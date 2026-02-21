Suedia oferă insule private celor care trimit un video de 60 de secunde. Miliardarii nu au voie să aplice

Suedia oferă insule private celor care trimit un video de 60 de secunde. FOTO: Getty Images

Suedia oferă cinci „insule private” pentru un an, iar câștigătorii campaniei vor putea să le folosească și să îngrijească. Potrivit Visit Sweden, Suedia are peste 267.000 de insule, mai multe decât orice altă țară, așa că publicul e invitat să descopere „cea mai autentică formă de lux: pacea și liniștea naturii, pe propria ta insulă”. Miliardarii nu sunt acceptați să se înscrie în program, scrie Euronews.

„Am dori să invităm oamenii să se bucure de liniștea naturii pe insula lor”, spune Susanne Andersson, CEO Visit Sweden.

Campania vine însă cu reguli clare. Câștigătorii nu devin proprietari și nu pot schimba numele insulei. În schimb, primesc statutul de custode oficial (cu o diplomă care atestă acest rol) și un drept de utilizare timp de un an. În această perioadă, pot campa, înota, invita prieteni și petrece timp în natură, cu condiția să respecte fauna, mediul și regulile locale.

Un alt detaliu important e că în Suedia, „Right of Public Access” (Allemansrätten) este consacrat și încurajează accesul responsabil în natură. Asta înseamnă că și alte persoane pot trece sau pot vizita zona, atâta timp cât nu deranjează și nu distrug.

Ce insule sunt incluse în joc și ce include premiul

Cele cinci insule incluse în campanie sunt Medbadan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen și Marsten. Pachetul pentru câștigători include și o călătorie dus-întors în Suedia pentru două persoane.

Organizatorii avertizează însă că premiul nu acoperă transportul până la insule, astfel că participanții ar trebui să fie pregătiți să închirieze, la nevoie, caiac sau barcă.

Cum te înscrii

Cei care vor să participe trebuie să să trimită un video de maximum un minut în care să motiveze de ce „merită o insulă”.

Șansele pot crește dacă filmarea este distribuită pe rețelele sociale cu hashtagul #YourSwedishIsland (și etichetarea Visit Sweden, acolo unde e cazul). Termenul-limită pentru înscrieri este 17 aprilie 2026, iar un juriu va selecta cele mai creative aplicații.

Căștigătorii vor fi anunțați în mai 2026.

Cine poate participa și de ce sunt excluși miliardarii

Competiția este deschisă cetățenilor din afara Suediei, cu vârsta de peste 18 ani, cu o excepție: miliardarii nu sunt eligibili. Motivul invocat de Visit Sweden este că inițiativa încearcă să redefinească ideea de „lux” ca simplitate, tăcere și libertate în natură, nu ca statut sau opulență.