O sferă uriașă, care arată ca globul pământesc, aduce experiența imersivă futuristă în Capitala SUA. Ce este „Sphere Washington D.C.”

Proiectul Sphere Washington D.C.. Sursa foto: Facebook/ Sphere

Zona metropolitană Washington D.C. se pregătește să găzduiască una dintre cele mai avansate locații de divertisment din lume din punct de vedere tehnologic. Sphere Entertainment Co. a anunțat planurile pentru dezvoltarea unei noi arene Sphere la National Harbor (Portul Național), în statul Maryland, marcând a doua locație de acest gen din Statele Unite și prima care va utiliza un model de design la scară mai redusă. Proiectul revoluționar de stadion și spațiu pentru evenimente reprezintă un nou capitol în arhitectura divertismentului imersiv, potrivit Illustrarch.

Situat la doar 15 minute de capitala SUA, proiectul Sphere Washington D.C. este pregătit să transforme peisajul divertismentului din regiunea DMV (District of Columbia, Maryland, Virginia). Dezvoltarea reunește Sphere Entertainment, statul Maryland, comitatul Prince George’s și compania Peterson Companies într-un parteneriat ce promite beneficii economice, culturale și comunitare semnificative pentru întreaga regiune.

MSG Sphere Las Vegas s-a deschis în septembrie 2023 și s-a impus rapid ca un reper arhitectural și tehnologic. Proiectată de Populous, arena din Las Vegas a costat 2,3 miliarde de dolari și a fost clasată pe primul loc în topurile Billboard și Pollstar din 2025 privind cele mai profitabile locații de divertisment la nivel mondial.

„Obiectivul nostru a fost întotdeauna să creăm o rețea globală de Spheres în orașe orientate spre viitor”

Proiectul MSG Sphere a pornit ca o viziune ambițioasă a lui James L. Dolan, președinte executiv și CEO al Sphere Entertainment.

Conceptul a urmărit crearea unui nou mediu experiențial care să împingă limitele divertismentului live prin tehnologii avansate și experiențe imersive.

După succesul din Las Vegas, compania a conceput planuri pentru Spheres de diferite dimensiuni, adaptabile mai multor piețe la nivel global.

„Obiectivul nostru a fost întotdeauna să creăm o rețea globală de Spheres în orașe orientate spre viitor”, a declarat James L. Dolan. „Sphere este un nou mediu experiențial.”

Locația de la National Harbor este prima arenă la scară mai mică, gândită pentru piețe care nu pot susține modelul de mari dimensiuni din Las Vegas.

Tehnologie de ultimă generație

Arena Sphere Washington D.C. va avea o capacitate de aproximativ 6.000 de locuri, semnificativ mai puțin decât cea din Las Vegas, care poate găzdui până la 20.000 de persoane, incluzând spațiile în picioare. În ciuda dimensiunii reduse, noua locație va integra toate tehnologiile emblematice Sphere.

Ecran LED interior 16K, exosferă LED la exterior

Interiorul va include un ecran cu rezoluție 16K x 16K, descris de companie drept cel mai mare și performant ecran LED de acest tip din lume. Display-ul panoramic creează un mediu vizual complet imersiv, care învăluie publicul.

La fel ca în Las Vegas, arena va avea o „Exosferă” LED la exterior, capabilă să afișeze conținut artistic sau comercial. Această fațadă spectaculoasă transformă clădirea într-un reper vizual distinct în întreaga zonă.

Tehnologie audio imersivă și efecte 4D

Sistemul Sphere Immersive Sound utilizează tehnologii de tip beamforming și wave field synthesis pentru a oferi sunet de calitate de concert în fiecare loc din sală, cu claritate și uniformitate remarcabile.

Locația va integra scaune cu tehnologie haptică și efecte de mediu 4D, inclusiv miros, vânt, ceață și variații de temperatură, pentru a crea experiențe multisenzoriale complete.

Lecțiile din Las Vegas

Arena din Las Vegas dispune de un ecran interior LED de aproximativ 15.000 de metri pătrați, cu o înălțime de 73 de metri, care înconjoară complet publicul.

Construcția, începută în 2019, a ajuns la un cost final de 2,3 miliarde de dolari, devenind cea mai scumpă locație de divertisment din istoria orașului.

Proiectul din Washington D.C., evaluat la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, beneficiază de circa 200 de milioane de dolari sub formă de stimulente de stat, locale și private. Dimensiunea mai redusă ar trebui să permită un control mai eficient al costurilor și termenelor.

Impact economic major

Impactul economic estimat al Sphere National Harbor ar putea depăși 1 miliard de dolari anual după deschidere. În faza de construcție sunt estimate aproximativ 2.500 de locuri de muncă, iar ulterior circa 4.750 de posturi permanente.

Autoritățile locale consideră proiectul unul dintre cele mai mari demersuri de dezvoltare economică din istoria comitatului Prince George’s.

Programul ar urma să includă producții originale Sphere Experiences — create special pentru tehnologiile arenei — dar și rezidențe de concerte și evenimente speciale. La Las Vegas au avut rezidențe artiști precum U2, Phish, Dead & Company, Eagles și Backstreet Boys.

Combinația dintre ecranul LED panoramic, sunetul spațializat și efectele 4D creează ceea ce compania descrie drept „o experiență de realitate virtuală fără ochelari VR” — o formă nouă de divertisment ce îmbină spectacolul live cu tehnologia digitală imersivă.

Prin aducerea acestei tehnologii revoluționare la National Harbor, Sphere Washington D.C. promite să devină un nou reper arhitectural și turistic pentru regiunea capitalei americane, atrăgând vizitatori din întreaga țară și din lume.