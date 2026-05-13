Thailanda schimbă regulile pentru vize turistice pentru cetățenii din 93 de țări. Decizia îi vizează și pe români

1 minut de citit Publicat la 10:35 13 Mai 2026 Modificat la 10:35 13 Mai 2026

Thailanda va reduce perioada de ședere fără vize pentru turiștii din 93 de țări de la 60 de zile la 30 de zile. FOTO: Hepta

Thailanda va reduce perioada de ședere fără vize pentru turiștii din 93 de țări de la 60 de zile la 30 de zile pentru a preveni activitățile criminale, a declarat ministrul de externe, scrie Reuters. Decizia îi vizează și pe cetățenii români.

Din 15 iulie 2024, cetățenii români, deținători de pașapoarte simple sau temporare, pot călători în Thailanda în scop turistic sau de afaceri, fără a fi necesară obținerea unei vize de intrare pentru o perioadă de până la 60 de zile, potrivit MAE.

Lista țărilor vizate aici

Ministrul de Externe Sihasak Phuangketkaeow a declarat marți că Ministerul Afacerilor Externe a trimis Cabinetului, spre aprobare, un plan prin care perioada de ședere fără viză pentru turiștii străini va fi redusă de la 60 la 30 de zile. Oficialul nu a precizat când ar urma să intre în vigoare noua regulă.

Thailanda a extins în iulie 2024 programul de scutire de viză, permițând turiștilor din 93 de țări să rămână în țară până la 60 de zile fără viză. Măsura a fost introdusă pentru a atrage mai mulți vizitatori străini și pentru a sprijini sectorul turistic.

Între timp, autoritățile thailandeze spun că perioada mai lungă de ședere a fost exploatată de unele persoane pentru muncă ilegală, afaceri neautorizate sau alte activități care nu corespund scopului turistic al intrării în țară.

Operatorii din turism au reclamat, de asemenea, că majoritatea turiștilor stau în Thailanda doar două-trei săptămâni, în timp ce perioada de 60 de zile ar fi fost folosită abuziv de unii străini. Printre problemele semnalate se numără prezența unor operatori turistici ilegali, inclusiv din China, care ar afecta afacerile locale.

Pe lângă reducerea perioadei de ședere fără viză, autoritățile thailandeze vor verifica și alte categorii de vize. Scopul este să se asigure că persoanele care intră în țară respectă condițiile și scopul vizei primite.

Pentru turiștii care vor să stea mai mult de 30 de zile, opțiunea de a solicita o prelungire la un birou de imigrare din Thailanda ar urma să rămână disponibilă, dacă autoritățile nu anunță schimbări suplimentare. În prezent, schema permite o prelungire de până la 30 de zile, la discreția ofițerilor de imigrare.

Măsura vine într-un moment în care turismul thailandez dă semne de încetinire. În perioada 1 ianuarie – 10 mai 2026, Thailanda a primit 12,4 milioane de turiști străini, cu 3,43% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut.