Spectaculoasa lume de sub pământ, la granița dintre Italia și Slovenia: peșteri, sate medievale și un geoparc care unește două țări

sursa foto: Facebook / Vilenica

Un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană, GeoKarst, pune în valoare un peisaj rar, modelat de calcar, cu peșteri spectaculoase, chei adânci și sate medievale, într-o regiune situată la granița dintre Italia și Slovenia, în apropiere de Trieste, scrie The Guardian.

Într-una dintre peșterile din zonă, ghidul stinge luminile pentru câteva secunde. Întunericul devine total. Picături de apă cad, din când în când; apare o senzație vagă de neliniște. Lumina revine, iar lumea subterană a Platoului Karstic se dezvăluie din nou.

› Vezi galeria foto ‹

Este vorba despre Peștera Vilenica, considerată prima peșteră din lume deschisă vreodată turiștilor, cu documente care atestă vizite încă din anul 1633. Spațiul impresionează printr-o antecameră vastă, sculptată de eroziune, cu stalagmite masive și stalactite care coboară abrupt, colorate în nuanțe de roșu, teracotă și portocaliu de oxidul de fier, presărate cu cristale strălucitoare.

Vilenica face parte dintr-o rețea de mii de peșteri din regiunea Karstului, care se întinde din vestul Sloveniei până în estul Italiei, o zonă cunoscută pentru roca sa de calcar poroasă și solubilă. La suprafață, peisajul este marcat de stânci striate și de depresiuni circulare, numite doline, formate în urma prăbușirii calcarului.

Sub pământ, însă, dai de adevăratul spectacol al naturii: peșteri uriașe, avene și râuri subterane. Un alt punct major de atracție este Peșterile Škocjan, unde un râu subteran traversează cu forță o sală care ajunge la aproape 150 de metri înălțime, creând o experiență senzorială aproape ireală, amplificată de ecoul apei care lovește pereții.

Regiunea se prezintă ca un peisaj colinar, relativ neatins, presărat cu sate bilingve care leagă estul Italiei de vestul Sloveniei, de-a lungul unei frontiere care s-a modificat de mai multe ori în secolul XX. Tot mai des, zona se definește ca o singură regiune, care se întinde peste două state.

Autoritățile locale încearcă să contracareze supraaglomerarea turistică din destinațiile consacrate din Italia și Slovenia, atrăgând vizitatori interesați de experiențe mai lente, autentice și locale. Pentru a pune în valoare istoria comună, natura și cultura zonei, a fost creat geoparcul GeoKarst, cu ambiția de a obține, în viitor, recunoaștere din partea UNESCO.

Unul dintre cele mai reprezentative locuri din regiune este Štanjel, un sat medieval care amintește de sudul Franței, dar fără aglomerația specifică.

Străzile pavate par să păstreze atmosfera din urmă cu un mileniu, iar originile localității coboară până în perioada preistorică și romană. Clădirile gri, construite din piatră locală de Karst, au rezistat aproape neschimbate timp de secole. Spre seară, priveliștea asupra văii capătă nuanțe aurii, iar vinul local vitovska completează experiența.

De cealaltă parte a graniței, pe teritoriul italian, Karstul este strâns legat de orașul Trieste, un centru universitar animat, unde cultura italiană se îmbină cu arhitectura vieneză de tip art nouveau, moștenire a perioadei în care orașul a fost singurul port al Imperiului Austro-Ungar.

Localnicii spun că acest amestec cultural a creat o atmosferă deschisă și tolerantă. Ghidul Beatriz Barovina explică faptul că, spre deosebire de alte zone din Italia, aici este perfect acceptat să bei o cafea sau un pahar de vin singur, fără priviri critice. Ea amintește și un refren des întâlnit la generațiile mai în vârstă: „Era mai bine pe vremea Austriei”.

Trieste este apreciat și pentru apropierea de natură. La doar 15 minute de centrul orașului se află traseul Via Napoleonica, lung de aproximativ cinci kilometri, care oferă panorame ample asupra golfului Trieste și leagă localitățile Opicina și Prosecco, satul care a dat numele celebrului vin spumant.

Gastronomia regiunii se bazează în mare parte pe produse locale, provenite de la fermieri din zonă. O experiență aparte o oferă vizitele la osmice, ferme și podgorii de familie. La Cantina Parovel, mesele simple, amplasate sub pini, sunt încărcate cu brânzeturi de casă, vin, prosciutto, miere și ulei de măsline. Istoria familiei reflectă perfect complexitatea regiunii: trei generații născute în același sat, dar în trei state diferite – bunicii în Imperiul Austro-Ungar, părinții în Italia, iar copiii în Slovenia.

Osmica Parovel se află la capătul unui traseu de aproximativ șase kilometri prin valea Rosandra, accesibil din satul Mihele și parțial suprapus peste etapa 36 a traseului Alpe Adria Trail.

Drumul traversează un peisaj cu cireși sălbatici și căprioare, iar cei norocoși pot descoperi așa-numitele „peșteri ale vinului” – adăposturi improvizate unde vinul și brânza locale sunt lăsate la dispoziția drumeților, pe bază de onestitate, alături de bănci din lemn cu vedere spre vale.