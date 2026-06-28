Poți călători prin toată Olanda cu trenul pentru 49 de euro pe lună, în această vară

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Olanda vine cu o ofertă care face turismul cu trenul mai accesibil și mai puțin costisitor. Iată cum poți profita la maximum de ea și unde altundeva în Europa poți economisi la călătoriile feroviare, scrie Euronews.

Turismul lent câștigă tot mai mult teren, pe măsură ce tot mai mulți turiști aleg să petreacă mai mult timp într-o singură destinație și să se cufunde cu adevărat în cultura locală. Iar acum că Olanda a lansat un abonament de tren accesibil pentru vară – care oferă călătorii nelimitate la nivel național în afara orelor de vârf, în weekenduri și de sărbători legale, pentru 49 de euro pe lună – credem că am găsit locul perfect pentru a îmbrățișa această tendință.

Cum funcționează abonamentul

Schema se numește NS Flex Dal Vrij și a fost lansată de Nederlandse Spoorwegen (NS), compania națională de căi ferate, în parteneriat cu guvernul olandez. Abonamentul oferă călătorii nelimitate în toată țara pentru 49 de euro pe lună, pentru maximum două luni. În mod obișnuit, un abonament lunar costă 127,95 de euro.

„Oricine cumpără un abonament până pe 30 iunie poate călători nelimitat cu trenul în afara orelor de vârf”, a transmis operatorul feroviar, adăugând că de la Groningen până la Middelburg și de la Maastricht până la Den Helder, întreaga țară este la îndemâna călătorilor.

Rețeaua feroviară olandeză acoperă aproximativ 400 de gări. Unele dintre ele, cum ar fi Haarlem Central sau Leiden, sunt încărcate de istorie, în timp ce gările mai mari și mai moderne, precum cele din Amsterdam și Utrecht, oferă trenuri dotate cu prize USB, ecrane digitale cu știri și informații despre rute, dar și Wi-Fi.

Când și unde poți folosi abonamentul

Abonamentul lunar este valabil în afara orelor de vârf: de luni până vineri între 9:00 și 16:00, respectiv între 18:30 și 6:30 dimineața. În weekend, călătoriile nelimitate sunt disponibile de vineri de la ora 18:30 până luni la 4:00 dimineața.

Cu excepția trenurilor Eurostar, abonamentul poate fi folosit pe toate rutele operate de NS – ceea ce înseamnă că din Amsterdam poți ajunge la Utrecht în jumătate de oră sau la Haga în aproximativ 50 de minute. La destinație, poți continua cu autobuzul, tramvaiul sau metroul (la tarif standard) ori poți închiria o bicicletă.

Gări care merită o vizită în sine

Puține țări se pot lăuda cu fastul Regatului Olandez. Cu aproximativ 600 de castele și conace, monumentele seculare cu turnurile lor înalte și grădinile întinse oferă o fereastră autentică spre viața nobilimii de altădată.

Orașul Baarn, situat în inima țării și cunoscut ca reședință a Palatului Soestdijk, găzduiește una dintre cele mai mici gări din Olanda – Soestdijk. Ce îi lipsește în dimensiuni compensează prin eleganță: a servit cândva membrii familiei regale olandeze și se află la doar zece minute de pedalat față de palat.

Dacă frumusețea arhitecturală este prioritatea ta, Groningen Central a fost desemnată de olandezi „Cea mai frumoasă gară din Țările de Jos” în primul sondaj național organizat de NS, cu 10.000 de voturi exprimate. Renumită pentru panourile sale de faianță create de artistul F.H. Bach, gara este cu adevărat spectaculoasă.

În sudul țării, gara Rotterdam Blaak este un nod de transport unde converg trenul, metroul, tramvaiul și autobuzul. La nivelul străzii, călătorii pot admira cupola transparentă de 35 de metri diametru – care amintește de o farfurie zburătoare – creată de LI Vákár, înainte de a se îndrepta spre tramvai. Un nivel mai jos se află metroul, iar și mai adânc, tunelul feroviar care deservește atât rutele naționale, cât și pe cele internaționale.

Și în alte țări din Europa există oferte atractive

Chiar peste graniță, în Germania, Deutsche Bahn oferă și ea reduceri pentru cei care vor să exploreze țara până în septembrie. Prin inițiativa Super Sparpreis Last Minute, rezervările făcute sâmbăta și duminica pentru călătorii din săptămâna următoare pot ajunge la prețuri de doar 6,99 euro la clasa a doua pe trenurile intercity.

În zona mediteraneană, Renfe, compania națională de căi ferate a Spaniei, pune la dispoziție Spain Rail Pass – ideal pentru turiștii care nu sunt rezidenți și vor să descopere rețeaua feroviară extinsă a țării. Pasul permite alegerea numărului de călătorii, a clasei și a destinațiilor – de la orașe Patrimoniu UNESCO precum Toledo, Cuenca, Segovia și Ávila, până la Granada sau Córdoba.

Pentru cei care vor să exploreze Marea Britanie, BritRail Great Britain Pass pune întreaga rețea feroviară națională la dispoziția călătorilor, cu opțiuni flexibile sau consecutive, la clasa întâi sau a doua, valabile în Anglia, Scoția și Țara Galilor. Prețurile pornesc de la 141 de euro.