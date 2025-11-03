Scandal în Bali din cauza unui lift de sticlă de 182 de metri pe cea mai fotografiată stâncă

2 minute de citit Publicat la 14:24 03 Noi 2025 Modificat la 14:24 03 Noi 2025

Autoritățile din Bali au oprit construcția unui lift de sticlă de 182 de metri amplasat pe una dintre cele mai fotografiate stânci. FOTO: Hepta

Autoritățile din Bali au oprit construcția unui lift de sticlă de 182 de metri amplasat pe una dintre cele mai fotografiate stânci, după ce proiectul a stârnit un val de indignare pe motiv că ar afecta mediul scrie BBC.

Liftul de pe plaja Kelingking, realizat de compania chineză China Kaishi Group, urma să facă mai ușor accesul turiștilor către plajă.

Însă fotografiile care arată primele lucrări de tăiere a stâncii, denumită „stânca T-Rex” datorită formei sale, au devenit virale pe rețelele sociale, provocând furie printre localnici și turiști, care spun că proiectul distruge frumusețea naturală a zonei și accelerează eroziunea. Autoritățile au constatat, de asemenea, că proiectul nu obținuse toate autorizațiile necesare.

„E păcat că priveliștea superbă a plajei Kelingking a fost distrusă de acest proiect de lift”, a declarat localnicul Made Sediana pentru publicația The Bali Sun. „Turiștii vin în Nusa Penida pentru peisajele naturale, nu pentru lifturi.”

„E o prostie. Turiștii vin în Bali pentru a se bucura de natură, pentru că în țările lor sunt deja destule clădiri înalte. Asta doar agravează situația”, a scris un alt internaut.

Senatoarea din Bali Niluh Djelantik, una dintre cele mai vocale voci împotriva construcției, a spus: „Cu mult înainte ca liftul să fie construit, ne-am exprimat deja opoziția. Riscurile sunt prea mari.” „Bucurați-vă de frumusețea Bali-ului în mod înțelept; nu creați căi care par să-i ducă pe turiști direct spre dezastru”, a scris ea într-o postare pe Facebook, cu o zi înainte ca autoritățile să anunțe suspendarea lucrărilor.

Deocamdată nu este clar pe ce durată va fi suspendat proiectul.

Unii localnici au cerut autorităților să repare treptele care leagă stânca de plajă, în loc să investească în astfel de „proiecte doar pentru orgolii”. Potrivit presei locale, construcția liftului era estimată la 12 milioane de dolari (5,8 milioane de lire sterline).

În prezent, coborârea de pe stâncă până la plajă durează între 45 și 60 de minute pe o potecă abruptă, iar urcarea înapoi poate depăși două ore.

Alți locuitori și turiști au avertizat că un acces mai ușor către plajă ar putea crește riscul de accidente la înot. Deși priveliștea de la Kelingking Beach este spectaculoasă, înotul este interzis din cauza țărmului îngust și a valurilor mari. Cu toate acestea, mulți turiști ignoră avertismentele, ceea ce a dus la numeroase accidente și decese.

Investițiile chineze în Bali sunt în creștere. De exemplu, compania ChangYe Construction Group a investit 3 miliarde de dolari pentru construirea celui de-al doilea aeroport al insulei, într-un parteneriat cu firma locală PT BIBU Panji Sakti.