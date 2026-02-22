Regatul subteran de sare care a devenit una dintre cele mai ciudate atracții din Europa. Este și catedrală, și relicvă, și parc tematic

De-a lungul secolelor, minerii de la Wieliczka au creat nouă niveluri de tuneluri și camere care ajung la 330 de metri sub pământ. Foto: Zhang Fan/Xinhua/Sipa USA via CNN Newsource

La sud-est de Cracovia, al doilea oraș ca mărime din Polonia, se află tărâmul subteran al Minei de Sare Wieliczka, o parte fiind catedrală, una relicvă industrială și o altă parte parc tematic. În fiecare zi, până la 9.000 de vizitatori coboară în mină, declarată Patrimoniu Mondial UNESCO în 1978. Producția de sare de la Wieliczka s-a încheiat în 1996 dar, chiar și după 700 de ani de funcționare și peste 240 km de tuneluri săpate în subteran, aceasta continuă să existe ca atracție turistică, scrie CNN.

De-a lungul secolelor, minerii de la Wieliczka au creat nouă niveluri de tuneluri și camere care ajung la 330 de metri sub pământ. Astăzi, aproximativ 2% din ceea ce au creat rămâne deschis publicului.

Însoțiți de ghizi, vizitatorii pot parcurge traseul turistic clasic, puțin peste trei kilometri în aproximativ două ore, sau pot opta pentru „traseul minerilor”. În aventura de trei ore, li se oferă o lanternă frontală, o cască și un absorbant de monoxid de carbon de urgență.

Traseul turistic începe cu coborârea celor 380 de trepte, sau cu o plimbare cu liftul. Pasajele labirintice duc la camere conservate, scobite manual în stâncă. Astăzi, acestea sunt pline de statui, sculpturi și candelabre grandioase care trasează istoria minei și oferă o perspectivă asupra vieții celor care au lucrat acolo. Traseul turistic se termină la al treilea nivel subteran, la 146 de metri sub pământ. Traseul minerilor se întinde între adâncimi de 57 și 100 de metri.

„Pereții de sare nu sunt albi deoarece clorura de sodiu nu este pură”, explică ghidul turistic Patrycja Antoniak, în timp ce își îndeamnă vizitatorii să lingă suprafețele.

„90-95% din rocă este sare, clorură de sodiu, iar impuritățile dau sării culoarea gri”, spune ea.

În Wieliczka, amestecul include și alte minerale, precum și nisip, nămol și argilă. În ciuda culorii, este totuși comestibilă.

Halitul, denumirea corectă pentru sare gemă, se formează atunci când corpurile antice de apă se evaporă. Unele zăcăminte au o vechime de sute de milioane de ani. Cel de la Wieliczka este relativ tânăr: are aproximativ 13,5 milioane de ani.

Mișcarea tectonică din Munții Carpați a împins ulterior straturile de sare mai aproape de suprafață, făcându-le mai ușor de găsit. Wieliczka conține atât zăcăminte „stratificate”, cât și zăcăminte „în bulgări”, unde se află cele mai ornamentate camere. Minerii le-au dăltuit centimetru cu centimetru până în 1743, când a fost introdus praful de pușcă. Burghiele mecanice au urmat aproximativ 150 de ani mai târziu.

Pentru a preveni prăbușirea, minerii au lăsat un strat de sare în fiecare cameră. Astăzi, structurile sunt consolidate cu inginerie modernă, inclusiv tije din fibră de sticlă introduse în pereți.

Istoria minei de sare

Excavațiile au început la sfârșitul secolului al XIII-lea, deși sarea fusese mult timp esențială pentru viața de aici. Comunitățile preistorice fierbeau apa din izvoarele sărate, evaporând-o pentru a colecta sarea care era comercializată drept monedă de schimb.

Pe măsură ce cererea a crescut, au fost săpate fântâni pentru a accesa saramura, urmate de puțuri. Într-unul dintre aceste puțuri au fost descoperite primele bucăți de sare gemă la sfârșitul anilor 1200.

Foto: Heritage Images/Hulton Archive/Getty Images via CNN Newsource

În secolul al XIV-lea, mina a devenit o resursă regală sub regele Cazimir al III-lea al Poloniei. Cunoscut sub numele de Cazimir cel Mare, acesta a recunoscut puterea economică a sării. Veniturile din extracție au reprezentat până la o treime din veniturile tezaurului regal în timpul domniei sale, o bogăție care a contribuit la finanțarea primei universități din Polonia. Până la sfârșitul secolului al XV-lea, Wieliczka producea între 7.000 și 8.000 de tone de sare anual.

Viața în mină era solicitantă, deși nu la fel de periculoasă ca în alte forme de minerit.

„Nu era o muncă rea datorită aerului bun, rocii moi și zilei de lucru scurte. Nu era ușor aici, dar era mai ușor decât în ​​alte mine”, spune Antoniak.

Totuși, munca era istovitoare. Excavarea unei singure camere putea dura decenii, adesea traversând generații ale aceleiași familii. Printre cele mai periculoase munci se numărau cele ale așa-numiților „penitenți”, care ardeau excesul de metan din camere pentru a preveni exploziile.

Condițiile erau mai dure pentru caii introduși în anii 1500 pentru a acționa scripeții care ridicau sarea la suprafață. Odată ajunși în subteran, animalele nu au mai văzut niciodată lumina zilei. O trăsură trasă de cai se află și astăzi într-una dintre camere.

Mina a căpătat un rol mai întunecat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Sub ocupația nazistă, a fost transformată într-o fabrică subterană de producere a componentelor pentru aeronave. Muncitori forțați, prizonieri din lagărul de concentrare Płaszów din apropiere, inclusiv mulți evrei maghiari, lucrau acolo, cărora li se interzicea să vorbească cu minerii obișnuiți. Operațiunea a durat doar câteva luni. Umiditatea și sarea s-au dovedit nepotrivite pentru prelucrarea metalelor.

Deși mineritul a încetat, producția de sare continuă. Apa care pătrunde în pereți pompată la suprafață, saramura este evaporată, lăsând în urmă cristale într-un proces similar cu cel al producției de sare de mare. Peste 10.000 de tone sunt produse anual.

O atracție turistică de 300 de ani

Turismul la Wieliczka datează de la începutul secolului al XVIII-lea. Vizitatorii participau odinioară la spectacole de artificii în încăperi și făceau plimbări cu barca pe un lac subteran cu saramură. Oaspeți importanți veneau chiar mai devreme, inclusiv astronomul polonez Nicolaus Copernicus, despre care se crede că a vizitat mina în 1493.

„A fost primul «turist» din mină, prima persoană care a venit nu să muncească, ci să-i vadă pe mineri tăind și transportând sare”, spune Antoniak. O sculptură în sare a lui Copernic a fost instalată într-o cameră în 1973.

Pentru mulți vizitatori, punctul culminant este Capela Sf. Kinga, o vastă biserică subterană sculptată într-o fostă cameră minieră. Este dedicată lui Kinga, prințesa maghiară din secolul al XIII-lea și sfânta patroană a minerilor de sare.

Legenda spune că Kinga i-a cerut tatălui ei o zestre de sare gemă când s-a căsătorit cu un duce polonez. După ce acesta i-a oferit cea mai mare mină de sare din Ungaria, ea și-a aruncat inelul de logodnă într-un puț de acolo. Se spune mai târziu că inelul a fost găsit în Polonia, încorporat într-o bucată de sare descoperită lângă Cracovia - posibil la Wieliczka.

Sculptată timp de peste 67 de ani de trei mineri, Józef Markowski, Tomasz Markowski și Antoni Wyrodek, capela a fost finalizată în 1964. Liturghia se ține și acum aici, duminica, și la ocazii speciale, inclusiv nunți. O scară amplă duce în cameră, unde scene biblice sunt sculptate în pereți, alături de un altar din rocă de sare și candelabre din cristale de sare.

Foto: Artur Widak/Anadolu Agency/Getty Images via CNN Newsource

Bungee jumping în subteran

Astăzi, Wieliczka nu este doar un muzeu, ci și un loc de desfășurare a evenimentelor. Două camere au fost dotate cu podele din lemn pentru gale și evenimente private. Una, înaltă de aproape 36 de metri, a găzduit un bungee jumping și chiar o plimbare cu balonul cu aer cald.

Există, de asemenea, un centru spa, situat la 142 de metri sub pământ, specializat în tratamente respiratorii.

Foto: Omar Marques/Getty Images via CNN Newsource

„E sănătos aici, nu ca într-o mină de cărbune, unde e prăfuit și e greu de respirat. Minerii de sare nu suferă de pneumonie neagră și trăiesc mai mult decât alți mineri. Aerul este aproape lipsit de bacterii”, spune Antoniak.

Proprietățile antiseptice ale sării și capacitatea sa de a absorbi umezeala ajută la limitarea microorganismelor dăunătoare.

„Aerul este saturat cu minerale. Nu este poluat cu praf, cu polen. Este bine pentru persoanele cu alergii, de exemplu, să respire aici, sub pământ”, spune ea.

Deși nu mai este o mină activă, Wieliczka încă angajează sute de mineri. Întreținerea sitului necesită multă muncă, cea mai mare amenințare fiind apa, care poate slăbi structura cavernei.

„Mulți mineri au ca treabă să colecteze apa și să o pompeze la suprafață. Trebuie să se asigure că este sigură pentru a putea permite vizitatorilor să intre. Așa că se asigură că structurile din lemn susțin încă tavanul”, explică Antoniak.

Astăzi, peste 380 de mineri lucrează pentru a proteja complexul subteran de daunele provocate de apă și pentru a conserva excavațiile.