Țara care va introduce prima taxă din lume pentru combustibilul ecologic pentru zborurile aeriene. Cât vor plăti europenii

2 minute de citit Publicat la 08:00 22 Noi 2025 Modificat la 08:18 22 Noi 2025

Singapore este pe cale să devină prima țară din lume care îi taxează pe călători cu o taxă pentru combustibilul ecologic, a relatat Euronews. Taxa pe combustibilul pentru aviație îi va afecta pe pasagerii de la clasele economic și premium, însă, ea nu va intra în vigoare până în 2026.

Conform sursei citate, săptămâna trecută, Autoritatea Aviației Civile din Singapore (CAAS) a confirmat introducerea unei taxe pentru Combustibilul Sustanabil de Aviație (SAF) aplicată tuturor pasagerilor care pleacă din Singapore către o altă destinație.

Taxa este stabilită pe baza volumului de SAF necesar pentru atingerea țintei de un procent SAF în 2026, precum și pe baza costului suplimentar estimat al acestui tip de combustibil și al "altor cheltuieli asociate".

Taxa aeriană din Singapore. Cât trebuie să plătești

Valoarea taxei variază în funcție de distanța parcursă de călători și a fost împărțită în patru categorii geografice, au scris jurnaliştii de la Euronews.

Europa, alături de Africa, Asia Centrală și de Vest, Orientul Mijlociu, Insulele Pacificului și Noua Zeelandă, sunt incluse în banda patru. Asta înseamnă că aici se aplică o taxă de 4,24 de euro pentru pasagerii din clasa economy (inclusiv Premium Economy) și 16,96 de euro – pentru cabinele premium, inclusiv business și first class.

America de Nord și de Sud se află în banda cinci, unde taxele sunt de 6,89 €, respectiv 27,57 €.

Banda doi, care include Asia de Nord-Est, Asia de Sud, Australia și Papua Noua Guinee, va avea o taxă de 2,52 euro pentru economy și 7,42 de euro pentru cabinele premium.

Asia de Sud-Est este singura regiune din banda unu, unde pasagerii vor achita doar 0,66 € sau 2,65 €, în funcție de categoria biletului. Călătorii care sunt doar în tranzit prin Singapore nu vor plăti această taxă.

Ce se întâmplă pentru cei care au un zbor cu escală

Pentru zborurile cu mai multe opriri, taxa SAF se aplică doar segmentului "către următoarea destinație imediată" după plecarea din Singapore.

De exemplu, dacă zburați din Singapore la Paris, cu escală la Amsterdam, taxa va fi percepută doar pentru segmentul Singapore - Amsterdam.

Astfel, compania aeriană va colecta taxa SAF, iar aceasta trebuie afișată ca un "element distinct" pe biletul de avion la momentul vânzării.

Anumite zboruri, printre care se numără cele de instruire, misiunile caritabile sau cele cu scop umanitar, sunt exceptate de la taxă.

Eforturile de sustenabilitate ale statului Singapore

Anul trecut, oficialii de la Autoritatea Aviației Civile din Singapore au publicat "Singapore Sustainable Air Hub Blueprint", document care stabilește strategia țării pentru creșterea durabilă în domeniul aviației.

Planul prevede reducerea emisiilor aviației interne provenite din operațiunile aeroportuare cu 20% față de nivelul din 2019 până în 2030 și atingerea neutralității climatice pentru aviația internă și internațională până în 2050.

Directorul general al CAAS, Han Hok Juan, a declarat că noile reguli reprezintă un pas major în eforturile Singapore de a construi un hub aerian "mai sustenabil și mai competitiv".

"El oferă un mecanism prin care toți utilizatorii aviației își pot aduce contribuția la sustenabilitate, la un cost care este gestionabil pentru hub-ul aerian. Trebuie să începem. Am făcut acest pas într-un mod echilibrat și oferim industriei, companiilor și publicului timp să se adapteze", a spus Han Hok Juan, CEO-ul Autorităţii Aviației Civile din Singapore.