădinile castelului și se vor putea bucura de priveliști care se întind până la mare.

Cerveteri este o zonă cu o istorie veche, cunoscută pentru siturile funerare antice și pentru satele construite pe formațiuni de tuf vulcanic. Castelul se află în vechea zonă fortificată a localității, ale cărei ziduri datează din secolul al IV-lea î.Hr.

Construit inițial ca punct de apărare împotriva inamicilor care se îndreptau spre Roma, castelul a devenit, de-a lungul timpului, refugiul rural al familiei Ruspoli. Strămoșii Giacintei își petreceau aici verile și toamnele și organizau partide de vânătoare în pădurile de castani din împrejurimi.

O experiență aristocratică între oraș și natură

Scara principală a castelului, suficient de largă pentru a permite odinioară trecerea unei trăsuri, este dominată de trofee de vânătoare.

Sala principală, impresionantă prin dimensiuni și arhitectură, este folosită astăzi pentru cine și banchete. Un șemineu uriaș amintește de perioada în care castelul era locuit și încălzit prin focuri masive de lemne.

Suitele sunt decorate cu fresce care înfățișează scene bucolice și mitologice, iar loggia castelului este folosită pentru cine private și seri cu cocktailuri, cu vedere spre piața localității.

„În weekend îi ducem pe oaspeții noștri din Roma să viziteze castelul din Cerveteri. La cerere, pot lua parte la cine exclusive, cu preparate autentice din această zonă”, spune Giacinta Ruspoli.

Pentru prințesă, cele două proprietăți oferă turiștilor șansa de a descoperi două lumi diferite: Roma, cu grandoarea și agitația sa, și peisajul rural al Tusciei, cu liniștea și natura sa.

Iar toate acestea pot fi trăite, pentru câteva zile, din interiorul unei lumi aristocratice care, departe de a rămâne închisă între zidurile palatelor, își deschide acum porțile către vizitatori.