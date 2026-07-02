Turiștii care merg vara asta în Spania s-ar putea să aibă o surpriză foarte neplăcută. Noua regulă introdusă din cauza căldurii extreme

Turiștii care se îndreaptă spre Spania s-ar putea lovi de noi reguli, din cauza căldurii extreme FOTO: Getty Images

Turiștii care se îndreaptă spre Spania s-ar putea lovi de noi reguli, în condițiile în care verile din Europa devin tot mai călduroase, avertizează experții în climă.

În Spania au fost introduse noi reguli pentru că verile din această țară devin din ce în ce mai fierbinți, iar experții în climă avertizează că, atunci când temperaturile cresc foarte mult, este prea cald pentru a sta afară.

Europa se confruntă cu temperaturi în creștere, iar turiștii vor resimți această schimbare în destinații populare precum Spania și Portugalia. Noile reguli introduse în Spania prevăd că, atunci când temperaturile ating niveluri foarte ridicate, restaurantele, cafenelele și barurile trebuie să își închidă terasele exterioare, potrivit Express.

Modificarea Acordului Național de Muncă pentru Sectorul Ospitalității (ALEH), care protejează lucrătorii din domeniu, precum ospătarii din Spania, a fost adoptată în luna aprilie, în contextul în care țara mediteraneană se pregătește pentru o vară toridă. Atunci când autoritățile spaniole emit avertizări meteorologice de cod portocaliu sau cod roșu din cauza temperaturilor extreme, localurile cu terase exterioare vor fi obligate fie să reducă, fie să suspende activitățile desfășurate în aer liber.

Potrivit organizației Global Climate Risks, în regiunile afectate, temperaturile depășesc în mod regulat între 35 și 45 de grade Celsius în orele de vârf ale după-amiezii, reprezentând un risc pentru sănătatea localnicilor și a turiștilor.

„Pentru o țară construită în jurul meselor în aer liber, a culturii teraselor și a turismului de litoral, care a avut 97 de milioane de turiști în 2025, aceasta reprezintă o schimbare semnificativă”, a menționat organizația într-un raport recent.

„Turiștii din Marea Britanie, Franța și Germania (aproximativ 43 de milioane de persoane) reprezintă o mare parte din cererea pentru turismul de vară, ceea ce înseamnă că perturbările cauzate de căldura extremă afectează acum milioane de experiențe de vacanță în fiecare an”.

Raportul arată că intensificarea episoadelor de căldură extremă din Europa este legată de încălzirea globală și de modificările modelelor de circulație a vânturilor la scară largă în atmosferă, schimbări care sunt „determinate parțial de încălzirea rapidă a Arcticii”.

De asemenea, documentul subliniază că există un risc tot mai mare de stres termic, deshidratare și suprasolicitare cardiovasculară, în special în cazul turiștilor vârstnici și al lucrătorilor care își desfășoară activitatea în aer liber în timpul verii. În plus, temperaturile extreme exercită o presiune suplimentară asupra sistemelor de sănătate și a serviciilor de urgență din principalele regiuni turistice în perioadele de caniculă.

Organizația solicită integrarea avertizărilor privind riscul de căldură în recomandările de călătorie și pe platformele de rezervări, extinderea măsurilor de adaptare urbană la căldura extremă în marile orașe turistice și accelerarea reducerii semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, pentru a limita intensificarea pe termen lung a fenomenelor de căldură extremă.