„Totul este un fake ordinar”. O româncă care și-a plănuit o vacanță de 1 lună în Bali a fost șocată de ce a găsit pe insulă

Turista a filmat mai multe imagini care susțin ce acuză în textul postării FOTO: captură video Facebook/ Popescu Gilda

Postarea unei românce despre vacanța în Bali s-a viralizat. Femeia spune că escapada de vis la care spera a devenit un coșmar odată ajunsă pe insula exotică de la capătul pământului și că „în acest moment totul este un fake ordinar” tot ce este legat de Bali.

Ea a descris insula ca fiind murdară, haotică și zgomotoasă. Câteva imagini filmare susțin aceste afirmații.

De asemenea, românca a mai spus că vacanța în Bali urma să dureze o lună, însă a scurtat-o cu două săptămâni pentru că „nu este nici pe departe ce ne așteptam”.

„Trebuia să stăm o lună, dar am stat 2 săptămâni și de abia așteptăm să o întindem de aici”, a scris românca în postare.

Ea a mai acuzat că imaginea insulei este doar o invenție de marketing și a avertizat pe alți turiști să nu se lase păcăliți.



Iată mesajul postat pe Facebook de turista româncă:

„Ne scurtăm vacanța cu 2 săptămâni în Bali, pentru că nu este nici pe departe ce ne așteptam. Trebuia să stăm o lună și ne gândeam că n-o să mai vrem să plecăm acasă, dar am stat 2 săptămâni și de-abia așteptăm să o întindem de aici. Nici nu știu cu ce să încep. Cu jegul omniprezent, pe fiecare cm pătrat, pe absolut toate străzile, prin majoritatea curților, prin restaurante, cu urâțenia străzilor cu cotețe și coșmelii puse unele peste altele, cu milioanele de scutere care huruie non stop, zi-noapte și de care trebuie să te ferești tot timpul (nu există trotuare și efectiv trebuie să mergi uitandu-te în spate-față-stânga-dreapta la fiecare pas)?

Cu faptul că ești pe o insulă, dar nu vezi apă decât din anumite puncte, extreeeem de rar, altfel privirea ta nu se duce mai mult de 50-100 de m, se oprește în clădiri peste clădiri, peste cotețe?

Plajele sunt de un jeg ordinar, v am făcut filmulețe, nu am văzut în viața mea o asemenea mizerie absolut niciunde. Mâncarea este gătită insalubru, toată lumea știe că dacă vii aici faci Bali belly (adică diaree și intoxicație alimentară), am făcut și eu, dar am venit pregătită și am rezolvat cu săruri de hidratare, probiotice etc. Am luat imediat ingrediente să gătesc, este singurul concediu în care am gătit, dar carnea este de o calitatea execrabilă, pare importată de prin 1982.

Totul este de un fake ordinar, indus de filmele gen Eat, pray, love și etc, de cei cu firme de turism și de retreaturile de yoga. O să spuneți, da, dar retreaturile sunt ok. Una la mâna, că noi suntem într un astfel de retreat, rupți de lume, idilic. Mâncarea de aici a fost efectiv necomestibilă, a trebuit să închiriem azi un șofer (pentru că doar așa poți circula, altfel ești efectiv prizonier în locația respectivă), să ne ducă la 5 km la un magazin, de unde am cumpărat conserve și fructe, că ce să mănânci aici 3 zile dacă nu poți găti. A durat 3 ore dus-întors, pentru că mai mult am stat in trafic. Am pierdut jumătate de zi. Și nu, nu sunt rupte de lume, se aud drujbe, scutere, incantații, mașini și maneleeee, frațiloooor. Da, au niște manele ca ale noastre.



A treia la mâna, dacă vrei să mergi în resorturi, poți merge oriunde, nu trebuie să zbori 24 de ore, să cheltui mii de euro, poți merge in Turcia, Bulgaria, Italia, până și în România e mai bine ca aici. Dar noi nu vrem resorturi, vrem să descoperim, să ne plimbăm, să vizităm, dar am zis, hai să vedem ce-o fi și acolo.

În rest, îți bagi bâte-n ochi de plictiseală la resorturile astea. Hai, că noi mai avem ce face, am mai lucrat, am mai făcut masaje etc, dar sunt unii pe-aci cu copii și sunt de-o tristețe...

In două săptămâni nu cred că am făcut 1000 de pași, pentru că efectiv nu ai unde. Pe stradă te fugăresc scuterele, pe plajă te fugărește jegul, prin restaurante e-coli. Sunt câteva obiective de văzut, mergi cu mașina sau scuterul până acolo 3 ore, îți faci 2 poze, cum e templul ăla la care am fost noi și se pozează toți, mai 2 cascade, apoi pun pe insta și pleacă iar 3 ore înapoi.

Toate pozele de pe insta sunt fake, adică făcute așa, pe lângă gunoaie, să nu râdă de tine prietenii că ai cheltuit 4 mii de coco și-și ajuns in ghetou. Pentru că asta e Bali, un mare ghetou. Fără exagerare!

Absolut totul e marketing. Excursiile organizate aici sunt exact cum îmi povestea un prieten ce făcea el la fabrică: când venea auditul și se uita în stânga jos unde nu trebuia, el făcea "cip-cirip" în dreapta sus și pac!, îi devia pe ăia. Așa și aici: te duce în excursie, gunoi, gunoi, gunoi, cip-cirip, uite un templu, woaw, ce profund, jeg, jeg, jeg, cip-cirip, uite o cascadă, woaw, toxi infecție, cip-cirip, hahaha, ce funny, Bali belly, hai la perfuzii.

Cum vine cineva să facă aici mindfullnes și regăsiri de sine, nu înțeleg nici să mă omori, cred că trebuie să fii într-o ureche bine, așa cum era una zilele trecute pe plajă de făcea yoga cu cotețele ălora în dreapta și mormanele de gunoi în stânga. Aici drogurile sunt interzise, se pedepsește cu moartea, că altfel mă gândeam că trebuie să fii matrafoxat bine să zici că ai atins vreo nirvana în vrajeala asta de 2 lei”.