Satul abandonat de pe o insulă chineză care a fost complet înghițit de natură. Ce s-a întâmplat după ce au apărut primele imagini cu el

3 minute de citit Publicat la 07:00 12 Oct 2025 Modificat la 07:00 12 Oct 2025

Satul abandonat Houtouwan de pe o insulă chineză a devenit mai recent o destinație turistică neobișnuită FOTO: Profimedia Images

Un sat complet abandonat în urmă cu ani de zile a devenit mai recent o destinație turistică neobișnuită. Satul nu s-a năruit, așa cum se întâmplă cu clădirile ori drumurile abandonate, cu pur și simplu a fost înghițit de natură și oferă imagini extrem de pitorești.

Satul abandonat Houtouwan se află pe insula Shengshan, care este parte a arhipelagului Shengsi, de pe coasta de est a Chinei, și a devenit o senzație pe internet.

Houtouwan a fost cândva un sat pescăresc prosper, având în anii 1980 o populație de peste 3.000 de locuitori. Totuși, din cauza locației sale izolate și greu accesibile, locuitorii au început să plece în anii ’90, potrivit CNN.

În 2002, satul a fost oficial depopulat și comasat cu o localitate din apropiere.

După decenii de abandon, casele goale ale satului de pe stânci, orientate spre ocean — unele încă mobilate — au fost acoperite complet de un covor de plante agățătoare luxuriante.

Houtouwan a devenit celebru printre internauții chinezi încă din 2015, când o serie de fotografii fascinante ale satului pustiu au devenit virale. Oamenii au început să-l viziteze.

Dar în loc să se bucure de noua popularitate, autoritățile arhipelagului Shengsi au privit cu prudență valul de turiști. „Liniile noastre telefonice sunt blocate, iar numărul turiștilor care vin în Houtouwan crește”, declara la acea vreme Chen Bo, un oficial al insulei Shengshan. „Houtouwan din Shengshan nu dispune încă de condițiile necesare pentru a fi deschis turiștilor… Îi rugăm pe vizitatori să se abțină pentru moment”.

Dar între timp lucrurile s-au schimbat, iar satul este pregătit să primească turiști.

Drumeția prin Houtouwan

După ani de planificare, Houtouwan - deși rămâne o destinație destul de izolată - a implementat câteva măsuri noi pentru a controla și valorifica interesul turistic.

O platformă de observare a fost inaugurată în 2017, oferind o panoramă asupra satului de la distanță, contra unui tarif de 3 dolari.

Vizitatorii pot face drumeții prin satul de pe coline pentru o taxă de 8 dolari. Panouri de avertizare au fost montate lângă casele abandonate, pentru a avertiza turiștii asupra riscului de prăbușire al structurilor degradate.

Celebritatea satului Houtouwan a impulsionat industria turistică a insulei Shengshan.

Au apărut numeroase pensiuni și cazări de tip „bed-and-breakfast” pe insulă, însă nu chiar în interiorul satului.

Potrivit rapoartelor locale, satul primește în jur de 100.000 de vizitatori pe an, generând venituri de aproximativ jumătate de milion de dolari.

O excursie populară de weekend din Shanghai

Arhipelagul Shengsi, situat la aproximativ 65 de kilometri de Shanghai, este singurul arhipelag din China declarat oficial Zonă Națională Pitorească.

Cu peste 400 de insulițe, arhipelagul este o destinație populară pentru escapadele de weekend din Shanghai.

Shengshan este cea mai estică insulă și, împreună cu insula vecină Gouqi, este renumită pentru fructele de mare.

Aici se află una dintre cele mai mari ferme piscicole din China.

Cum se ajunge pe insulă

Cea mai bună perioadă pentru a vizita satul este vara — când vegetația este în plină înflorire.

Drumul până în Houtouwan nu este simplu. Serviciile de feribot între China continentală și insula Gouqi (care este legată de Shengshan printr-un pod) sunt limitate.

Un feribot pleacă zilnic din portul Shenjiawan din Shanghai (la ora 9:25). Vizitatorii trebuie să cumpere biletele și să ia autobuzul de la Centrul Turistic Podul Nanpu din Shanghai la ora 7:15.

Călătoria cu autobuzul durează aproximativ o oră și jumătate, iar cea cu feribotul aproximativ 3 ore și jumătate. Acesta te lasă pe insula Gouqi, de unde poți lua un taxi local până la Houtouwan.

Un alt feribot pleacă din portul Zhoushan Shenjiamen Banshengdong (la ora 7:45) spre insula Gouqi.

Cei care vor să viziteze satul trebuie să-și rezerve biletele din timp, din cauza disponibilității limitate.