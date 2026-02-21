Țara vecină cu România care este considerată „noua Mallorca”. Peisaje spectaculoase la prețuri mici

Bulgaria oferă plaje cu nisip fin la Marea Neagră și un decor montan spectaculos. Foto: Getty Images

O destinație însorită, cu plaje întinse și încă nealterate de turismul de masă, este tot mai des comparată cu celebra Mallorca și se anunță printre favoritele turiștilor în acest an. Este vorba despre Bulgaria, țară care câștigă popularitate datorită peisajelor spectaculoase și costurilor accesibile, scrie Express.

Tradiționalele destinații din Insulele Baleare, precum Mallorca, Menorca, Ibiza sau Formentera, nu sunt întotdeauna cele mai ieftine opțiuni.

În schimb, Bulgaria oferă plaje cu nisip fin la Marea Neagră și un decor montan spectaculos. Țara este considerată una dintre cele mai accesibile din Europa: o masă la un restaurant ieftin poate costa în jur de 9 euro, o cină cu trei feluri pentru două persoane aproximativ 35 de euro, iar o bere ajunge la circa 1,70 euro.

Zboruri la îndemâna oricui

Biletele de avion sunt, de asemenea, atractive. Există zboruri către patru mari orașe bulgare: Sofia, Plovdiv, Varna și Burgas. Companii aeriene low-cost operează curse către această destinație.

Capitala Sofia este potrivită pentru un city break, cu biserici impunătoare, arhitectură variată și acces rapid către trasee montane sau către celebra Mănăstire Rila. Un turist a descris orașul drept „modern, cu arhitectură frumoasă, biserici impresionante și un stil de viață european autentic”, lăudând totodată gastronomia locală.

Pe litoral, Burgas este apreciat pentru atmosfera relaxată, plajele largi și Parcul Maritim de pe malul mării. Varna oferă, la rândul său, stațiuni întinse de-a lungul coastei Mării Negre și un aer urban plăcut.

Vreme prietenoasă și costuri reduse

În aprilie, temperaturile ajung în medie la 17°C, iar vara pot urca peste la 29°C. Tot mai mulți turiști descriu Bulgaria drept o destinație care oferă „farmec european la jumătate de preț”, consolidându-și reputația de alternativă accesibilă la destinațiile consacrate din sudul Europei.