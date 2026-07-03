Palas Iași, primul proiect mixed-use de regenerare urbană din România, se modernizează: Investiție de 80 de milioane de euro

Ansamblul mixed-use Palas Iași. Foto: Palas Iași

Palas Iași, una dintre cele mai performante destinații de shopping și business din țară, trece printr-un proces amplu de remodelare, început încă de anul trecut. IULIUS anunța atunci prima etapă a transformării ansamblului mixed-use pe baza unui concept realizat de Foster + Partners, unul dintre cele mai importante birouri de arhitectură din lume, asociat cu proiecte emblematice, precum Apple Park din California, sediul Bloomberg din Londra și multe altele. Investiția este de 80 de milioane de euro și combină intervențiile arhitecturale, extinderea suprafețelor comerciale și recalibrarea ofertei de retail pentru publicul său.

Ansamblul atrage peste 22 de milioane de vizite anual și este cel mai performant centru comercial din afara Capitalei, atât în materie de trafic, cât și de vânzări pe metrul pătrat. În același timp, Palas are o componentă majoră de office, cu 14.000 de angajați și 70 de companii, precum și un parc de 5 hectare și o infrastructură de evenimente și petrecere a timpului liber care îl transformă într-un veritabil centru de gravitație pentru oraș și pentru întreaga regiune.

Miza nu este una de simplă modernizare, ci de repoziționare. În retailul mare, activele dominante nu își pot permite să aștepte erodarea formulei care le-a adus succesul. Ele trebuie să se actualizeze înainte ca piața să le oblige. La 14 ani de la inaugurare, Palas, un proiect deja matur și performant, a decis începerea unui nou ciclu de dezvoltare, într-un moment în care marile centre comerciale nu mai concurează doar prin dimensiune, ci prin capacitatea de a livra experiențe mai bune, fluxuri mai coerente și un mix comercial puternic.

Concept remodelare Palas Iași. Foto: Palas Iași

„Privim succesul pe care îl are Palas Iași drept o responsabilitate, pentru că reprezintă impactul pe care ni l-am angajat pentru comunitate și pe care ne asumăm să-l amplificăm. De aceea, scopul demersului este de a suplimenta suprafața de retail disponibilă, astfel încât să putem oferi noi branduri sau noi concepte ale retailerilor prezenți, dar, mai ales, de a plusa pe lista experiențelor cu mai multe opțiuni de relaxare și entertainment”, a declarat Gabriel Iațco, Shopping Center Manager Palas Iași.

Evenimente pentru toate vârstele și experințe de shopping, fără întrerupere

Intervenția actuală asupra Palas ridică investiția grupului IULIUS în centrul Iașului la peste 520 de milioane de euro, incluzând și Palas Campus. Procesul de remodelare este derulat etapizat, pe parcursul a circa trei ani, fără întreruperea activității.

„Lucrăm etapizat, în zone restrânse, astfel încât Palas să rămână pe toată durata lucrărilor o destinație funcțională, atractivă și confortabilă pentru public. Obiectivul nostru este ca oamenii să continue să se bucure de shopping, de restaurante și de timpul petrecut aici, în timp ce proiectul evoluează în jurul lor. Ne bucurăm că avem alături de noi retailerii, care își doresc să facă parte din această transformare și să ofere publicului concepte actualizate, împărtășindu-ne preocuparea de a le oferi cele mai bune experiențe clienților noștri”, a adăugat Gabriel Iațco.

Foto: Palas Iași

Între timp, Palas rămâne principala scenă urbană în materie de evenimente din regiunea de nord-est, oferind publicului larg acces la experiențe din sfere extrem de diverse, de la concerte de muzică clasică, festivaluri de muzică și de artă stradală, competiții sportive, evenimente educative pentru copii, până la proiecții cinematografice în aer liber. De altfel, Palas continuă să rămână în topul preferințelor pentru timpul liber și shopping, reunind atât cel mai variat mix de restaurante și cafenele concept din regiune, cât și branduri unice în regiune sau apreciate.

Iar acestea se vor amplifica, odată cu procesul de remodelare, în urma căruia suprafața de retail a Palas Iași va ajunge până la 80.000 mp închiriabili, de la 64.000 mp cât are în prezent. Extinderea va permite introducerea unor branduri noi, chiar și în premieră regională, dar și dezvoltarea cu noi concepte în formate mai mari ale retailerilor deja prezenți. Printre noutățile în proiect, inaugurate deja sau care urmează, se numără: Furla, Oltre, Crocs, Sport Guru, All Mountain, KIKO Milano, Hamza, Retro Future, JD Sports, Buzz Sneaker Station, Rituals, LEGO, L’Occitane, Stay Fit Gym, Popeyes și Sport Vision. În continuare, unul dintre cele mai puternice nume așteptate este Primark, care va întări profilul Palas ca destinație regională pentru shopping.

Dincolo de comercial, conceptul arhitectural merge mult în direcția de verde, lumină naturală și experiențe variate. Parcului deja foarte îndrăgit de public i se vor adăuga zone cu apă, locuri interactive pentru copii și spații pentru evenimente în aer liber. În paralel, vestigiile arheologice și elementele istorice sunt păstrate în peisaj, iar motive tradiționale locale vor fi integrate în design pentru a ancora proiectul în contextul său cultural.

Printre intervențiile cele mai vizibile se numără reconfigurarea Atriumului. Acesta este regândit astfel încât să se deschidă și mai mult către Palatul Culturii și către parc, printr-o piațetă publică interior-exterior și printr-o nouă fațadă vitrată, de la pardoseală până la tavan. Această mișcare schimbă nu doar estetica locului, ci și modul în care circulă publicul și percepe spațiul. Și centrul de evenimente va fi relocat și modernizat, urmând a oferi patru săli și o capacitate totală de 1.000 de persoane.