Spania se pregătește de un „Super Septembrie”. Turiștii caută soarele de la finalul sezonului de vară

Madrid, Spania. sursa foto: Getty

Septembrie trăiește un moment de glorie printre turiști, care schimbă vârful verii pentru soarele de final de sezon, aglomerația mai mică și biletele mai ieftine, scrie Euronews.

Pentru cei mai mulți, septembrie ar putea părea o lună puțin probabilă pentru o vacanță. E luna în care vara se apropie de sfârșit, iar copiii se întorc la școală.

În ultimii trei ani, însă, tendința a mers exact în direcția opusă.

Raportul Travel Trends 2026 al ABTA scoate în evidență fenomenul „Super Septembrie”, pe fondul unui număr tot mai mare de turiști care aleg această lună pentru a pleca în străinătate.

Din 2023 încoace, intenția călătorilor de a-și petrece concediul peste hotare în septembrie a crescut constant: aproape un sfert dintre ei (24%) spuneau în 2025 că plănuiesc o vacanță în această lună. E o creștere față de 23% în 2024 și 17% în 2023. ABTA se așteaptă ca tendința să continue.

Nu doar datele ABTA indică popularitatea în urcare a lui septembrie.

„Observăm o schimbare clară în felul în care turiștii europeni abordează începutul sezonului intermediar”, a declarat Travel Marcin Starkowski, Group PR Manager la agenția de turism online eSky.com.

„Sezonul intermediar” (shoulder season) se referă la lunile mai liniștite de dinaintea și de după vârful de sezon al unei destinații, care le oferă vizitatorilor mai puțină aglomerație și, adesea, un raport mai bun calitate-preț.

”Septembrie devine o lună tot mai atractivă pentru călătorii, îmbinând vremea prielnică cu prețuri mai mici, mai puțină aglomerație și mai multă flexibilitate decât în vârful veri”, a adăugat Starkowski, semnalând și o creștere de 57% a rezervărilor pentru septembrie față de anul trecut.

Dar încotro se îndreaptă turiștii care caută un septembrie de neuitat?

Spania, favorita sezonului intermediar

Potrivit datelor eSky, Spania a atras cei mai mulți turiști, cu o cotă de 27,9% din rezervările pentru septembrie anul acesta, înaintea Greciei (17%), Italiei (10%), Turciei (6,5%) și Bulgariei (6%).

Pentru cei dispuși să-și mute vacanța din vară în prima parte a toamnei, septembrie poate veni și cu o notă de plată mai mică.

Din Bruxelles, biletele de avion către destinațiile spaniole sunt considerabil mai accesibile, arată datele eSky:

Malaga: de la 278 de euro în iulie la 148 de euro în septembrie, o scădere de 46,8%

Valencia: de la 241 de euro în iulie la 217 euro în septembrie, o scădere de 10%

Madrid: de la 219 euro în iulie la 114 euro în septembrie, o scădere de 47,9%

Asturias (Oviedo): de la 299 de euro în iulie la 106 euro în septembrie, o scădere de 64,5%

„Pe toate cele patru rute, tarifele scad odată ce nebunia vacanțelor de vârf de vară se domolește, cele mai abrupte scăderi fiind pe zborurile spre Asturias și Madrid”, a spus Starkowski.

Septembrie în Spania este, totodată, o lună plină de festivaluri și evenimente culturale. La Barcelona, La Mercè este cea mai mare sărbătoare a orașului – patru zile de artificii, turnuri umane care sfidează gravitația și parade în tot orașul. Alte festivaluri pe care le poți adăuga în calendarul tău spaniol de septembrie includ Ziua Americii din Asturias, unde care alegorice, grupuri folclorice și parade colorate îi celebrează pe emigranții regiunii în America, cei care obișnuiau să se întoarcă în vizită în timpul verii.

Unde rezervă turiștii eSky în septembrie:

Spania: 27,9%

Grecia: 17%

Italia: 10%

Turcia: 6,5%

Bulgaria: 6%

„Ceea ce leagă aceste destinații este capacitatea lor de a oferi o prelungire autentică a verii”, a spus Starkowski. „Turiștii nu mai trebuie să aleagă între o vacanță clasică și o escapadă urbană însorită în toamnă – multe destinații combină temperaturile calde, prețurile atractive și o ofertă bogată de experiențe. Totodată, călătoriile din sezonul intermediar le permit turiștilor să evite perioadele cele mai aglomerate, făcând vizitarea și explorarea destinațiilor mai comode”.