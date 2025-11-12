Turiștii vor putea vizita gratuit marele mozaic antic din Tomis: Se redeschide Edificiul Roman din Constanța, vineri, de Ziua Dobrogei

2 minute de citit Publicat la 12:15 12 Noi 2025 Modificat la 12:15 12 Noi 2025

Edificiul Roman cu Mozaic din Tomis, Constanța. Sursa foto: Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța

Ziua Dobrogei va fi marcată la Constanța printr-un eveniment de mare interes pentru localnici dar și turiști: redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic, monumental complex arhitectural ridicat în perioada romano-bizantină la Tomis și una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din România.

Evenimentul va avea loc vineri, 14 Noiembrie 2025, ora 12:00, Piaţa Ovidiu, nr. 5, unde cei interesați vor avea ocazia să redescopere marele mozaic din Tomis, pus în valoare de lucrările recente de restaurare, într-un cadru de expunere modernizat.

Cu acest prilej, va fi vernisată expoziţia Arta mozaicului antic şi bizantin. MOZAIKON. Şcoala de la Alba, organizată de Secţia Artă Sacră din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Expoziţia reuneşte 30 de lucrări realizate în tehnica mozaicului, cu piatră naturală, după teme de studiu inspirate de arta antică şi cea bizantină.

› Vezi galeria foto ‹

În suita de lucrări prezentate se regăseşte şi o temă de licenţă concepută pe baza motivelor şi simbolurilor descoperite la Tomis (autor Vasile Sârb), expoziţia fiind coordonată de prof. univ. dr. Theo Mureşan, lector univ. Cătălin Băluţ, lector univ. dr. Simona-Teodora Roşca-Neacşu şi lector univ. dr. Luiza Barcan.

Workshop de tehnica mozaicului

Invitaţii vor putea participa și la un workshop dedicat tehnicii mozaicului, susţinut de specialiştii amintiţi şi de studenţi din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Alba Iulia, Secţia Artă Sacră (licenţă) şi Arta mozaicului bizantin (masterat).

Activitatea culturală este organizată în cadrul proiectului desfăşurat de către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, cu finanţarea nerambursabilă a Institutului Naţional al Patrimoniului, prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, Sesiunea I/2025, Valorificarea şi Promovarea Edificiului cu Mozaic de la Tomis - Reverberaţii Moderne ale Tehnicilor Tradiţionale ale Mozaicului (contractul cu numărul 10/12.09.2025).

În contextul celebrării Zilei Dobrogei, vizitatorii vor avea acces gratuit la Edificiul Roman cu Mozaic, după redeschiderea oficială, până la ora 17:00, conform programului de vizitare.

Manifestarea este organizată cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba-Iulia şi Asociaţia BASM.

Povestea Edificiului Roman cu Mozaic, una din marile descoperiri arheologice din România

Edificiul Roman cu Mozaic a fost descoperit în toamna anului 1959, în timpul unor lucrări edilitare, şi a fost cercetat în cadrul mai multor campanii arheologice sistematice. Între anii 1967 şi 1970, a fost protejat prin integrarea într-o clădire modernă şi deschis publicului pentru vizitare.

La peste 1.700 de ani de la ridicarea sa, acest monument adăposteşte cel mai întins mozaic policrom romano-bizantin descoperit până în prezent în zona balcanică şi reprezintă unul dintre principalele repere turistice ale Dobrogei.

În prezent, Edificiul Roman cu Mozaic este readus în atenţia publicului, cu facilităţi moderne de conservare, printr-un proiect implementat de Consiliul Judeţean Constanţa „Restaurarea, conservarea, amenajarea şi punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, finanţat în două etape prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (iunie 2018 - septembrie 2024), respectiv Programul Regional Sud-Est 2021-2027 (octombrie 2024 - februarie 2026).